بن طوق: الإمارات وإيرلندا تجمعهما علاقات قوية في القطاعات الاقتصادية والتنموية.. وحريصون على تعزيز فرص الشراكة وفتح مسارات تعاون جديدة تخدم مصالح البلدين

الجانبان ناقشا فرص دعم تطوير مشاريع مبتكرة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك

البلدان يرتبطان بـ 32 رحلة جوية أسبوعياً مما يعزز من حركة السياحة والأعمال ويفتح فرصاً إضافية لدعم نمو الاستثمار والتبادل السياحي

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً، في مقر الوزارة بدبي، مع معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف في جمهورية إيرلندا، لبحث تعزيز آفاق التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع السياحية المستقبلية واستكشاف الفرص المتاحة لدعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات وإيرلندا.

وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا، تقوم على أسس راسخة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للبلدين، بما يشمل قطاعات الاقتصاد الجديد والضيافة والتنمية السياحية. وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المحاور الأساسية لهذا التعاون، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويخدم مصالح الجانبين.

ونوه معالي بن طوق بأهمية استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وإيرلندا، بما يسهم في تطوير المزيد من المبادرات المشتركة، ويدعم زيادة التدفقات الاستثمارية والتبادل السياحي بين أسواقهما، خاصة أن البلدين يرتبطان بـ 32 رحلة جوية أسبوعياً، مما يعزز من حركة السياحة والأعمال ويفتح فرصاً إضافية للتعاون في هذه المجالات الحيوية.

وقال معالي بن طوق: "نؤمن بأن تبادل الخبرات وتنمية القدرات في مجالات السياحة وريادة الأعمال وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، يسهم في ترسيخ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ويمكّن الشركات الإماراتية والإيرلندية من التوسع وابتكار حلول تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز مساهمة القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".

وبحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون، بما يشمل دعم وتطوير مشاريع مبتكرة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد الجديد، وتطوير قنوات جديدة وفاعلة للتنسيق والعمل المشترك في المستقبل.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد حوارات إنفستوبيا دبلن، والمقرر عقدها منتصف الشهر الجاري في العاصمة الإيرلندية، والتي تجمع نخبة من رواد الأعمال والمتخصصين وصناع القرار، وتهدف إلى تسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية