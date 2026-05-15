دمشق، الجمهورية العربية السورية: سجّلت Z2A Group Holding حضوراً بارزاً ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الزيارة الاستراتيجية إلى العاصمة السورية دمشق، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو توسيع حضورها الإقليمي واستكشاف أسواق واعدة تمتلك مقومات نمو استثماري واقتصادي طويل الأمد.

وشكّلت الزيارة محطة مهمة للمجموعة ضمن خططها الرامية إلى الدخول في مشاريع استراتيجية نوعية داخل السوق السورية، حيث ركزت اللقاءات والاجتماعات على بحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والسياحة، والتطوير الاقتصادي، إلى جانب استكشاف فرص بناء شراكات تسهم في دعم المشاريع الإنتاجية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الزيارة، شاركت المجموعة في سلسلة من الاجتماعات وورش العمل واللقاءات الاقتصادية التي جمعت مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال من الجانبين الإماراتي والسوري، حيث تم تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السوق السورية، والفرص الاستثمارية التي توفرها المرحلة القادمة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكدت المجموعة أن اهتمامها بالسوق السورية يأتي ضمن رؤية استراتيجية تقوم على الاستثمار في الأسواق ذات الإمكانات العالية، وبناء شراكات طويلة الأمد ترتكز على الابتكار والتنمية وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، خاصة في الأسواق التي تمتلك فرصاً كبيرة للنمو وإعادة التوسع.

وأوضحت المجموعة أن تركيزها خلال المرحلة الحالية ينصب بشكل رئيسي على القطاع الصناعي والقطاع السياحي، باعتبارهما من أكثر القطاعات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة خلال السنوات المقبلة.

كما كشفت المجموعة عن توجهها نحو تأسيس شركة استثمارية متخصصة للعمل داخل السوق السورية، في خطوة تعكس التزامها طويل الأمد بالمساهمة في دعم المشاريع التنموية وبناء تحالفات استراتيجية بالتعاون مع شركائها داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقالت حمدة المنصوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة Z2A Group Holding:

“ننظر إلى السوق السورية اليوم باعتبارها واحدة من الأسواق التي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط من ناحية الفرص الاقتصادية، بل أيضاً لما تمتلكه من موارد وكفاءات وخبرات قادرة على دعم مشاريع نوعية ومستدامة.”

وأضافت:

“ما لمسناه خلال الاجتماعات وورش العمل يعكس وجود رغبة حقيقية في بناء شراكات اقتصادية فاعلة تقوم على التعاون طويل الأمد وتبادل الخبرات. وفي Z2A Group Holding نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على رأس المال فقط، بل يشمل نقل المعرفة، وتطوير المشاريع، والمساهمة في خلق قيمة اقتصادية مستدامة تدعم النمو في المنطقة.”

وأكدت المنصوري أن المجموعة تعمل حالياً على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية والمشاريع المحتملة داخل السوق السورية، بما ينسجم مع استراتيجية المجموعة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة وتعزيز حضورها في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاستثماري طويل المدى.

وأضافت المجموعة أن روح التعاون والانفتاح التي شهدتها خلال الزيارة تعكس وجود بيئة خصبة للفرص المستقبلية، معربة عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات الاقتصادية الإماراتية السورية، وإمكانية إطلاق مشاريع نوعية سيكون لها أثر إيجابي على مختلف القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لرؤية المجموعة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة، وتعزيز حضورها في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاستثماري طويل المدى، بما ينسجم مع توجهاتها نحو بناء شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار والتنمية والاستدامة.

واختتمت المجموعة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الفرص الواعدة، معربة عن تطلعها لأن تكون جزءاً من قصة النمو والاستثمار في سوريا، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون العربي المشترك خلال السنوات القادمة.

