القاهرة : بعد سجل حافل في تطوير وجهات ساحلية أصبحت من العلامات الفارقة على خريطة الساحل الشمالي، أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد YOUD راس الحكمة، بالشراكة مع شركة جدار العقارية. وقد شهد الطرح الأول من المشروع إقبالًا استثنائيًا تُرجم إلى مبيعات تجاوزت 10 مليارات جنيه خلال أول يومين فقط من الإطلاق، مع بيع 650 وحدة من إجمالي 900 وحدة مطروحة، في انعكاس واضح لثقة العملاء في المشروع وفي الشراكة بين الشركتين. كما يقام المشروع على مساحة 164 فدانًا، تتوزع بين 50 فدانًا مخصصة للشاطئ، و114 فدانًا للوحدات السكنية، إلى جانب مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء، وواجهة شاطئية تمتد بطول 1,050 مترًا (كيلو و50 مترًا).

يقع YOUD عند الكيلو 187 في رأس الحكمة، وهي من أكثر مناطق الساحل الشمالي جذبًا للاستثمار والنمو خلال السنوات الأخيرة. لكن ما يميّزه لا يقتصر على الموقع فقط، بل يشمل أيضًا رؤية تصميمية استثنائية في توزيع الأرض؛ حيث تم تخصيص مساحات غير اعتيادية للمسطحات الخضراء والمكونات المفتوحة والخدمية، بنسبة بناء لا تتجاوز 12% فقط، مقارنة بـ88% للمساحات الطبيعية. هذه النسب النادرة تمنح المشروع طابعًا متفرّدًا يوازن بين الاتساع والخصوصية، والانفتاح على البحر والطبيعة.بهذه الرؤية، يضع YOUD تجربة الحياة اليومية في قلب أولوياته، ويقدّم مفهوماً جديداً للمجتمعات الساحلية، يتجاوز السكن إلى أسلوب حياة شاطئي حقيقي، مفتوح، ومتكامل.

يقدّم مشروع YOUD تجربة سكنية متكاملة تُراعي تنوّع أنماط الحياة واحتياجات مختلف الفئات؛ من العائلات الكبيرة والصغيرة، إلى الشباب ، أو حتى الأفراد الراغبين في استثمار ذكي ووجهة تلبّي أسلوب حياتهم المتطور. ويضم المشروع أنواع متنوّعة من الوحدات السكنية المصممة بعناية، تشمل فيلات مستقلة وتوين هاوس بمساحات 220 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مجموعة من الشاليهات بتصميمات ومساحات مختلفة تبدأ من 57 مترًا مربعًا لشاليه مكوّن من غرفة نوم واحدة، وتصل إلى 145 مترًا مربعًا لبيتش هاوس- Beach House بثلاث غرف نوم. وقد تم تصنيف الشاليهات إلى فئتي Premium وStandard، مع خيارات بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بما يوفّر تنوّعًا مدروسًا يتماشى مع تطلّعات العملاء المختلفة.

كما يتميز المشروع بمخطط رئيسي مدروس يعتمد على نظام المصاطب المتدرجة عبر ستة مستويات تتراوح ارتفاعاتها بين 20 إلى 42 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بما يعزز من الرؤية البحرية من مختلف أنحاء المشروع ويضمن أقصى درجات الخصوصية والانفتاح البصري. وقد صُممت هذه المصاطب لتخلق تدرجًا طبيعيًا متناغمًا يربط الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات والمساحات الخضراء، بما يضمن توزيعًا ذكيًا يُحقق الاتساع الجغرافي والتكامل التخطيطي في آنٍ واحد. ويعكس هذا التوجه التزام الأهلي صبور بتقديم رؤية تسبق احتياجات السوق بخطوة من خلال منتج متكامل يرتكز على تصميم مدروس، وتجربة غنية، وأثر مستدام يعزّز من جودة الحياة ويواكب تطلعات الجيل الجديد من العملاء.

وتشمل الخطة التطويرية للمشروع مجموعة مرافق خدمية ورياضية وترفيهية متكاملة، تضم منطقة تجارية، فندقًا، مسارًا للجري بطول 1000 متر، مكانًا مخصصًا للرياضة، ناديًا صحيًا، مجمع مطاعم، حمامات سباحة، وملاعب رياضية على مساحة 40,000 متر مربع، إلى جانب تخصيص مساحة للمسطحات المائية في جميع أنحاء المشروع، بحيث تتمتع كل منطقة تحتوي على وحدات سكنية بإطلالة مائية استثنائية.

ويأتي هذا الإطلاق امتدادًا لمسيرة بدأت قبل سنوات في سيدي عبدالرحمن عبر مشروع "أمواج"، أحد أوائل المشروعات السكنية المتكاملة في المنطقة، والذي ساهم في ترسيخ مفهوم الوجهات الساحلية . لاحقًا، واصلت الشركة ريادتها بإطلاق مشروع "جايا" في رأس الحكمة، الذي يعكس بدوره فلسفة الأهلي صبور في تطوير مجتمعات شاطئية متكاملة تُلبّي احتياجات السكان على مدار العام. وفي سيدي حنيش، رسّخت الأهلي صبور حضورها من خلال مشروع "Summer"، بتصميمه الفريد الذي يدمج بين مساحات مائية متنوعة ترمز إلى تداخل الطبيعة مع الحياة العصرية بشكل سلس.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال المهندس أحمد صبور – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور:"الشراكة مع جدار العقارية تأتي في إطار رؤيتنا لتقديم جيل جديد من الوجهات العمرانية التي تتجاوز المفهوم التقليدي للمشروعات الساحلية. مشروع YOUD راس الحكمة لا يقتصر على التصميم أو الموقع فقط، بل يقوم على إعادة تصور العلاقة بين الإنسان والمكان، من خلال تخطيط يضع البحر والطبيعة في صميم التجربة.

وأضاف:" سعينا إلى خلق بيئة متناغمة تعكس الجمال الطبيعي للمنطقة، وتلبي في الوقت نفسه تطلعات شريحة أكثر وعيًا بجودة الحياة. ولذلك اخترنا أن يكون البحر في قلب كل وحدة، وأن تكون الطبيعة المحيطة جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل التجربة. نحن لا نكرّر ما هو موجود... بل نبتكر تجربة تُشبه من يسكنها."

ومن جانبه، صرّح الأستاذ وائل عبد الغني – رئيس مجلس الإدارة لمجموعة جدار العقارية – قائلًا: " لا ننظر إلى YOUD راس الحكمة كمجرد مشروع ساحلي جديد، بل كفرصة لإعادة صياغة المفهوم السائد للتنمية في المناطق الشاطئية بمصر. المشروع يمثّل ترجمة عملية لفكر جدار التطويري، الذي يركّز على خلق قيمة حقيقية من خلال الربط بين الخصوصية الطبيعية للموقع ومتغيرات الحياة المعاصرة. اختيارنا للأهلي صبور كشريك لم يكن فقط بسبب تاريخهم العريق والخبرة الإستثنائية في التطوير، بل لأننا نبحث عن شراكات أستراتيجية تضيف قيمة حقيقية للسوق العقاري ولعملائنا. ومن خلال هذه الشراكة، ننطلق نحو تقديم نموذج مختلف، لا يكتفي بتحقيق جودة الحياة، بل يوسّع مفهومها ويعيد تعريف أولوياتها بمشروع استثنائي، مدعوم برؤية طويلة المدى، وتخطيط دقيق، وفهم عميق لمتغيرات السوق."

ويأتي ذلك انطلاقًا من فلسفة چدار العقارية، التي تأسست عام 2013 بهدف إعادة تعريف مفاهيم السكن والاستثمار العقاري من خلال مشروعات متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار وتفاصيل التنفيذ الدقيقة. وتؤمن چدار بأهمية تطوير مجتمعات عمرانية تحقق قيمة حقيقية للعملاء، وتوفر أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة، الخصوصية، والبنية التحتية الذكية. كما تضع الشركة العميل في صميم كل ما تقوم به، ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في جميع مراحل التعامل، مع حرص دائم على تقديم تجربة استثنائية تتجاوز التوقعات وتُبنى على الثقة، الشغف، والخبرة الممتدة.

والجدير بالذكر أن مشروع YOUD راس الحكمة ينطلق من موقع استثنائي يتمتع بجاهزية عمرانية وخصائص طبيعية نادرة، مما يشكّل قاعدة قوية لتطوير مجتمع شاطئي نابض بالحياة، يحمل بصمة مختلفة على مستوى التصميم والفكر العمراني. ومن المتوقّع أن يحظى المشروع بإقبال كبير من شرائح متنوعة من العملاء، الباحثين عن تجربة سكنية استثنائية، وفرصة استثمارية واعدة في واحدة من أسرع المناطق نموًا على الساحل الشمالي.

نبذة عن شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي واحدة من أقوى الكيانات المصرية وأكثرها تأثيرًا في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. تمتلك الشركة محفظة عقارية ضخمة تصل الي 4,115 فدان، موزعة على أكثر من 65 مشروعًا متنوعًا في مواقع استراتيجية تشمل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى حضور بارز في السوق العربي. تشمل هذه المشروعات مجتمعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها علامة فارقة في قطاع التطوير المتكامل والخيار الأول لأكثر من 40,000 أسرة.

كجزء من رؤيتها للتوسع والهيمنة على السوق العقاري، أسست الأهلي صبور 19 شركة تابعة تقدم باقة من المنتجات والخدمات وحلولًا متكاملة تحت مظلة المجموعة، مما يعزز مكانتها كمنصة شاملة للتطوير العقاري المتطور.

ومن ضمن مساعي الأهلي صبور لترسيخ ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها الناجح في بناء المجتمعات الذكية المتكاملة، أطلقت الشركة مشروع "وادي زها" في سلطنة عُمان، والذي يُعد أول حضور لها خارج السوق المصري، وأول مراحل مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقارب 100 فدان في مدينة السلطان هيثم. يضم المشروع أكثر من 3,500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 90 مليون ريال عُماني، ويعكس التزام الأهلي صبور بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار وجودة الحياة.

