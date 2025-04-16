المدينة المنورة : افتتح أمير منطقة المدينة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، فعاليات "النسخة الثانية" من منتدى العمرة والزيارة، والذي تنظمه من وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وألقى أمير منطقة المدينة المنورة كلمة أكد فيها بأن المدينة المنورة تقاسمت مع مكة المكرمة نزول الوحي، وانطلقت منها حضارة الإسلام وروح السلام وتعاليم ديننا الحنيف، مشيرًا بأن المسجد النبوي الشريف يشهد مرحلة تطويرية لعمارته وما يحيط به من مواقع تاريخية، لتعزيز ارتباط الزوار بالسيرة النبوية العطرة، ويعكس رسالة المملكة الإنسانية المستندة إلى الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية الأصيلة والقيم الإنسانية العميقة المحملة بالسلام لتعزيز المفاهيم الإنسانية وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتجسيد رؤية السعودية 2030".

ويستمرّ الحدث الأبرز عالمياً في قطاع خدمات العمرة والزيارة لثلاثة أيام من 14-16 إبريل 2025، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار ومزودي الخدمات ورواد الأعمال والمبتكرين والقطاعات المرتبطة بالعمرة والزيارة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز تجربة الزائرين وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

بدوره أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأن منتدى العمرة والزيارة يحظى برعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في إطار دعمهم المتواصل للحرمين الشريفين وزوارهما."

وأضاف معاليه: "منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030، بلغ عدد المعتمرين والزوار أكثر من 128 مليون زائر من مختلف دول العالم، وتبوأت المدينة المنورة مكانة متقدمة في مؤشر أفضل الوجهات العالمية لعام 2024. ونسعى من خلال هذا المنتدى إلى تمكين وتيسير رحلة ضيوف الرحمن عبر التعاون مع المبتكرين والمطورين في القطاع، وتعزيز التجربة الشاملة للمعتمرين والزوار".

وشهد المعرض المصاحب للمنتدى جولة لمعالي الوزير الذي التقى بعدد من الجهات العارضة، والذين يتجاوز عددهم 100 جهة من أكثر من 70 دولة، حيث يُتوقع أن يستقطب أكثر من 25,000 زائر، في ظل نمو قطاع العمرة بنسبة 30% خلال الربع الأخير من عام 2024.

وتتميز نسخة هذا العام بجلسات حوارية ونقاشات متخصصة، تغطي موضوعات متعددة تشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات النقل، ويُعدّ المنتدى فرصة مثالية لجميع الجهات المعنية والعاملة في خدمات العمرة والزيارة، للتواصل مع الشركاء وتبادل الخبرات، بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشهد اليوم الأول عدداً من ورش العمل التفاعلية، بما فيها ورشة حول استخدام التقنيات الناشئة في إثراء تجربة الزائر والمعتمر و أخرى حول سبل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لإثراء وتوعية ضيف الرحمن.

وتأتي الفعالية هذا العام بدعم نخبة من الرعاة الرئيسيين؛ بما فيهم الشريك الرسمي "رؤى المدينة القابضة"، والرعاة الاستراتيجيين "علم" و"هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة" و"الهيئة العليا للحج والعمرة" و"أوقاف" و"الراجحي" و"تأشير" و"مدينة المعرفة الاقتصادية"، وشريك التمكين الرقمي "شركة الاتصالات السعودية"، والراعي التأميني "التعاونية"، والرعاة البلاتينيين "الهيئة السعودية للسياحة" و"الخطوط الحديدية السعودية" و"مكارم"، والراعي الذهبي "موفنبيك"، والراعي الفضي "جبل عمر"، وراعي الشارة "إثراء النسك"، والراعي البرونزي "منسكي" والشريك المعرفي "صفا"، وشركاء المعرفة والابتكار "جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز" و"جامعة أم القرى" و"جلوبال انوفيشن انتربنورشيب" و"الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة" وشريكي النقل "جولة" و"هدى الحجاز" وشريك التجربة "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"، والشريك الثقافي "المعهد الملكي للفنون التقليدية"، وشريك الاستجابة الطبية الطارئة "الخدمات الصحية بوزارة الدفاع".

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى ما يزيد على 25 ألف زائر، من كبار المستثمرين وصناع القرار وخبراء قطاع السفر للعمرة، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات غير الربحية، والجهات الإعلامية، ورواد الأعمال والمبتكرين، والمختصين في قطاع العمرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://umrah-ziyarah.com/

حول منتدى العمرة والزيارة

يجمع منتدى العمرة والزيارة صنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف المجالات المتعلقة بالعمرة والزيارة، ويشهد مشاركة واسعة من المؤسسات والهيئات الرائدة والشركات البارزة من داخل المملكة وخارجها. واحتضنت نسخة عام 2024 من المنتدى ست جلسات حوار، إلى جانب ست مجموعات نقاش مركزة، بمشاركة 42 متحدثاً.

حول شركة تحالف:

تعد شركة تحالف، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حلقة وصل بين المجتمعات التجارية ذات الأهمية الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي والعالم، وذلك من خلال محفظة رائدة تضم باقة من أهم المعارض والمنصات الرقمية على مستوى العالم.

وتأسست الشركة كمشروع مشترك بين شركة إنفورما العالمية، أكبر شركات تنظيم الفعاليات التجارية في العالم، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري. وتعتزم شركة صلة، المملوكة للحكومة السعودية والمتخصصة في إنتاج الفعاليات المذهلة، الانضمام إلى المشروع المشترك في المستقبل القريب.

وتولت تحالف في عام 2024 مسؤولية تنظيم فعاليتي التكنولوجيا ليب وديب فيست الحائزتين على جوائز مرموقة، إضافة إلى مؤتمر فنتك 24، وملتقى الصحة العالمي، وسيتي سكيب جلوبال، وبلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعرض سي بي إتش آي.

لمزيد من المعلومات حول شركة تحالف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://tahaluf.com.

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