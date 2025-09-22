الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة يــــارن كــــلاود "Yarn Cloud" ، الرائدة في حلول التقنية العقارية (PropTech) وإدارة المجتمعات السكنية و التجارية، عن الإطلاق الرسمي لخدمتها الجديدة للدفع الرقمي المتكامل، ضمن منظومتها الرقمية. وجاء هذا الإعلان خلال مشاركتها الفعّالة في مؤتمر Money 20/20 Middle East 2025 في العاصمة الرياض، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة هايبرباي"HyperPay" ، إحدى أبرز شركات بوابات الدفع والحلول المالية التقنية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد السوق حاجة متسارعة إلى حلول مبتكرة تعزز كفاءة ومرونة التعاملات المالية في القطاع العقاري. وتُعد هذه المنظومة من يارن كلاود بالشراكة مع هايبر باي "HyperPay" الأولى من نوعها في السوق، إذ وفرت هايبر باي الخبرة والبنية التحتية اللازمة لتقديم تجربة دفع متقدمة وآمنة تُمكّن المستأجرين من استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية لمختلف تعاملاتهم المالية.

وتهدف الخدمة الجديدة من يارن كلاود "Yarn Cloud" إلى رفع مستوى الفعالية والسهولة للمستأجرين عبر إتاحة منظومة دفع متكاملة داخل المجتمعات السكنية والتجارية، مما يسهم في تحسين تجربة السكن والخدمات المقدمة ضمن المجتمعات السكنية والتجارية ويعزز من قيمة الحلول الرقمية المقدمة.

وأكد المهندس يحيى شاهين الرئيس التنفيذي لشركة يـــارن كـــلاود "Yarn Cloud" أن إطلاق هذه الخدمة يمثل نقلة نوعية تواكب سرعة التحول الرقمي في المملكة، وتأتي انسجامًا مع أهداف رؤية 2030، مشددين على أن توفير مثل هذه الحلول المتقدمة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لدعم تطور القطاع العقاري.

من جانبه قال الأستاذ مهند العبويني الرئيس التنفيذي لشركة هايبر باي "HyperPay" أن هذه الشراكة مع يارن كلاود "Yarn Cloud" تؤكد التزامنا بتقديم خبراتنا وتقنيات الدفع الرقمي الرائدة لدعم حلول غير مسبوقة في السوق، وتوفير بيئة دفع آمنة وفعّالة تساهم في بناء مستقبل رقمي أكثر تكاملًا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة ستمنح مدراء المجمعات السكنية و التجارية القدرة على تنويع حلول الدفع للسكان و المستأجرين بما يتناسب مع احتياجاتهم لدفع الإيجار على دفعات اضافة إلى اتاحة فرصة التمويل المالي. دون الحاجة للتعامل مع أي جهات مالية فقط عبر منصة يارن كلاود "Yarn Cloud"

نبذة عن Yarn Cloud

تأسست Yarn Cloud في عام 2017، وهي شركة سعودية رائدة في مجال التقنية العقارية (PropTech)، تقدم حلولاً متكاملة لإدارة العقارات والمجتمعات السكنية والتجارية عبر منصتها السحابية. وتخدم الشركة نخبة من العملاء في المملكة والمنطقة، مع التركيز على تقديم أنظمة مرنة ومبتكرة تدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري.

نبذة عن HyperPay

تُعد هايبر باي HyperPay واحدة من الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدفع عبر الإنترنت، وتعمل مع آلاف التجار لتوفير حلول آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

