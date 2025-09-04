في إطار التنسيق المشترك بين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات استقبل معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات وفدا هنديا رفيع المستوى ضم معالي برينيت كور، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية وعضو سابق في البرلمان عن دائرة بباتيالا، ومعالي مانيشا جولاتي، الرئيسة السابقة للجنة المرأة في ولاية البنجاب،

حضر اللقاء الذي جرى من مساء أمس سعادة حليمه العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأعضاء المجلس الاستشاري كل من سعادة محمد صالح أل علي وسعادة شيخه علي النقبي ، وسعادة عامر الزرعوني ، وسعادة الدكتوره هند الهاجري بجانب أعضاء مجلس الأمناء لمركز باحثي الإمارات كل من الدكتور فراس حبّال رئيس المركز والدكتور فواز حبّال الامين العام والسيد خالد العلي أمين السر.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار فعاليات «عام المجتمع 2025» الذي أطلقته دولة الإمارات، حيث يترجم اللقاء تلاقي الجهود المشتركة بين المجلس والمركز في بناء شراكات بحثية وأكاديمية، وترسيخ جسور التعاون الدولي، وتعزيز الحوار المعرفي بين القيادات والمؤسسات.

ويُعد هذا التوجه امتدادًا لدور مركز باحثي الإمارات في مواصلة التزامه بكونه مؤسسة بحثية رائدة تسعى إلى فتح آفاق جديدة للأبحاث المشتركة، بما يسهم في بناء مجتمع قائم على العلم والشراكة العالمية.

وفي كلمته الترحيبية، أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن هذا اللقاء يعكس حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات دولية متينة قائمة على الاحترام المتبادل والتبادل الثقافي والمعرفي، مشيرًا إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند.

كما شدد على الدور المشترك للمجلس والمركز في احتضان الحوار العلمي والفكري، الذي يخدم مسيرة التنمية ويعزز الحضور العالمي للإمارات كدولة منفتحة على التعاون والشراكات الدولية.

من جانبها، أعربت معالي برينيت كور عن خالص تقديرها لحفاوة الاستقبال من قبل معالي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشيدة بالمبادرات النوعية لمركز باحثي الإمارات في مجال تمكين البحث العلمي ودعم الباحثين في مختلف التخصصات.

ووصفت المركز بأنه نموذج رائد للتكامل الأكاديمي الدولي، مؤكدة أن المبادرات المشتركة في ميادين البحث والتعليم والابتكار بين الإمارات والهند ستسهم في صناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلدين.

واختُتم اللقاء باستعراض مركز باحثي الإمارات لأبرز مشاريعه الاستراتيجية، والتي شملت أراء عدة تناول أليات لتطوير النشر العلمي، والتوسع في مجالات البحث بالذكاء الاصطناعي، وبناء المزيد من الشراكات الأكاديمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما جرى التأكيد على التزام المركز بمواصلة دوره في تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة، انسجامًا مع النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومنفتح على العالم.