تدير ZainTECH مراكز تميز للذكاء الاصطناعي في عدد من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الامارات العربية المتحدة : أعلنت ZainTECHمزود الحلول الرقمية المتكاملة التابع لمجموعة زين، عن تصنيفها ضمن فئة القادة في تقرير IDC MarketScape لتقييم مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج للعام 2025، وهي إحدى أبرز المؤسسات العالمية في بحوث السوق والخدمات الاستشارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكشفت شركة ZainTECH أن تقرير IDC MarketScape استند في تصنيفه إلى نموذج تقييم شامل يقيس أداء مزودي الخدمات بناءً على قدراتهم التنفيذية الراهنة واستراتيجياتهم طويلة المدى، مبينة أن هذا التصنيف أبرز قدرتها على تقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، لا سيما ضمن البيئات المنظمة والحيوية والحرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الشركة إلى أن التقرير الأخير سلط الضوء على خبراتها المتقدمة في عدد من القطاعات الرئيسية التي شمل الخدمات المصرفية والمالية، التأمين، وقطاع الاتصالات، والمدعومة باستثمارات استراتيجية في الكفاءات المتخصصة ومراكز التميز، وهو ما يعزز نهجها الاستشاري القائم على تحقيق القيمة الفعلية للعملاء وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي.

الجدير بالذكر أن تقرير IDC MarketScape تناول جهود الشركة في مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده سوق خدمات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج، المدفوعة بتوجه متزايد من المؤسسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الرقمي، وفي هذا السياق، شدد التقرير على أهمية الجمع بين الفهم العميق للسياق القطاعي، وتوافر القدرات المؤهلة للتنفيذ، وقوة الحضور الإقليمي، إلى جانب أطر حوكمة متينة تضمن تطوير حلول ذكية آمنة ومتوافقة وقادرة على التوسع وتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل.

وترتكز استراتيجية ZainTECH في مجال الذكاء الاصطناعي على خدمة مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الخدمات المصرفية والمالية، الاتصالات، تجارة التجزئة، القطاع العام، والطاقة، حيث تقدم الشركة لعملائها حالات استخدام عالية القيمة، من بينها تحليلات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، وعمليات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AIOps) والصيانة التنبؤية، إضافة إلى الفحص الذكي وتحسين أداء الأصول، وتحليلات العملاء وحلول التخصيص المتقدمة.

وترافق ZainTECH عملاءها في رحلة متكاملة تبدأ بتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي، مرورًا بالتحليلات المتقدمة وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي، وصولًا إلى الأنظمة الذكية المتقدمة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTECH آندرو حنّا: "مع انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صميم نماذج التشغيل، تصبح الأولوية للذكاء الاصطناعي الآمن، والخاضع للحوكمة، والقادر على الصمود".

وأضاف حنا قائلا " يؤكد هذا التصنيف قدرتنا على تنفيذ حلول ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، ومصممة بما يراعي خصوصية ومتطلبات القطاعات المختلفة في المنطقة".

وتدير ZainTECH مراكز تميز للذكاء الاصطناعي في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتمدة نماذج تنفيذ سيادية وهجينة، وتنفيذا محليا كاملا داخل هذه الأسواق بما يتوافق مع متطلبات توطين البيانات والامتثال التنظيمي، ومن خلال مواصلة الاستثمار في المواهب المتخصصة، وأطر الحوكمة، والبنية التحتية المستدامة، تمكّن الشركة المؤسسات من توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس، بما يتماشى مع أولويات الابتكار لمجموعة زين وأهدافها طويلة الأجل في مجال الاستدامة.

لمعرفة المزيد حول تصنيف ZainTECH في تقرير IDC MarketScape، يُرجى زيارة: https://services.zaintech.com/idc-ai-marketscape.

المزيد عن ZainTECH

تُعد ZainTECH مزودًا إقليميًا متكاملًا للحلول الرقمية، يدعم المؤسسات والجهات الحكومية في مسيرتها نحو التحول الرقمي وتحقيق أقصى قيمة من استثماراتها التقنية. وتعمل الشركة على توحيد أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لمجموعة زين لتقديم عرض قيمة متكامل يجمع بين الحلول والخدمات التقنية الشاملة تحت مظلة واحدة.

وتتمتع ZainTECH بمكانة تؤهلها لقيادة تحول المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال توفير مراكز تميّز وحلول مُدارة تغطي مختلف طبقات منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبيانات، والطائرات المسيّرة والروبوتات، إلى جانب التقنيات الناشئة المدعمة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، والخبرات المحلية، والابتكار العالمي.

تستفيد ZainTECH من الانتشار العالمي لمجموعة زين، وبصمتها الإقليمية الفريدة، وبنيتها التحتية المتقدمة، عبر عملياتها في الكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، والعراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أسواق رئيسية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتشكّل ZainTECH ركيزة محورية في تطور أعمال مجموعة زين الأساسية في قطاع الاتصالات، حيث تسهم في رفع القيمة والبناء على نقاط القوة الحالية للمجموعة، والاستثمار في مجالات نمو جديدة تتجاوز خدمات الاتصالات المتنقلة التقليدية. ويدعم ذلك رؤية زين الرامية نحو أن تصبح مزودا رائدا لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنماط الحياة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة المؤسسية «4WARD – التقدم الهادف»، والتي تهدف إلى تسريع تحول زين إلى مجموعة تقنية (TechCo) قائمة على أهداف.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.zaintech.com أو www.linkedin.com/company/zaintech

-انتهى-

#بياناتشركات