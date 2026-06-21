دبي : شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في مؤتمر أعمال الجمعية العامة الستين لمركز الإدارات الضريبية للدول الأمريكية (CIAT)، بهدف تعزيز حضورها في المحافل الضريبية الدولية وترسيخ التعاون مع الإدارات الضريبية العالمية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الإدارة الضريبية والاطلاع على أحدث التوجهات الدولية في التحول الرقمي الضريبي.

وترأس سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر أعمال الجمعية العامة الستين لمركز الإدارات الضريبية للدول الأمريكية، التي عقدت في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان على مدى أربعة أيام تحت عنوان "التحول الرقمي للإدارات الضريبية"، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الإدارات الضريبية والمنظمات المختصة من مختلف دول العالم وممثلي الشركات التقنية المزودة لأنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي.

وضم وفد الهيئة المشارك كلاً من عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، وسائدة قدومي عثمان، مستشار السياسات الضريبية بالهيئة.

وتناولت أعمال الجمعية عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير الإدارة الضريبية، من أبرزها استراتيجيات وأدوات تعزيز الامتثال الضريبي، والخدمات الإلكترونية المتكاملة من البداية إلى النهاية، إضافةً إلى البنية التحتية الرقمية، والقدرات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بعمليات التحول الرقمي في القطاع الضريبي، كما شهدت جلسات وورش عمل متخصصة هدفت إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتجارب الدولية في مجال الإدارة الضريبية الرقمية.

وأكد سعادة عبد العزيز الملا، أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الضريبية الدولية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة ضريبية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف سعادته أن الهيئة تحرص من خلال مشاركتها في المؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الإدارة الضريبية، لاسيما ما يتعلق بمستقبل التحول الرقمي والتقنيات الحديثة ودورها في تطوير الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الامتثال، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة المنظومة الضريبية في الدولة وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة للمتعاملين.

كما أكد أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية في تطوير الإدارات الضريبية عالمياً لما يوفره من حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بنيتها الرقمية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم عملياتها التشغيلية وتقديم تجربة متطورة للمتعاملين.

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نبذة عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.