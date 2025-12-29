استجابةً لمطالب المجتمع، تم إطلاق مسار آمن بطول 1.5 كيلومتر للدراجات الهوائية بطابع المغامرة، مخصص للأطفال و ، في «مشرف هَب» ضمن حديقة مشرف الوطنية.

المسار يندرج ضمن تنفيذ إستراتيجية الحدائق والتشجير في دبي 2040 الهادفة إلى تطوير حدائق شاملة تتمحور حول الإنسان وجودة الحياة.

المشروع يوفر تجربة مجانية وآمنة في الهواء الطلق صُممت خصيصاً للأطفال دون سن 12 عاما مع ذويهم .

"مسار الأشبال" يرسّخ مكانة «مشرف هَب» كوجهة تضم مرافق متكاملة لخدمة الزوّار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلدية دبي عن إطلاق "مسار الأشبال" للدراجات الهوائية في "مشرف هَب" حديقة مشرف الوطنية، ليكون أول مسار مخصص للأطفال من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع إستراتيجية الحدائق والتشجير في دبي 2040، التي تضع الإنسان في قلب التخطيط الحضري، وتسعى إلى تطوير حدائق شاملة، صحية، وقريبة من المجتمع، كما ويأتي كاستجابة لمتطلبات المجتمع، ضمن جهود البلدية المستمرة لتعزيز جودة الحياة من خلال تطوير مرافق ترفيهية عائلية وشاملة ضمن البيئات الطبيعية.

وقد صُمم المسار خصيصاً للأطفال دون سن 12 عاماً، ويمتد لمسافة 1.5 كيلومتر في حديقة مشرف الوطنية، التي تضم واحدة من أكبر غابات أشجار الغاف الطبيعية في الإمارة. ويوفر المسار تجربة استكشاف منظمة ومستوحاة من الطبيعة، تم تطويرها وفق أعلى معايير السلامة والجودة. ومن المقرر أن يكون المشروع متاحاً يومياً من شروق الشمس وحتى غروبها، ومجاناً لجميع الزوار.

وقد صُمم "مسار الأشبال" ليكون منظومة مغامرات متكاملة توازن بين التشويق والسلامة، حيث تم تصميم جميع عناصره بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وبما يراعي قدراتهم البدنية وطولهم ومستوى التوازن والتنسيق الحركي لديهم. ويسهم تصميم المسار في تعزيز الثقة بالنفس، والتحكم، والقدرة على الحركة المستقلة، مع ضمان بيئة آمنة وداعمة للمبتدئين وصغار المستكشفين.

وخلال تنقل الأطفال على المسار، سيخوضون مجموعة من العناصر التفاعلية المصممة لتنمية المهارات بشكل تدريجي، تشمل مسارات توازن لتعزيز الثبات والتحكم، وأقواس لعب تدعم التحكم في الاتجاه، ومنحدرات خشبية للحفاظ على الزخم، ومنعطفات مائلة جانبية تساعد على اجتياز المنحنيات بأمان. كما تتضمن التجربة عناصر إضافية مثل جذوع خشبية متدحرجة، وهياكل مرنة للانحناء، ومناطق صخرية، ما يتيح تنوعاً في التضاريس يسهم في تطوير التناسق الحركي والرشاقة ومهارات ركوب الدراجات الأساسية، ضمن بيئة مرِحة وتحت إشراف مناسب.

ويعزز إطلاق "مسار الأشبال" مكانة حديقة مشرف الوطنية كوجهة عائلية متكاملة، ويدعم هويتها كحديقة للمغامرات في الهواء الطلق. كما يكمّل المشروع المرافق الرياضية والمغامرات القائمة في الحديقة، بما في ذلك مسارات الدراجات الجبلية المخصصة للبالغين والمحترفين، ما يتيح للعائلات الاستمتاع بتجارب متوازية في الهواء الطلق ضمن مساحة واحدة متكاملة، حيث يمكن للكبار ممارسة أنشطتهم بينما يستمتع الأطفال بمسار آمن ومخصص لهم. ويَقع المسار ضمن «مشرف هَب» الذي يضم مرافق متكاملة لخدمة الزوّار تشمل منافذ طعام صحية، ومسجداً، ومرافق خدمات عامة، بما يضمن تجربة مريحة وسلسة في موقع واحد.

ويَقع المسار ضمن «مشرف هَب»، الوجهة الترفيهية العائلية المتكاملة التي تجمع بين تنوّع الخدمات وتجارب الطبيعة، وتوفّر بنية متكاملة لممارسة أنشطة المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية في بيئة غنية بالمساحات الخضراء. كما يضم «مشرف هَب» مرافق متكاملة لخدمة الزوّار تشمل منافذ طعام صحية، ومسجداً، ومرافق خدمات عامة، بما يضمن تجربة مريحة وسلسة في موقع واحد، ويعزّز مكانة حديقة مشرف كمركز رائد للمغامرات والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق لجميع أفراد الأسرة ومختلف الفئات العمرية.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: "يمثل "مسار الأشبال" للدراجات الهوائية في "مشرف هَب" حديقة مشرف استجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع، وإضافة نوعية لمنظومة المرافق الترفيهية العائلية في الحديقة. ويأتي هذا المشروع كأحد نماذج التنفيذ العملي لإستراتيجية الحدائق والتشجير في دبي 2040، التي تركز على تطوير حدائق تتمحور حول الإنسان، وتعزز الصحة، والنشاط البدني، والتفاعل الأسري، ضمن بيئات طبيعية مستدامة وآمنة."

وأضاف: "من خلال هذه المبادرات، تواصل بلدية دبي تطوير الحدائق العامة كوجهات حيوية تجمع بين المغامرة والسلامة، والتعلم والمتعة، بما يدعم رؤية دبي في توفير بيئات جاذبة وصحية ومستدامة، انسجاماً مع مخطط دبي الحضري".

ويأتي "مسار الأشبال" ضمن خطة التطوير الشاملة لحديقة مشرف الوطنية، حيث نلتزم بجميع المرافق بأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية المعتمدة، مع الإعلان عن مراحل تطوير إضافية خلال الفترة المقبلة. ويمكن للزوار إحضار دراجاتهم الخاصة أو استئجار الدراجات من منافذ التأجير المتوفرة داخل الحديقة.

وتُعد حديقة مشرف الوطنية إحدى أبرز الوجهات الطبيعية والترفيهية في دبي، حيث تحتضن منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات مختلف أفراد العائلة. وتوفر الحديقة تجارب متنوعة تشمل مرافق الطعام والمقاهي، ومناطق المغامرات في الهواء الطلق، ومناطق لعب الأطفال، والملاعب والساحات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب احتضانها واحدة من أكبر غابات أشجار الغاف الطبيعية في الإمارة. وتسهم هذه المقومات في ترسيخ مكانة حديقة مشرف كوجهة شاملة تجمع بين الطبيعة والترفيه والمغامرة، وتدعم أنماط الحياة الصحية والنشطة في بيئة آمنة ومستدامة.

