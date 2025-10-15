دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي عن شراكة رقمية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الحكومي في إدارة عمليات المدينة، وتوظيف تقنيات "التوأم الرقمي" في دعم التحول الذكي، وتطوير البنية التحتية العمرانية والبيئية، بما يعزز مكانة دبي كمدينة مستدامة، رائدة عالميًا، وذكية في إدارة مواردها الحضرية.

تأتي الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين الجهتين لتوحيد الجهود الحكومية في مجالات التخطيط الحضري، وتنظيم البيانات العقارية، وتطوير الممارسات الذكية في الإدارة الحضرية، بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وخدمات رقمية متقدمة تعكس توجهات دبي نحو المستقبل.

وجاء الإعلان عن التعاون الجديد على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، ليؤكد التزام الجهتين بتسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال توظيف الحلول الذكية المبتكرة.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "يُمثل التعاون الجديد، إحدى ثمرات جهود الشراكة التكاملية بين بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتعزيز كفاءة منظومة التخطيط الحضري والعمراني، والإدارة الذكية للمدن، من خلال تبادل المعرفة وتكامل البيانات، والاعتماد على البيانات الضخمة والتوأمة الرقمية، وما تقدمه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من حلول مبتكرة وذكية، تدعم قرارات المدينة المستقبلية، وتسهم في الارتقاء بكفاءة البنية التحتية والرقمية لإمارة دبي، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل".

وأضاف سعادته: "تؤمن بلدية دبي أن التكامل في الابتكار هو جوهر خدمات المستقبل، وجوهر عمليات التطوير والتحديث لرفع كفاءة منظومة العمل البلدي والحضري والعمراني، وتوفير خدمات استباقية تحقق رضا وسعادة السكان والزوار، وتجعل من دبي مدينة رائدة في جَودة الحياة والاستدامة، وترسّخ مكانتها كمدينة مستقبلية ذكية ونموذجية، وعاصمةً رقميةً عالميةً".

من جانبه، أكّد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الشراكة مع بلدية دبي تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الحكومي الذي يوحّد الجهود نحو تطوير بيئة عقارية رقمية وذكية تدعم خطط الإمارة التنموية. وقال سعادته: "تواصل دائرة الأراضي والأملاك دورها الريادي في تطوير منظومات المعرفة العقارية والحوكمة الرقمية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والدقة في إدارة البيانات العقارية، وتوفير بنية رقمية متكاملة تُسهم في دعم عمليات التخطيط الحضري والإدارة الذكية للمدينة."

وأضاف سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الذي يُجسّد تكامل الرؤى الحكومية ويعزز من مكانة دبي كمدينة ذكية عالمية، تجمع بين الحداثة والاستدامة، وتوفر للمستثمرين والمطورين بيانات دقيقة تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل."

مشروع "التوأم الرقمي" ومنصة "المباني الذكية"

يُعد مشروع "التوأم الرقمي" أحد أبرز مخرجات الشراكة بين الجهتين، ويهدف إلى إنشاء نسخة افتراضية شاملة ومطابقة لمدينة دبي تعتمد على البيانات الجغرافية والزمنية المتكاملة، بما يتيح إدارة البنية التحتية والمشاريع الحضرية بكفاءة عالية، واتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الفعلي.

كما تشمل المبادرات المشتركة منصة "المباني الذكية" التي توفر قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن المباني في دبي، تتضمن معلومات تفصيلية حول الطوابق والمساحات والاستخدامات والأنشطة الاقتصادية، وتتيح للمستثمرين والمطورين الاطلاع على تفاصيل دقيقة تدعم قراراتهم الاستثمارية، وتعزز من كفاءة إدارة الأصول العقارية في الإمارة.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي، وتُسهم في دعم رؤية الإمارة للتحول نحو مدينة رقمية ذكية ومستدامة تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية.

ويواصل الطرفان العمل المشترك لتوسيع نطاق التعاون في مشاريع رقمية جديدة تعزز حوكمة البيانات، وتكامل الأنظمة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يواكب مكانة دبي العالمية كمدينة المستقبل.

