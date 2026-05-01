دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام لـلمجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر المجلس في دبي وذلك بحضور عدد من مسؤولي المجلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة.

وأكد الجانبان أهمية تطوير شراكات استراتيجية مستدامة تقوم على تبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية.

كما استعرض الطرفان عدداً من المبادرات والمشاريع المشتركة المحتملة، التي من شأنها الإسهام في ترسيخ بيئة معرفية متقدمة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي.

وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "يسرنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وخاصة فيما يتعلق بالبحث والتطوير في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الطاقة النظيفة بشكل خاص حيث تُعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مرجعاً معرفياً رائداً يُوفر مجموعة واسعة من الدراسات والتقارير والمصادر المتخصصة التي تسهم في دعم صناع القرار وتعزيز تطوير القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة".

ومن جهته قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية هو المسار الأسرع لترسيخ اقتصاد تنافسي تقوده المعرفة ويصنعه الابتكار. ومن هذا المنطلق، نعتز بشراكتنا مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي لما يمثله من نموذج ريادي في استشراف المستقبل وتعزيز الاستدامة. ونتطلع إلى إطلاق مبادرات نوعية وتبادل خبرات متخصصة تسهم في تسريع التنمية، وترفع جاهزية القطاعات الحيوية، وتدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادةً".

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون المؤسسي، وتبادل التجارب الناجحة بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجالات الطاقة والمعرفة.

