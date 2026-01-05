دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسهم "نظام إدارة توزيع المياه الذكي" في تعزيز تنافسية هيئة كهرباء ومياه دبي وتميزها على مستوى العالم من حيث تقليص نسبة الفاقد في شبكة المياه وكفاءة العمليات التشغيلية الميدانية الخاصة بمراقبة شبكة توزيع المياه في دبي والتحكم بها عن بعد على مدار الساعة. وأسهم النظام في زيادة عدد أجهزة قياس التدفق التي يتم مراقبتها بالكامل، ورفع عدد أجهزة مراقبة الضغط في أنابيب التوزيع في عام 2025 إلى 205 جهاز، وزيادة عدد الصمامات الآلية التي يمكن من خلالها التحكم بشبكة التوزيع عن بعد إلى 198 صمام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، نوظف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز استدامة الموارد وضمان الأمن المائي الحالي والمستقبلي. وقد أثمرت الإدارة الفعالة للمياه والأصول وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات في وصول نسبة الفاقد في شبكة المياه في دبي إلى 4.5% والتي تعد الأقل عالمياً، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية الطلب المتزايد على المياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة."

وأضاف معاليه: "يعتمد "نظام إدارة توزيع المياه الذكي" على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع، ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بعد للمياه (سكادا) ونظام إدارة هيدروليكي متطور."

وتم تصميم هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية باستخدام أنظمة التحليل الهيدروليكي المتطورة ليزيد كفاءة تحديد مواقع الأعطال وعزلها عن بعد، والذي يسهم مباشرة في خفض النفقات وتحسين تحليل حركة المياه واتخاذ القرارات. وتخطط الهيئة للتوسع الإضافي لشبكة توزيع المياه الرقمية لزيادة كفاءة وموثوقية عزل الشبكة عن بُعد وإدارة التدفق والضغط لتعزيز سعادة المتعاملين.

