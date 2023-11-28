بالتزامن مع الإطلاق في المملكة العربية السعودية

مع انضمام شركة "الوفرة الثانية للاستثمار" إلى قائمة المستثمرين الحاليين، اختتم تطبيق Yabi جولته التمويلية التأسيسية بجمع 8 ملايين دولار أمريكي سيتم استثمارها في تطوير التطبيق وحفز نموه في الأسواق الإقليمية.

أطلقت شركة سوق المال تطبيق Yabi في المملكة العربية السعودية في نوفمبر الجاري، وهو منصة محلية لتعليم المستخدمين سبل إدارة شؤونهم المالية الشخصية. وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الحلول المحلية لخلق قيمة حقيقية فيما يخص إدارة الشؤون المالية الشخصية، أطلقت الشركة هذا التطبيق باللغتين الإنجليزية والعربية في المملكة، ويقدم فيه خبراء مختصون بالسوق السعودية حصتين جديدتين كل شهر. ويتم تشغيل تطبيق Yabi بالكامل الآن في سوقي الإمارات والسعودية.

ويتخطى التزام Yabi بالسوق السعودية تقديم محتوى مخصص لمجتمع المملكة، حيث تتمتع الشركة الناشئة بحضور بارز مع موارد مخصصة لحفز انتشارها في هذه السوق. وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المعرفة المالية من خلال تشجيع الشركات على اعتماد المعرفة المالية كجزء من برنامج رفاهية الموظفين.

وبهذه المناسبة، قالت أمبارين موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوق المال": "تعتبر رؤية السعودية 2030 مصدر إلهام كبير بالنسبة لنا، والتي سينتج عنها تحقيق نمو غير مسبوق. وتتشارك Yabi ورؤية السعودية 2030 الهدف ذاته في الارتقاء بمستوى المعرفة المالية ومستويات الادخار في المملكة".

وأضافت موسى: "تعد المعرفة المالية وتفعيل مشاركة الأفراد في الاقتصاد من الأولويات البارزة للقطاعين العام والخاص، حيث يُعتبر حوالي 30%من السعوديين اليوم مثقفين مالياً (وفقاً لتقرير البنك المركزي السعودي)، وبلغت نسبة الادخار 1.6%1 من الدخل السنوي المتاح (2018)، وهذه أمثلة عن بعض الفجوات التي نسعى إلى سدها".

وأردفت قائلةً: "علاوةً على ذلك، تهدف رؤية 2030 إلى تحقيق نسبة تملك للمنازل بنسبة 70%وزيادة مستويات الادخار الوطنية لتقارب المتوسط العالمي البالغ 10%. كما تعمل الحكومة السعودية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتثقيف والادخار، والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أفضل، وزيادة الوصول إلى الأدوات المالية الشخصية واستخدامها. ويشكل ذلك لحظة حاسمة بالنسبة لـ Yabi والمملكة التي تسعى إلى تحقيق الرفاه المالي للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء".

من جانبه، قال صلاح خاشقجي، رئيس الوفرة الثانية للاستثمار: "يعد نشر المعرفة المالية وزيادة الوعي المالي خطوةً أساسيةً تتيح للأفراد عيش حياة سعيدة يحققون فيها أقصى إمكاناتهم. وعلى الرغم من التحسن الإيجابي الذي أضافته التكنولوجيا إلى حياتنا في العديد من الجوانب، إلا أنها أحدثت أيضاً تأثيراً سلبياً على السلوكيات المالية. ويعد Yabi تطبيقاً رائداً في مجال استخدام التكنولوجيا، حيث يساهم في تمكين الأفراد من خلال نشر المعرفة المالية الأساسية. وتؤمن شركة الوفرة الثانية للاستثمار أن بناء مستقبل التكنولوجيا المالية يرتكز على الجهود الدؤوبة لنشر الوعي المالي. ولذلك، يتماشى استثمارها لتوفير منصة Yabi في السوق السعودية مع هدفها الأساسي في رفع مستوى المعرفة المالية، وبناء الاستثمارات والمدخرات، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الرقمي للمملكة العربية السعودية ".

يحظى تطبيق Yabi بقدرات نمو واعدة، ومن المتوقع أن تنضم المزيد من الشركات إلى قائمة داعميه التي تشمل "ماجد الفطيم" و"كريم" و" مجموعة شلهوب" و"شركة الغرير" على سبيل المثال لا الحصر.

وفيما يتعلق بالتطبيق نفسه، يتبنى Yabi نهجاً قائماً على المستخدم، وأشارت أمبارين إلى ذلك قائلةً: "ندرك أن المجتمع السعودي هو مجتمع شاب في غالبيته، حيث أن 63% منهم لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، وبلغت نسبة انتشار الهواتف الذكية في المملكة 100% في عام 2023 (وفقاً لشركة ستاتيستا 2023). ولهذا يرتكز تطبيقنا على التجربة الرقمية وضمان راحة المستخدم وتلبية متطلباته كعناصر رئيسية تجربة المستخدم".

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