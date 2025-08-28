أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفداً من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- برئاسة سعادة سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين.

وشارك في الزيارة عدد من مسؤولي الشبكة، من بينهم السيد سيف محمد اليافعي، مدير مكتب الأمين العام، والسيد محمد ناصر اللواء المري، مساعد مدير مكتب الأمين العام.

كما حضر اللقاء من جانب الهيئة، الدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، عضوي مجلس الأمناء، إلى جانب السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيد حمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، والسيد عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم العلاقات الدولية والإقليمية، والسيدة فجر الهيدان، رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير، والسيدة فاطمة الظاهري، تنفيذي في قسم الشكاوى والمقترحات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: "تشكل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات، وتوحيد الجهود المشتركة لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. ونؤمن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تعزيز سبل التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة".

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإقليمية، وتبادل المعارف والخبرات بما يعزز من دورها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ودعم الجهود العربية المشتركة في هذا المجال.

حول الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:

أنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.