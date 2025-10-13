جهاز الاستثمار العماني يصبح أول جهة في عُمان تكمل برنامج تطوير المديرين داخلياً، بالتعاون مع المعهد

الرياض: شهد معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالشراكة مع الأكاديمية المالية، عاماً متميزاً من تطوير مجالس الإدارة في المنطقة، حيث منح صفة المدير المعتمد لأول مرة وأصدر شهادات لـ 148 متخصصاً مهنياً عبر برامجه الرائدة. وتعدّ الأكاديمية المالية الجهة المانحة الرسمية لكل شهادات المعهد.

وتتخطى إنجازات العام الحالي الأرقام، إذ أتمّ أول مديرين معتمدين لدى المعهد الرحلة الكاملة، بدءاً من حصولهم على الشهادة ووصولاً إلى نيل صفة المدير المعتمد. ويزوّد ذلك المسار الشامل القادة بالمهارات والرؤى اللازمة لتعزيز فاعلية مجالس الإدارة عبر مختلف أنحاء المنطقة. وقدّم المعهد في سلطنة عُمان برنامج تطوير المديرين الداخلي المصمم خصيصاً لجهاز الاستثمار العماني، ليصبح بذلك أول مؤسسة في السلطنة توفّر ذلك المستوى من التدريب لمجالس الإدارة مع المعهد.

وقال صاحب السمو السيد جلند بن جيفر آل سعيد، محافظ المعهد ورئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في جهاز الاستثمار العماني: "تؤكد شراكة الجهاز مع المعهد التزامنا الراسخ بالحوكمة المؤسسية عالمية المستوى وتميّز مجالس الإدارة. ونعتزّ بكوننا أول مؤسسة في سلطنة عُمان تُكمل برنامج تطوير المديرين الداخلي مع المعهد، حيث نرسي بذلك معياراً جديداً لقيادة مجالس الإدارة والحوكمة".

وصمّم المعهد برامج الشهادات لديه بهدف تزويد قادة مجالس الإدارة المقبلين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وذلك لتحقيق ما يلي:

تعزيز ممارسات الحوكمة: تطبيق المبادئ الرائدة لحوكمة مجالس الإدارة بهدف تحسين الفاعلية والمسؤولية.

الارتقاء بالرقابة الاستراتيجية: تطوير قدرات أدق على اتخاذ القرارات والتعامل مع المخاطر والتخطيط بعيد المدى.

بناء الكفاءة المالية: تفسير وتقييم المعلومات المالية لضمان الشفافية والأداء المستدام.

القيادة بنزاهة: مناصرة القيادة الأخلاقية وبناء مجالس إدارة مسؤولة وجاهزة للمستقبل.

كما تمثل إنجازات العام الحالي خطوة واضحة نحو توسيع النطاق والتأثير، فبعد منح شهادات لـ 129 متخصصاً عام 2024 و25 متخصصاً عام 2023، حصل 148 متخصصاً على شهادات من برامج المعهد خلال عام 2025 حتى الآن، ما يظهر الطلب المتنامي على التطوير المنظّم لمجالس الإدارة والالتزام المتعمق بالحوكمة عبر أنحاء المنطقة. وتضم دفعة 2025 حتى الآن 130 عضواً معتمداً في مجالس الإدارة، و5 من الحاصلين على الدبلوم، و3 مديرين معتمدين، و10 أمناء معتمدين لمجالس الإدارة. ومنح المعهد منذ انطلاقه عام 2019 شهادات لـ 374 عضو مجلس إدارة، و54 أمين مجلس إدارة، و22 حاصلاً على الدبلوم، و4 مديرين معتمدين.

وقال جون غوليفر، الرئيس التنفيذي للمعهد: "نفخر بتخرّج أول مديرين معتمدين لدينا من البرنامج، بعدما أتمّوا برنامج المديرين الذي يقدمه المعهد بالكامل. يبرز ذلك الرغبة المتنامية في التطوير المنظّم وعالي التأثير لمجالس إدارة عبر أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال مانع آل خمسان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية: "تتشرّف الأكاديمية المالية بشراكتها الاستراتيجية مع المعهد ودورها كجهة مانحة رسمية لشهاداته. وإلى جانب منح الاعتمادات، نلتزم بتزويد قادة مجالس الإدارة بالقدرات اللازمة لقيادة تحوّل نوعي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد ذي امتداد عالمي. وانطلاقاً من استراتيجيتها ورسالتها الرامية إلى الارتقاء ببرنامج تطوير القطاع المالي، تكرّس الأكاديمية جهودها لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030".

شهادات الخريجين

وأكّدت ريما بطرس، المستشارة الأولى لمجالس الإدارة وحوكمة الشركات لدى سياق للاستشارات: "حوّلت شهادة إدارة المجالس النظريات إلى ممارسة، حيث أصبحت الأطر التي تعلمتها جزءاً من كل النقاشات الدائرة في قاعة الاجتماعات، ما يساعدني على المساهمة بثقة في الاستراتيجية والتعامل مع المخاطر".

كما أضافت لميس التويجري، أمينة مجلس الإدارة لدى شركة التنمية الغذائية: "أعاد برنامج أمين مجلس الإدارة المعتمد تشكيل أسلوب دعمي للرئيس واللجان، إذ أصبحت جداول أعمالنا أكثر تركيزاً، ومحاضرنا أكثر وضوحاً، وامتثالنا أكثر متانة".

وأشار وائل الراشد، عضو مجلس إدارة مستقل: "لخّصت دورة المدير المعتمد سنوات من الخبرة في قاعات الاجتماعات إلى معيار صارم، وصقلت طريقة مواجهتي للتحديات وقيادتي ورعايتي للقيمة من منصبي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي".

على صعيد آخر، كرّمت مجلة Capital Finance International (CFI) المعهد بصفته "رائداً في إعداد قادة مجالس الإدارة للمستقبل –الشرق الأوسط 2025"، ما يبرز ريادته في إضفاء طابع مهني على مجالس الإدارة على نطاق واسع. ومع تخرّج أول مديرين معتمدين وتحقيق إنجاز وطني في عُمان، تجسّد الجائزة ثقة السوق المتزايدة في دور المعهد في الارتقاء بمعايير الحوكمة عبر المؤسسات العامة والخاصة والعائلية.

للمزيد من المعلومات حول الفعالية وبرامج الشهادات لدى المعهد، يُرجى زيارة موقعنا https://gccbdi.org.

نبذة عن الأكاديمية المالية

تعدّ الأكاديمية المالية مؤسسة مستقلة تتبع لرئيس هيئة السوق المالية. وتُعتبر المرجع الأول لتطوير وتأهيل رأس المال البشري في القطاع المالي. وتقدّم الأكاديمية برامج تدريبية ومهنية متخصصة تستهدف كل شرائح القطاع، بما يشمل المجال المصرفي والمالي والتأمين وأسواق رأس المال، وتسهم في تطوير أفضل الممارسات المهنية وتعزيز قدرات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تؤدي الأكاديمية دوراً أساسياً في بناء قوى عاملة مالية عالمية المستوى، وتحسين الحوكمة، ودعم طموح المملكة في الارتقاء بمكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

نبذة عن معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي

يحظى معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم تسع شركات إقليمية وشركات خدمات مهنية رائدة تعمل كشركاء استراتيجيين له: بنك أبوظبي الأول، بنك البحرين الوطني، جهاز الاستثمار العماني، سابك، أرامكو السعودية، ألين آند أوفري، هيدريك آند ستراجلز، ماكينزي آند كومباني، وبرايس ووترهاوس كوبرز. تتمثل رسالة المعهد في تعزيز قدرات أعضاء مجالس الإدارة، وإنشاء شبكة إقليمية قوية ومؤثرة من أعضاء مجالس الإدارة، ونشر المعرفة عالية الجودة في مجال حوكمة الشركات. ويضم المعهد الآن أكثر من 4500 عضو، وقدم منذ تأسيسه في 2007 أكثر من 700 برنامج ومنتدى لشركات رفيعة في الخليج.

وباعتباره المنظمة الرائدة لأعضاء مجالس الإدارة في المنطقة، يتمتع المعهد باعتراف عالمي ويعدّ المعهد الوحيد لأعضاء مجالس الإدارة في منطقة الخليج الذي تم قبوله ضمن الشبكة العالمية لمعاهد أعضاء مجالس الإدارة. وتتمثل رسالة المعهد في تعزيز حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي عبر بناء القدرات والمناصرة ونشر ممارسات الحوكمة السليمة، وفق رؤية ترمي إلى جعله المعهد الأبرز لمجالس الإدارة وأعضائها في منطقة الخليج، وتحقيق أعلى المعايير في الحوكمة المؤسسية والإدارة الاحترافية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://gccbdi.org/