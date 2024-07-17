العلا المملكة العربية السعودية - أعلنت وجهة العلا السعودية عن حصولها على اعتماد الجمعية العالمية لمحترفي الوجهات السياحية "ديستينيشنز إنترناشيونال" والتي تتخذ من الولايات المتحدة الاميريكية مقراً لها، لتكون بذلك أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد المرموق.

يأتي هذا الإنجاز ضمن "برنامج اعتماد تسويق الوجهات"، وهو معيار قطاع منظمات تسويق الوجهات لقياس الجودة والاحترافية، كما يأتي الاعتماد بعد عام من نجاح العلا في الانضمام إلى "ديستينيشنز إنترناشيونال" كأول جهة من الشرق الأوسط.

ورسخت العلا مكانتها كواحدة من أهم مواقع السياحة في السعودية منذ بدأت باستقبال الزوار منذ أربع سنوات، وخاصة مع تقديم تقويم من الفعاليات الممتدة على مدار العالم، إضافةَ إلى توفير أفضل خيارات الضيافة الأصيلة. ويمثّل حصول العلا على هذا الاعتماد شهادة على تقدّم العلا في تحقيق رؤيتها لإعادة رسم ملامح التميز السياحي عالمياً، على أسس خلق اقتصاد مستدام يهدف لنفع المجتمع المحلي.

وعلق فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلاً: "يعد استكمال برنامج اعتماد تسويق الوجهة علامة فارقة مهمة للعلا، حيث أننا نسعى جاهدين لتطوير صناعة السياحة والنظام البيئي للعلا والذي يعد الأفضل في فئته."

وأضاف جونز: "يساهم هذا الاعتماد في تأكيد التزامنا بضمان أعلى المعايير في وجهتنا، وتعزيز الثقة بين الزوار والجهات المعنية وشركائنا. ونأمل أن يتيح وجودنا ضمن وجهات 'ديستينيشنز إنترناشيونال' - الحاضنة لأفضل الممارسات - مشاركة منهجيتنا الفريدة مع العالم وتسليط الضوء على كلّ ما يجعل العلا بمثابة واحدة من أبرز الوجهات الفاخرة العالمية في الوقت الحالي."

ويتطلب الحصول على اعتماد تسويق الوجهات تحقيق أكثر من مئة من معايير الأداء في مجالات تتضمن الحوكمة ومشاركة الجهات المعنية والإدارة المالية وتطوير الوجهات. ويتم تحديد هذه المعايير من قبل لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء القطاع الممثلين عن مجموعة كبيرة من منظمات الوجهات، مع تحديث هذه المعايير بشكلٍ دوري لتعكس تطور أفضل الممارسات في القطاع.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الإنجاز يُضاف إلى قائمة الجوائز المرموقة التي حصلت عليها العلا مؤخراً. ففي مايو خلال حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2024، حصلت العلا للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2024، وعلى جائزة أفضل وجهة فعاليات ومهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2024، فضلاً عن جائزة أفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة لعام 2024. وأيضاً في مايو، تلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تقييماً بخمس نجوم للتميز التنظيمي من مؤسسة الجودة الأوروبية وجائزة التميز من جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط.

تواصل العلا ترسيخ مكانتها كوجهة تراثية فاخرة رائدة تتميز بالحصول على أبرز الجوائز على المستوى الإقليمي والعالمي، وتعد زوارها بتجربةٍ استثنائيةٍ غامرة من الفنون والثقافة، والطبيعية، والعافية، والمغامرات الحماسية.

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عن العُلا:

تقع العُلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمالي غرب المملكة العربية السعودية، وهي موقع ذو تراث طبيعي وإنساني متميّز. وتغطّي المنطقة الشاسعة مساحة 22.561 كيلومتراً مربعاً، وتشمل واحة خصبة وجبالاً عالية من الحجر الرملي، ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حيث حكمت مملكتا لحيان والأنباط.

وتعدّ "الحِجْر" الموقع الأكثر شهرة في العُلا، وموقع التراث العالمي الأول لليونسكو في المملكة العربية السعودية. وهي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسة للمملكة النبطية، وتضمّ 111 مدفناً محفوظاً بشكل جيّد، والعديد منها ذات واجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية المسوّرة.

وتشير الأبحاث الحالية أيضاً إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد أن غزا الرومان الأنباط في عام 106م.

بالإضافة إلى الحِجر، تُعَدّ العُلا أيضاً موطناً لدادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعدّ واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية، وموقع جبل عكمة، والذي يَعد بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات من النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة، وقد تم تسجيلها مؤخراً على قائمة اليونسكو لسجل ذاكرة العالم.

إضافة إلى بلدة العُلا القديمة، وهي تمثّل متاهة تضمّ أكثر من 900 منزل من الطوب اللّبن تم بناؤها في القرن الثاني عشر على أقلّ تقدير، والتي تم اختيارها كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022م من قبل منظمة السياحة العالمية.

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