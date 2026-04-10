بورتلاند، أوريجون: أعلنت اليوم شركة ZincFive ®‎، الرائدة عالميًا في الحلول المعتمدة على بطاريات النيكل-الزنك (NiZn) المخصصة لتطبيقات الطاقة الفورية، عن إطلاق NiZn Retrofit Kit، وهي حل لتخزين الطاقة لأنظمة مزودات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، صُمّم لتقديم مزايا كيمياء البطاريات الحديثة إلى أنظمة بطاريات UPS الحالية في البيئات الحيوية.

ستُمكّن NiZn Retrofit Kit مشغّلي مراكز البيانات ومقدّمي الخدمات من استبدال بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية منظَّمة الصمامات (VRLA) بتقنية النيكل-الزنك عالية الأداء وطويلة العمر من ZincFive، من دون الحاجة إلى استبدال خزائن البطاريات، أو إعادة تصميم النظام، أو تعطيل العمليات.

مع استمرار تزايد متطلبات الطاقة في مراكز البيانات، يواجه المشغّلون ضغوطًا متزايدة لتحسين عنصر الموثوقية، وخفض تكاليف دورة الحياة، وتحقيق أهداف الاستدامة. وفي الوقت نفسه، لا يزال جزء كبير من القاعدة المركّبة لأنظمة تخزين الطاقة في UPS عالميًا مقيّدًا ببطاريات VRLA التقليدية، حيث يؤدي الاستبدال الكامل لنظام التخزين إلى تكبد تكاليف كبيرة ومواجهة تعقيدات متزايدة ومخاطر تشغيلية.

في حين قد تُعدّ تقنيات الليثيوم-أيون بديلاً في عمليات النشر الجديدة، فإنها تظل صعبة التركيب في بيئات التحديث بسبب اعتبارات البنية التحتية والسلامة والامتثال للمعايير. ونتيجةً لذلك، يظل العديد من المشغّلين عالقين في دورات استبدال بطاريات VRLA قصيرة العمر، والتي تتم عادةً كل خمس إلى سبع سنوات.

صرح Tod Higinbotham، المدير التنفيذي في ZincFive، قائلاً: "تمثل NiZn Retrofit Kit تطورًا مهمًا في منهجية قطاع الصناعة تجاه تحديث البنية التحتية للطاقة". "لأول مرة، أصبح لدى المشغّلين مسار عملي لإطالة عمر البطاريات إلى 15 عامًا، مع تحسين عناصر السلامة والاستدامة والأداء، وكل ذلك داخل البنية التحتية الحالية."

صُمّمت NiZn Retrofit Kit بحيث تكون متوافقة مع بنيات أنظمة UPS ثلاثية الطور الشائعة وأشكال الخزائن التقليدية، ما سيسهم في تحويل عمليات التحديث من مجرد جهد هندسي مخصص إلى نموذج نشر قابل للتكرار والتوسع على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك، تعمل تصاميم الأنظمة المُحسّنة لدعم سهولة التركيب على تبسيط عملية النشر، مع ضمان أداء متسق عبر مختلف المواقع.

توفر كيمياء النيكل-الزنك من ZincFive بديلاً طويل العمر لبطاريات الرصاص الحمضية من دون مخاطر الانفلات الحراري، كما تتجنب العديد من التحديات التنظيمية المرتبطة بأنظمة الليثيوم، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص لتطبيقات التحديث في البيئات المأهولة أو ذات القيود. تجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذا المنهج يُطيل دورات الاستبدال ويقلّل من وتيرة إجراء عمليات الصيانة، ما يسهم في تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية مع تحسين الموثوقية التشغيلية.

تشمل الفوائد الرئيسية لحزمة NiZn Retrofit Kit ما يلي:

إحلال مباشر حقيقي لبطاريات VRLA من دون الحاجة إلى تغيير الخزائن أو البنية التحتية

عمر افتراضي للبطارية يصل إلى 15 عامًا، ما يقلّل وتيرة تكرار عمليات الاستبدال ويخفض التكلفة الإجمالية للملكية

تصاميم جاهزة متكاملة تُبسّط عملية النشر وتقلّل تكاليف التركيب والصيانة

تحسين مستوى السلامة مع عدم وجود خطر الانفلات الحراري

تحسين مؤشرات الاستدامة، بما يدعم متطلبات التقارير المؤسسية والتنظيمية

تعمل NiZn Retrofit Kit على توسيع نطاق السوق المستهدفة لشركة ZincFive لتتجاوز عمليات النشر الجديدة منطلقة إلى سوق استبدال أنظمة تخزين الطاقة في أنظمة UPS القائمة الضخم والمتنامي، حيث يبحث المشغّلون بشكل نشط عن بدائل لبطاريات الرصاص الحمضية قصيرة العمر.

نبذة عن ZincFive, Inc.‎

تُعدّ ZincFive شركة رائدة عالميًا في الابتكار وتوفير بطاريات النيكل-الزنك وحلول الطاقة الفورية. كما توظف تكنولوجيا ZincFive شعارها The Power of Good Chemistry®‎ لدفع عجلة التقدم العالمي، وذلك بدعم مجموعة متميزة من براءات الاختراع الدولية. إضافة إلى ذلك، تستفيد تكنولوجيا ZincFive من مستويات السلامة والاستدامة التي توفرها كيمياء النيكل-الزنك، لتقديم كثافة طاقة عالية وأداء غير مسبوق لتطبيقات المهام الحيوية. هذا، وتُعدّ ZincFive شركة خاصة يقع مقرها في توالاتين بولاية أوريجون. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.zincfive.com.

