حصل مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من "دويتشه بنك" تقديرًا لأدائه الاستثنائي في معالجة المدفوعات الآلية، حيث حقق نسبة نجاح بلغت 99% في التحويلات باليورو و98% في التحويلات بالدولار الأمريكي لعام 2024، ما يعكس مستوى عاليًا من الدقة والاعتمادية في تنفيذ التحويلات المؤسسية والتجارية دون تدخل بشري.

وتسلّم سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، الجائزة من قبل وفد دويتشه بنك الذي زار مقر المصرف بالمناسبة، وضمّ كلًّا من تسفيتانكا نانكوفا، الرئيس العالمي لمبيعات المؤسسات النقدية وتمويل التجارة في دويتشه بنك، ونجمة سلمان، المدير المشارك في قيادة قسم النقد وتمويل التجارة للمؤسسات المالية لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، وعثمان منصور، مدير ورئيس قسم النقد وتمويل التجارة للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ، ولي لانغتون، نائب الرئيس ومسؤول خدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.، كما حضر من جانب المصرف كلٌّ من السيد سعيد الأميري، رئيس إدارة الاستثمار والخزينة والمؤسسات المالية، والسيد حكم أبو زعرور، الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتور أمين السهلاوي، رئيس العمليات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين.

وخلال اللقاء، اجتمع وفد دويتشه بنك مع الإدارة التنفيذية للمصرف وعدد من المعنيين بعمليات المدفوعات والتسوية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال المعالجة الإلكترونية المباشرة وتطوير منظومة التحويلات الدولية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.

إنجاز يعكس قوة البنية الرقمية ونهج الابتكار المؤسسي

وأكد سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها مصرف الشارقة الإسلامي في تطوير بنيته التكنولوجية وتحسين منظومة التحويلات المصرفية، من خلال تطبيق معايير عالمية في المعالجة الإلكترونية المباشرة، والارتقاء بتجربة العملاء في قطاعي الشركات والمؤسسات، بما يعزز موقع المصرف كجهة موثوقة محليًا وإقليميًا. كما يعكس التكامل بين سياسات الامتثال والإجراءات التشغيلية لدى المصرف، وقدرته على مواءمة أنظمة المدفوعات مع متطلبات البنوك المراسلة العالمية، بما يضمن سرعة وكفاءة أكبر في معالجة التحويلات عبر شبكات البنوك.

وأضاف سعادته: "سنواصل تعزيز جودة خدماتنا وتطوير بنيتنا التقنية بما يضمن تجربة مصرفية أكثر سلاسة وأمانًا لعملائنا، ويجسد دور مصرف الشارقة الإسلامي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتقديم حلول مالية رائدة تواكب أفضل المعايير العالمية."

من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الخدمات المصرفية

وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الخدمات المصرفية، حيث يمنحها "دويتشه بنك" للمؤسسات المالية التي تُظهر كفاءة عالية في قواعد الامتثال، دقة معالجة المدفوعات الدولية، والقدرة على تقليل الأخطاء التشغيلية إلى أدنى مستوياتها، بما ينعكس إيجابًا على سرعة التنفيذ وتعزيز ثقة العملاء والشركاء في مختلف الأسواق.

-انتهى-

#بياناتحكومية