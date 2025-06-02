سلطان بن سليّم: "الموانئ والجمارك" مساهماً بارزاً في تنمية وتطوير اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية D33

سامويل نارتي: هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة جمهورية غانا الاقتصادية لتكون مركزاً إقليمياً للتقدم التكنولوجي في أفريقيا

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع حكومة غانا لتأسيس أول منطقة اقتصادية رقمية مبتكرة في مدينة أكرا عاصمة جمهورية غانا، في خطوة استراتيجية تُعد تحولاً محورياً في مسار التوسع العالمي في مجال الابتكار الاقتصادي والتكنولوجيا الذكية، وتهدف المبادرة إلى تسريع تحوّل البلاد إلى قوة تكنولوجية إقليمية، وجذب الاستثمارات إلى غرب أفريقيا.

وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسامويل نارتي جورج وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكارات في جمهورية غانا.

وبموجب المذكرة، سيتم تخصيص قطعة أرض لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على مساحة 25 كم مربع في العاصمة أكرا، لإنشاء المنطقة الاقتصادية النموذجية، وستتولى المؤسسة عمليات التشغيل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية بهدف التوسع الاستثماري من هذا المركز، كما تتضمن مذكرة التفاهم الشراكة في تأسيس البنية التحتية الرقمية لهذه المنطقة إلى جانب التطوير العقاري فيها.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التزام المؤسسة بدعم التوجه العالمي لدولة الإمارات ومشاركة تجربة دبي الرائدة في الابتكار والتنمية الاقتصادية. وأضاف: "تؤكد هذه المبادرة على علاقاتنا الاستراتيجية العالمية، وتعزز دور المؤسسة كمساهم رئيسي في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار. وتتركز جهودنا على إطلاق مشاريع رائدة تعزز النمو المستدام، ونستثمر في رأس المال البشري والتكنولوجيا المتقدمة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات الذكية والتحول الرقمي".

وأشاد بن سليّم بالثقة الغالية التي منحتها حكومة غانا لخبرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وترحيبها بتأسيس المنطقة، وأضاف: "ستعمل هذه المنطقة الاقتصادية الذكية، التي تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، على تعزيز النمو التجاري وتعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في غانا".

من جانبه، صرح سامويل نارتي جورج بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة جمهورية غانا الاقتصادية لتكون مركزاً إقليمياً للتقدم التكنولوجي في أفريقيا. وأضاف: "تتماشى هذه المبادرة مع رؤية غانا للتحوّل الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام. وستلعب المنطقة دوراً محورياً في جذب الشركات والمواهب العالمية، مما يجعل أكرا وجهةً مفضلةً على الساحة الدولية".

يذكر بأن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ستعمل على توفير بنية تحتية رقمية ذكية في المنطقة التي ستتولى إدارة تطويرها وتشغيلها في غانا بما يدعم المؤسسات المتخصصة في غانا ودول أفريقيا للنمو والتطوير والحصول على فرص استثمارية وحاضنات أعمال داعمة تلبي توسعهم المحلي والعالمي.

وستتولى فرق متخصصة من كلا البلدين، متخصصة في الذكاء الاصطناعي والاستثمار، إدارة المنطقة، مما يعزز الابتكار ونمو الأعمال والربط الإقليمي. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المجتمعات المحلية والتجار والمستثمرين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي الشامل والمستدام في القارة الأفريقية. وتمثل هذه الشراكة إنجازاً بارزاً في تعزيز الشراكات الدولية التي تُسهم في تطوير التكنولوجيا وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مما يضع غانا في طليعة مستقبل أفريقيا الرقمي.

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