سعادة سعود سالم المزروعي: المشاركة تعكس الالتزام بتطوير منظومة استثمارية مرنة تواكب التحولات العالمية في قطاع النقل

تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025"، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة صناع القرار وقادة الفكر وخبراء الصناعة لمناقشة مستقبل أنظمة النقل، واستكشاف استراتيجيات التمويل، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة.

فرص استثمارية

وتستعرض حرة مطار الشارقة الدولي، وحرة الحمرية خلال مشاركتهما في الحدث الذي تنظمه الاتحاد للقطارات بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومجموعة "أدنيك" و"دي إم جي إيفنتس"، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب اطلاع المشاركين على ما توفره المنطقتان من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وتسهيلات جمركية ولوجستية تتيح للشركات التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

دعم قطاع الخدمات اللوجستية

وتهدف الهيئتان من خلال مشاركتهما إلى تسليط الضوء على جهودهما المستمرة في دعم قطاع الخدمات اللوجستية، إذ توفران حلولاً متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وتساعدهم على تطوير أعمالهم في الأسواق التنافسية، حيث تتميز هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بقربها الاستراتيجي من مطار الشارقة الدولي، مما يسهل حركة البضائع ويعزز مكانتها كبوابة مثالية للشركات التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تبرز هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، كوجهة استثمارية رائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومركز مهم للخدمات اللوجستية، حيث تضم مجمع عالمي للخدمات اللوجستية، وتمتلك ميناء يبلغ عمقه 14 متراً ويتضمن مرفأ داخلي بعمق 7 أمتار يتميز بقدرته على التعامل مع أحدث أجيال السفن، إلى جانب ما توفره من موقع استراتيجي مهم وبنية تحتية متطورة تدعم توزيع الخدمات المتكاملة عبر طرق النقل البرية والبحرية والجوية.

محطة مهمة

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن المشاركة في "جلوبال ريل 2025" تأتي في وقت يشهد فيه قطاع النقل والبنية التحتية تحولاً متسارعاً، مضيفاً: "يمثل ذلك فرصة لإبراز دور المناطق الحرة في الشارقة كوجهات استثمارية قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين والشركات العالمية عبر حلول مبتكرة ومرافق متطورة"، مشيراً إلى أن المعرض يشكل محطة مهمة للتواصل المباشر مع قادة القطاع وصناع القرار، حيث يتيح تبادل الخبرات واستكشاف الشراكات الاستراتيجية التي تعزز سلاسل التوريد وتدعم الابتكار في الخدمات اللوجستية، مشيراً أن استعراض التسهيلات التي توفرها الهيئتان، من بنية تحتية متطورة وخدمات رقمية متكاملة، يسهم في ترسيخ الثقة بقدرة الشارقة على أن تكون شريكاً استثمارياً طويل الأمد للشركات العالمية.

وأشار سعادة سعود سالم المزروعي إلى أن معرض "جلوبال ريل 2025 يمثل منصة عملية لدعم مساهمة المناطق الحرة في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وفرصة لإبراز التزام الهيئتين بتطوير منظومة استثمارية مرنة تواكب التحولات العالمية في قطاع النقل، وتوفر للمستثمرين بيئة أعمال تواكب تطلعاتهم نحو الابتكار والاستدامة وتعزز من تنافسية الإمارة على المستوى الدولي.

مركز الابتكار

ويضم معرض "جلوبال ريل 2025" مركز الابتكار الذي يشكل منصة رئيسية لعرض التقنيات الثورية والحلول الناشئة، حيث يتيح المجال أمام المبتكرين للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار، ويشهد الحدث أكثر من 50 جلسة حوارية وجلسات رئيسية وورش عمل، وبمشاركة أكثر من 20,000 زائر من مختلف قطاعات الصناعة، و200 شركة عارضة، و200 متحدث عالمي، و800 وفد رسمي من أكثر من 100 دولة.

وتبرز مشاركة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية الدور المتنامي للمناطق الحرة في الشارقة كمراكز استثمارية جاذبة، إذ توفر بيئة أعمال ديناميكية تدعم قطاعات متنوعة من النقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتجارة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتحكومية