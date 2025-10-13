المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين يسلّط الضوء على التجربة الصينية في الانفتاح الاقتصادي

الجمعية العامة تعتمد قرارات استراتيجية وتعيد انتخاب مجلس إدارة المنظمة

هاينان، الصين: اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمال الدورة الحادية عشرة من مؤتمرها الدولي السنوي، والذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية على مدار ثلاثة أيام، واستقطب أكثر من 1,200 مشارك من 70 دولة، إلى جانب 16 وفداً وزارياً رفيع المستوى، وممثلين عن منظمات اقتصادية وتجارية دولية.

وتضمن اليوم الختامي انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي، حيث جرت المصادقة على حزمة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير آلية عمل المنظمة وتعزيز شبكتها العالمية من المناطق الحرة، كما أُجريت انتخابات مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة لفترة جديدة.

بحضور محافظ مقاطعة هاينان

وشهد حفل الختام حضور سعادة ليو شاومينغ، محافظ مقاطعة هاينان، إلى جانب سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين والمشاركين من مختلف الدول.

وأعرب سعادة ليو شاومينغ عن تقديره الكبير لاختيار هاينان لاستضافة هذا الحدث الدولي البارز، مشيراً إلى أن مؤتمر المنظمة الدولي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات العالمية في تطوير المناطق الحرة وتعزيز التكامل الاقتصادي الدولي.

كما أشاد بالتعاون البنّاء مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مؤكداً حرص حكومة هاينان على مواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المناطق الحرة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

مرحلة جديدة من التعاون الدولي

وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن مؤتمر هذا العام يمثّل محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة، بما يعزّز دورها الحيوي كمحرّكات رئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف: "لقد أثبتت المناطق الحرة حول العالم أنها لم تعد مجرد مراكز للتجارة، بل منظومات اقتصادية متكاملة تُسهم في خلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية. ومن خلال الشراكات العابرة للحدود، يمكن تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية للتعاون والنمو المشترك".

المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين

ومن أبرز فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر إطلاق المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة وممثلي المناطق الحرة والهيئات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم.

وألقى سعادة الدكتور محمد الزرعوني كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن المناطق الحرة تمثل اليوم أدوات استراتيجية لتوسيع آفاق التجارة الدولية وتحفيز الاستثمارات، مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول لتطوير منظومات أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق النمو الشامل.

كما ضمت قائمة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلاً من فان شاو جون، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية هايكو، ولي جِه هْوي، رئيس الجمعية الوطنية لمناطق التجارة الحرة ومناطق المعالجة التصديرية في الصين، وتشانغ تشي، نائب وزير مركز أبحاث مجلس الدولة الصيني للتنمية، وبان تْشَنغ، المدير العام لإدارة تطوير مناطق التجارة الحرة والمناطق الخاصة في الجمارك الصينية.

وتناولت الكلمات الافتتاحية أبرز ملامح التجربة الصينية الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الشاملة وأثرها في تعزيز التكامل الاقتصادي ضمن مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب استعراض توجهات الانفتاح الاقتصادي الصيني ودور المناطق الحرة في تحفيز التجارة والاستثمار الدولي.

بنما 2026

وفي ختام أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تسلَّم سعادة ميغيل ليكارو، سفير جمهورية بنما لدى الصين علم المؤتمر من الدكتور الزرعوني، حيث ستستضيف بنما الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي في يوليو 2026. ويؤكد هذا الإعلان الزخم الدولي المتواصل للمؤتمر ومكانته كمحطة رئيسية تجمع صُنّاع القرار وقادة المناطق الحرة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تسهم استضافة بنما في توسيع شبكة التعاون الدولي بين المناطق الحرة، وخلق فرص استثمارية وتجارية جديدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، والبناء على النجاحات التي حققتها نسخة هاينان والنسخة السابقة في دبي.

وشكّل المؤتمر منصة عالمية لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل المناطق الحرة، وترسيخ دورها كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، وركيزة أساسية لتوسيع آفاق التعاون الدولي وبناء اقتصاد أكثر ترابطاً واستدامة.

-انتهى-