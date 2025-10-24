أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومكتب أبوظبي للاستثمار، عن بدء تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير الإطار التنظيمي للأغذية المبتكرة، في خطوة تعكس التزام أبوظبي بريادة الابتكار وتعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي ودفع النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي وذلك من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في إنتاج الغذاء واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات الزراعة المتقدمة والأغذية المستدامة والتقنيات الحيوية.

وسيسهم الإطار التنظيمي الجديد في تبسيط وتكامل إجراءات تسجيل الأغذية المبتكرة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والاتحاد الأوروبي وسنغافورة والولايات المتحدة، مع تقليص مدة التسجيل إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وتوفر بيئة أعمال جاذبة للشركات المبتكرة لتعزيز التنافسية للشركات في أبوظبي ضمن منظومة الغذاء العالمية.

كما يهدف المشروع إلى توحيد متطلبات تسجيل الأغذية الجديدة وشهادات الحلال وتصاريح الإنتاج والاستيراد من خلال منصة موحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الأسواق. كما سيتم تطوير قاعدة بيانات وطنية للأغذية المعتمدة ونشر أدلة تفصيلية للمتطلبات الفنية والرقابية، بما يعزز الشفافية والموثوقية.

ومن جانب آخر، يشمل المشروع تطوير نهج علمي لتقييم المخاطر الغذائية وفق نوع التكنولوجيا ومستوى نضجها وسلامتها، إلى جانب تحديث منظومة شهادات الحلال لتواكب التطورات التقنية التي تتماشى مع الأنظمة العالمية المعتمدة في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، بما يعزز الاعتراف الدولي بالشهادات الإماراتية ويدعم نمو صادرات الأغذية الوطنية، ويرسخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في إصدار شهادات الحلال لمنتجات البروتينات البديلة والأغذية المبتكرة.

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "نهدف من خلال هذا التعاون إلى بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين التشريعات المتقدمة والدعم الاستثماري والتقني بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية في قطاع الغذاء ويسرّع من اعتماد التقنيات الحديثة مثل البروتينات البديلة. هذه المبادرة تعكس التزامنا بدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسية أبوظبي كمركز عالمي للابتكار."

وقال سعادة الدكتور طارق أحد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: "تطوير هذا الإطار التنظيمي للأغذية المبتكرة يجسد التزام أبوظبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في ضمان سلامة الأغذية وتشجيع الابتكار الغذائي، كما يعزز من جاهزية منظومتنا الرقابية لمواكبة التقنيات الحديثة، مثل البروتينات المستزرعة والأغذية المستخلصة بالتخمير الدقيق بما يدعم بناء منظومة غذائية أكثر استدامة وتنوعاً".

وقال سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس ابوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: يلعب المجلس دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي والجهات التنظيمية عبر تقديم خدمات البنية التحتية للجودة وضمان مطابقة المنتجات، لاسيما المنتجات الحلال، لأعلى معايير الجودة والسلامة. ونعمل حالياً على تمكين المصنعين من الحصول على شهادات الحلال لمنتجاتهم بما يعزز تنافسيتهم ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي موثوق في هذا المجال."

ويجسد هذا المشروع نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات التنظيمية والصناعة والعلمية في أبوظبي، نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تسهم في تسريع التحول نحو مستقبل غذائي آمن ومستدام وتعزز الريادة العالمية للإمارة في مجال الابتكار الغذائي.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

