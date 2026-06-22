باكو، أذربيجان: وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبرنامج تمويل التجارة العربية (ATFP) بوليصة المصارف العامة ضمن إطار التمويل الإسلامي الشامل، وذلك في خطوة تعزز شراكتهما الممتدة لدعم التجارة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 في مدينة باكو، حيث تُرسّخ بوليصة المصارف العامة إطاراً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لتقاسم المخاطر، بهدف دعم عمليات التمويل التي يرتبها برنامج تمويل التجارة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الترتيبات، ستوفر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية للعمليات المؤهلة ضد مخاطر تجارية محددة، بما في ذلك مخاطر عدم السداد، ويعزز في الوقت ذاته أمن المعاملات وثقة المؤسسات المالية المشاركة.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير حلول تمويل التجارة الإسلامية، ويعكس التزام المؤسستين المشترك بتعزيز الترابط الاقتصادي، وتيسير التجارة العابرة للحدود، ودعم تنمية القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قائلا: "تمثل بوليصة المصارف العام هذه خطوة مهمة نحو توسيع نطاق حلول تمويل التجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولنا الأعضاء. ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج تمويل التجارة العربية، تسهم المؤسسة في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، والحد من مخاطر عدم السداد، وتمكين المؤسسات المالية من تقديم التمويل بأكثر أمان. ويجسد ذلك التزامنا المستمر بدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال حلول عملية وفعّالة للحد من المخاطر."

وبصفتها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات التأمين على مخاطر الائتمان والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل المؤسسة دعم التجارة والاستثمار عبر الحدود من خلال الحد من المخاطر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. ومن خلال هذه الشراكة، تسهم المؤسسة وبرنامج تمويل التجارة العربية في بناء منظومة تجارية أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة عبر الدول الأعضاء.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام

البريد الإلكتروني: ICIEC-Communication@isdb.org

-انتهى-

#بياناتحكومية