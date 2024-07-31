أحمد الظاهر: نعمل على نقل أحدث اتجاهات صناعة البرمجيات للشركات المصرية وندعمها بشهادات الاعتماد الدولية لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الأسواق

القاهرة - وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مذكرة تفاهم مع شركة "انفورماتيك" لبرمجيات التعليم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتمكين الشركة من الاستفادة من خدمات التدريب والاعتماد والاستشارات والتقييم عالية الجودة التي يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بالهيئة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الشراكات إلى توفير مظلة شاملة لخدمات التدريب والاستشارات والاعتماد الدولي لشركات البرمجيات المحلية والعالمية العاملة في مصر، مما يساهم في تمكين الشركات وتشجيعها على تطبيق المعايير الدولية لهندسة البرمجيات ويعزز من مكانة مصر كمركز رائد في تصدير البرمجيات والخدمات التكنولوجية.

وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للتعاون المستمر بين مركز (SECC) بالهيئة وشركة انفورماتيك، حيث تهدف إلى تمكين موظفي الشركة من الاستفادة من خدمات التدريب والاعتماد الدولي بما يمكنها من تطوير منتجاتها وبرامجها التي تقدمها لمختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في مصر وبالخارج.

تنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات ونقل التجارب العملية في مجال البرمجيات بين الطرفين، وذلك بهدف التعرف عن كثب على احتياجات الصناعة، بالإضافة إلى مشاركة هذه التجارب والخبرات في الفعاليات المتخصصة التي تنظمها الهيئة لمهندسي البرمجيات مما يسهم في رفع مستوى المعرفة ويعزز من كفاءة العمليات.

وأكد المهندس أحمد الظاهر/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حرص الهيئة على العمل والتعاون مع الشركات المحلية لمساعدتهم على بناء وتطوير القدرات التنافسية وتقديم منتجات وخدمات برمجية متميزة وتحقيق النمو. وأضاف أن الهيئة من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) تستهدف نقل التجارب الرائدة وأحدث اتجاهات صناعة البرمجيات للشركات المصرية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في تطبيقها في عملياتها من خبراء متمرسين للحصول على شهادات الاعتماد الدولية في مجال البرمجيات مما يعزز من انتاجيتها وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة باستمرار.

وفي إطار مذكرة التفاهم، تتيح هذه الشراكة لشركة انفورماتيك مجموعة واسعة من الخدمات والاستشارات في مجالات التحول الرقمي، وهندسة البرمجيات، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركة من برامج التدريب والاستشارات الجديدة التي يقدمها المركز في مجالات التطوير والتشغيل المدمج للبرمجيات (DevOps)، وتحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي وعمليات تطوير البرمجيات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى صالح، رئيس مجلس إدارة شركة انفورماتيك، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مشيراً إلى أن "هذا التعاون يعكس التزامنا بتطوير مهارات موظفينا ورفع كفاءتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي." وأضاف أن شركة "انفورماتيك" تفخر بكونها من أوائل الشركات التي تعاونت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ تأسيسها، وعلاقة الشركة ممتدة مع مختلف الجهات التابعة للوزارة. وأشار إلى أن شركة انفورماتيك من الجهات المحلية الرائدة التي حصلت على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج من مركز SECC.

وقع مذكرة التفاهم المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والدكتور/ مصطفى صالح، رئيس مجلس إدارة شركة انفورماتيك، وذلك بحضور الدكتور/ هيثم حمزة، القائم بأعمال رئس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) والدكتور/ اسماعيل طه، نائب رئيس مجلس إدراة شركة انفورماتيك وعدد من قيادات الهيئة والشركة.

وترتكز خدمات مركز (SECC) الذي انطلقت أعماله عام 2001 على تقديم خدمات التدريب والاستشارات والتقييم والاعتماد الدولي في مختلف مجالات هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنها نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير والخدمات CMMI، ونموذج إطار الأعمال لحوكمة تقنيات المعلومات المؤسسية COBIT® 2019، ونموذج التطوير والتشغيل المدمج للبرمجيات DevOps ومنهجيات التطوير الرشيقة Agile Methods، ونموذج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلوماتITIL®، إطار ومنهجية TOGAF لهيكلة المؤسسات وغيرها من الأطر والمنهجيات العالمية للارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها.

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