أبوظبي: حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على شهادتي الامتثال لمعيار الأيزو 26000:2010 الخاص بالمسؤولية المجتمعية، ومعيار الأيزو 21502:2020 الخاص بإدارة المشاريع، وذلك بعد اجتيازها بنجاح عمليات التقييم الدولية، والتي أكدت التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي المسؤولية المجتمعية وإدارة المشاريع عبر مختلف عملياتها وخدماتها. وأشارت جهة الاعتماد في تقريرها إلى أن نطاق التقييم شمل تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية ومنظومة إدارة المشاريع في أنشطة الهيئة وخدماتها، بما يعكس حرصها على تبني أعلى المعايير الدولية وتعزيز دورها المؤسسي في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

يأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة الاعتمادات والشهادات الدولية التي حصلت عليها الهيئة خلال السنوات الماضية، مؤكداً دورها الريادي في تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية إلى جانب رفع كفاءة إدارة المشاريع المؤسسية وتحقيق جودة مخرجاتها، ودعم منظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي. كما يعكس هذا الاعتماد مكانة الهيئة كمؤسسة حكومية رائدة في خدمة المجتمع، وحرصها على دمج قيم المسؤولية المجتمعية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الإدارية في مختلف عملياتها وبرامجها.

وفي إطار جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية، تواصل الهيئة تنفيذ مبادرات تطوعية وإنسانية مؤثرة ضمن برنامج "عون" للمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي. وقد شهد البرنامج خلال الفترة من 2019 إلى 2025 مشاركة واسعة تمثلت في تنظيم 292 فعالية ونشاطاً مجتمعياً، بمساهمة 3114 متطوعاً قدموا ما مجموعه 14,568 ساعة تطوعية، إضافة إلى تنظيم 5 ملتقيات سنوية لتكريم رواد الخير من المتطوعين والشركاء في المبادرات الإنسانية والبيئية والمجتمعية.

وفيما يتعلق بالحصول على شهادة الأيزو 21502 في إدارة المشاريع، أكدت الهيئة أن تطبيق هذا المعيار الدولي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المشاريع وفق منهجيات حديثة، ترتكز على الحوكمة والكفاءة ورفع جودة المخرجات.

وتعكس هذه الإنجازات قدرة الهيئة على إدارة مشاريعها بكفاءة عالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي المبني على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

وأكدت الهيئة أن الحصول على شهادة الأيزو 26000 في المسؤولية المجتمعية يمثل إنجازاً مهماً يعكس التزامها بتعزيز دورها المجتمعي، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة المجتمع. وأضافت أن الهيئة تعمل على دمج مبادئ المسؤولية المجتمعية في جميع عملياتها، بما يشمل دعم الاستدامة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية صحة المستهلك، وتمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في منظومة الغذاء والزراعة إلى جانب تطبيق منهجيات حديثة لإدارة المشاريع تسهم في تطوير منظومة متكاملة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأداء، وجودة المخرجات، ودعم تحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التميز والاستدامة

وتواصل الهيئة تطوير سياسات المشاركة المجتمعية، وإدارة الفعاليات المجتمعية، ودعم المبادرات التطوعية، إلى جانب الإشراف على المبادرات المجتمعية التي تعزز دور المجتمع في دعم منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، كما تعمل بالتوازي على ترسيخ منهجيات متقدمة في إدارة المشاريع لضمان تنفيذ مبادراتها وبرامجها بكفاءة وفاعلية، وبما يحقق أثراً مجتمعياً وتنموياً مستداماً.

-انتهى-

#بياناتحكومية