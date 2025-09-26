اجتمعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي في أول حوار رفيع المستوى للتعاون الرقمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتمدت بيانًا مشتركًا يدعو إلى تعزيز التعاون العالمي العاجل لضمان أن يصبح التحول الرقمي قوة دافعة للسلام والازدهار والمرونة.

وانطلاقًا من الزخم الذي صاغه "الميثاق الرقمي العالمي" للأمم المتحدة المعتمد في عام 2024، و "خطة عمل المنظمة لأربع سنوات من أجل المرونة والازدهار الرقمي (2025–2028)"، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي على هدف واضح: وهو ضمان أن يكون التحول الرقمي قوةً دافعة من أجل الازدهار والسلام.



وخلال المداولات، أقر ممثلو الدول الأعضاء بضرورة التغلب على الفُرقة الرقمية وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات. كما تعهدوا بدعم التوسع في نماذج التعاون المبتكرة للتحول الرقمي، بما في ذلك من خلال التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي. والتزموا كذلك بمواءمة الجهود الوطنية مع المبادئ المشتركة بشأن الشمول الرقمي والابتكار المسؤول والآليات الرقمية المرنة.

وأكّدوا على أهمية الأدوات القائمة على البيانات، مثل مقياس نضج الاقتصاد الرقمي، لمراقبة التقدم المُحرز وتشكيل السياسات. كما رحبوا بتوسيع "مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي"، التي تتشارك باكستان والمملكة العربية السعودية في رئاستها، باعتبارها آلية حيوية للحفاظ على الزخم وتعزيز الحوار متعدد الأطراف في المقر الرئيسي للأمم المتحدة.

ويُعزز هذا الإعلان من مكانة منظمة التعاون الرقمي بصفتها جهة رئيسية فاعلة في تمهيد الطريق لعصر جديد من التعاون الرقمي متعدد الأطراف، تلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام ومرن.