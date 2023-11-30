تتوافق التقنيات الجديدة للخدمة العالمية لنقل الركاب مع رؤية الإمارات للسلامة على الطرق، ورفع معايير الأمان للسائقين والركاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت يانغو (Yango)، المنصة العالمية لخدمات نقل الركاب، وهي جزء من شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة يانغو، مجموعة من الميزات الجديدة للسلامة على شكل ميزة التحكم في السرعة ومراقبة أسلوب القيادة لمستخدمي تطبيق يانغو Yango في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعكس هذا الإطلاق التزام الشركة المطلق بزيادة الوعي بأهمية السلامة على الطرق لمستخدمي الخدمات الإلكترونية لنقل الركاب في جميع أنحاء البلاد. تدعم الميزات الجديدة مجموعة ميزات السلامة الحالية على التطبيق، والتي تشمل ميزة الضغط على أزرار “SOS” للاتصال بالسلطات المحلية، وخيار مشاركة المسار، وخدمات مركز الأمان الذي يدمج أحدث الميزات الموجودة مسبقاً.

حرصت يانغو Yangoعلى تصميم تقنيات التحكم في السرعة ومراقبة أسلوب القيادة لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل مخاطر الحوادث. ومن خلال نظام تحديد المواقع العالمي، تسمح هذه التطورات الجديدة بمراقبة سرعة السائقين بشكل استباقي أثناء الرحلة، وإرسال إشعارات فورية لتنبيههم عند الضرورة. تتميّز تقنية مراقبة أسلوب القيادة بقدرتها على استشعار الاهتزازات الحركية القوية، مثل الضغط المفاجئ على المكابح للتوقف السريع، ويتم إرسال إشعار فوري للسائق عندما يكتشف النظام هذه التغيرات. في حالات الانتهاكات المتكررة، يتم إلغاء إمكانية وصول السائق إلى الخدمة والتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يقوم تطبيق يانغو Yango بتقييم أسلوب قيادة السائق بناءً على تعليقات الركاب.

تتوافق هذه الميزات مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للسلامة على الطرق، حيث تقوم سلطات النقل المحلية بتحديث قوانين المرور بانتظام والتأكد من التزام السائقين بها. وفي ظل الابتكارات المستمرة لتعزيز الأمان على الطرق، تبنت الدولة مجموعة من التقنيات المتقدمة مثل الكاميرات الذكية للكشف عن الانحراف أو التغيير المفاجئ للمسارات أو الانعطافات غير القانونية. في هذا الإطار، قدمت دبي وحدها 53 مبادرة استراتيجية للتحكم بالمرور، وهندسة المركبات والطرق السريعة، والتوعية المرورية، بهدف الاستمرار في تقليل عدد حوادث الطرق في الدولة.

وبالإضافة لهذه الميزات، تواصل يانغو Yango العمل على عدد من التقنيات التي من شأنها أن ترتقي بسلامة الرحلات إلى مستويات غير مسبوقة. ومن بين هذه الأنظمة نظام مراقبة المسار المعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي سيسمح لفريق الدعم بمراقبة الانحرافات عن المسار المخطط أثناء الرحلات في الوقت الفعلي. سيتم اختبار هذه الميزة في عدد من الأسواق قبل نهاية عام 2023. تؤمن يانغو أن الجمع بين ميزات المراقبة وتلك التي يتم تطويرها سيؤدي إلى إنشاء خدمة نقل الركاب الأكثر أماناً في المنطقة، مما يرفع مستوى الجودة إلى مستوى غير مسبوق ويضمن سلامة كل من السائقين والركاب.

وبهذه المناسبة، صرّح إسلام عبدالكريم، المدير العام لشركة يانغوYango في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "تظل سلامة الركاب والسائقين إحدى أهم أولوياتنا. من خلال ميزات السلامة المعززة هذه التي تلبي احتياجات الركاب والسائقين على حد سواء، تضع يانغو Yango معياراً مميزاً للسلامة على الطرق في خدمات نقل الركاب لضمان تجربة قيادة آمنة ومسؤولة للجميع. هدفنا هو تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية في مجال نقل الركاب، خاصة وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد مستخدمي حلول النقل الذكية في الدولة إلى 3.25 مليون مستخدم بحلول عام 2027. التزامنا بالسلامة التزام طويل الأمد. نحرص في يانغو Yango على الارتقاء المستمر بميزات السلامة على تطبيقنا لمستخدمينا في جميع أنحاء دولة الإمارات والأسواق الأخرى، بناءً على الآراء والتعليقات القيمة من مستخدمينا وسائقينا."

قبل بدء الرحلة، يمكن للركاب استعراض الملف التعريفي للسائق الخاص بهم، بما في ذلك على درجة تقييم السائق بناءً على التعليقات الواردة من الرحلات السابقة. كما يحتوي ملف التعريف على صورة حالية للسائق، مما يسهل للراكب عملية التعرف عليه. ويتم تأكيد ذلك أيضاً من خلال فحص وثائق السيارة.

خلال الرحلة، يستفيد الركاب من خدمات مركز الأمان في يانغوYango وذلك من خلال ميزة زر “SOS” الخاص بالركاب لتنبيه السلطات المحلية على الفور في حالة الطوارئ، بينما يسمح زر مشاركة المسار بمشاركة تفاصيل الرحلة بسهولة مع ذويهم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد فريق مخصص لمعالجة أي مخاوف أو مشكلات قد تنشأ أثناء الرحلة.

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