سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: دولة الإمارات حققت العديد من الإنجازات الدولية والإقليمية في الرياضات الجليدية واستطاعت ترسيخ ريادتها عالمياً بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة

دولة الإمارات راسخة بتنافسيتها ووجهة عالمية لاستضافة اللاعبين والبطولات الدولية الخاصة بالرياضات الجليدية من خلال بنية تحتية رائدة ومستدامة

استعراض القواعد واللوائح التنظيمية الخاصة برياضتي التزلج وهوكي الجليد وبحث سبل تطويرها مما يسهم في تعزيز الرياضات الشتوية في دولة الإمارات

الاعتماد على مصادر للطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية بمنشآت الرياضات الجليدية تعزيزاً للاستدامة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية

الإمارات العربية المتحدة - التقى سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، مع جاي يول كيم رئيس الاتحاد الدولي للتزلج (ISU)، وإيفاز عماروكوف رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد، وهامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، حيث تم بحث فرص التعاون وسبل الشراكة لتطوير الرياضات الشتوية المتنوعة والتي تتضمن التزلج، وهوكي الجليد، وغيرها من الرياضات الجليدية، ودفع هذه الرياضات إلى الأمام محلياً وقارياً ودولياً، ترسيخاً لتميز دولة الإمارات وريادتها في الرياضات الجليدية.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، على أهمية الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم وتطوير الرياضات الشتوية محلياً ودولياً، وأوضح سعادته أهمية التعاون بين القطاع الرياضي في دولة الإمارات والاتحاد الدولي للتزلج والاتحادين الدولي والآسيوي لهوكي الجليد لتنمية الرياضيات الشتوية الإماراتية بشكل عام، وقال سعادته: "إن القطاع الرياضي الإماراتي شهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الراهنة بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خاصة في الرياضات الجليدية، حيث تمكنت دولة الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات في هوكي الجليد على الصعيدين القاري والدولي خلال الفترة الماضية، أبرزها إحراز كأس العالم لهوكي الجليد - المستوى الثاني (ب) في أبريل الماضي، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت في دولة الكويت".

وأضاف سعادته: "نسعى لترسيخ أواصر التعاون وأطر الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الرياضات الشتوية الإماراتية محلياً وقارياً ودولياً، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها كوجهة مفضلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم، حيث نعمل من أجل أن تصبح دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة اللاعبين والبطولات الدولية الخاصة بالتزلج وهوكي الجليد ومختلف الرياضات الجليدية لما تتمتع به الدولة من بنى تحتية رائدة ومستدامة"، وأكد سعادته على ضرورة استعراض التجارب العالمية الرائدة في الرياضات الشتوية والاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في هذا القطاع الرياضي الحيوي.

من جانبه، أثنى جاي يول كيم رئيس الاتحاد الدولي للتزلج الاستعراضي (ISU) على الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات في مجال الرياضات الشتوية، قائلاً: "حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات في رياضة هوكي الجليد، وأظهرت تألقاً غير مسبوقاً خلال فترة وجيزة في هذه الرياضة، كما تمكنت دولة الإمارات من تقديم نموذجاً رائداً لمشاركة المرأة في رياضة التزلج مما عكس صورة مميزة وإيجابية عن العنصر النسائي وقدراته، وأعطت مثالاً يحتذى به في المنطقة لتفوق المرأة في هذا النوع من الرياضات، كما قدمت الدولة كافة وسائل الدعم اللازم من خلال صقل وتنمية مهارات اللاعبين وقدراتهم في هوكي الجليد والتزلج مما أظهرهم على مستوى عالمي نتج عنه تحقيق نتائج متميزة للاعبين الإماراتيين".

وأشاد إيفاز عماروكوف، رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بالتقدم الذي تحققه الإمارات في الرياضات الجليدية خاصة رياضة هوكي الجليد، قائلاً" نرحب بالتعاون مع الجانب الإماراتي في الرياضات الجليدية لتعزيز حضور تلك الرياضات على المستوى الآسيوي، وقد استطاع منتخب الإمارات لهوكي الجليد تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث بات قريباً من الانتقال من المستوى الثاني في هوكي الجليد إلى المستوى الأول، من خلال مشاركة المنتخب الإماراتي في كأس العالم لهوكي الجليد 2024 للمستوى الثاني(أ)، كما أن المنتخب الإماراتي لديه فرص واعدة في تحقيق إنجازاً قارياً خلال مشاركته في نسختي الألعاب الآسيوية الشتوية 2025 التي ستقام في الصين، و2029 التي من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية".

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير القواعد التنظيمية واللوائح الخاصة بالرياضات الجليدية مما يسهم في تعزيز الرياضات الشتوية في دولة الإمارات، كما أكدا على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية في البنية التحتية للمنشآت الخاصة بالرياضات الجليدية تعزيزاً لممارسات الاستدامة، نظراً لريادة دولة الإمارات وتقدمها في مجال الاستدامة حيث أنه يعد محوراً رئيسياً في رؤية الدولة للمستقبل، حيث تحرص الدولة على إنشاء حلبات تزلج مستدامة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية تجسيداً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى جانب تأكيد جميع الأطراف على أهمية تعزيز حضور وممارسة رياضات الجليد لدى طلاب المدراس لصقل وتنمية مهاراتهم بها منذ أعمار مبكرة وتأهيل رياضيين متميزين في تلك الرياضات.

جدير بالذكر أن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية كان قد تم إشهاره بموجب قرار الهيئة العامة للرياضة في يونيو 2020 ليتضمن جميع الرياضات الشتوية مثل التزلج وهوكي الجليد وغيرها من الرياضات الجليدية، وتعد دولة الإمارات هي أول دولة عربية حصلت على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد في عام 2013، فهي تعتبر دولة رائدة في اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي ويشارك منتخب الإمارات الوطني لهوكي الجليد بشكل سنوي في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد، وفي بطولة الألعاب الشتوية الآسيوية كل 4 سنوات.

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