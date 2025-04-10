منصة رائدة من نوعها تمنح المستثمرين وصولاً مباشراً إلى نخبة من المستشارين الماليين المعتمدين

عملية تسجيل سلسة وهيكل رسوم شفاف يركز على تحقيق أداء استثماري متميز

تعويض المستشارين بناءً على الأداء لضمان توافق مصالحهم مع نمو المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة اكس كيوب، الرائدة في مجال الوساطة وصناعة الأسواق في الإمارات، عن إطلاق "xCube Access"، المنصة الأولى من نوعها التي تتيح للمستثمرين الوصول المباشر إلى مستشارين ماليين معتمدين لتنمية محافظهم الاستثمارية. وقد تم الترويج لهذا الإطلاق من خلال جولة تعريفية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM).

لطالما واجه المستثمرون في الإمارات صعوبة في الوصول إلى مستشارين ماليين مستقلين يركزون على الأداء ويتماشون مع مصالحهم. توفر منصة xCube Access حلاً منظماً وشفافاً وفعالاً، مما يمكن المستثمرين من العمل مع نخبة من المستشارين الماليين المعتمدين مع الحفاظ على الإشراف الكامل على محافظهم الاستثمارية.

تُقدم xCube Access تجربة جديدة في عالم إدارة الثروات، من خلال شبكة من المستشارين الماليين المرخصين ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة في مجالات إدارة الأصول، وتحليل الأسواق، وتطوير استراتيجيات استثمارية مبنية على أسس علمية. وتُتيح المنصة للمستثمرين فرصة التعرّف على النخبة، للاستفادة من رؤى مخصصة وحلول استثمارية مدروسة تتماشى مع أهدافهم، في إطار من الشفافية والاحترافية.

وقال ياب ميجر، رئيس قسم الأبحاث في أرقام كابيتال:

"من خلال xCube Access، يحصل المستثمرون على مدخل مباشر إلى تحليلات وأبحاث بمستوى مؤسسي، ما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية. السوق الإماراتي غني بالفرص المرتبطة بالنمو الاقتصادي، وهذه المنصة تمكّن المستثمرين من الاستفادة منها بشكل عملي وفعّال."

من جانبه، علّق فيصل حسن، الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس إدارة الأصول في المال كابيتال ش.م.ع، قائلاً: "النجاح الاستثماري يتطلب التزاماً بالانضباط والتنوع وتحديد الأهداف بوضوح. ومن خلال xCube Access، يستطيع المستثمرون الوصول إلى مستشارين معتمدين يقدمون استراتيجيات تستند إلى البيانات، وتُصمم وفقاً لمستوى تحملهم للمخاطر وأهدافهم بعيدة المدى."

تلعب xCube Access دورًا أساسياً في تحديث الخدمات المالية، حيث تشهد الأسواق المالية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، ولم يعد الوصول إلى السوق وحده كافياً. أما محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات المالية والاستثمارات (منتدب من قبل كابريكورن لإدارة الصناديق)، فأكد: "يحتاج المستثمرون إلى توجيه احترافي وموثوق. وتعمل xCube Access على توفير هذا التوجيه، عبر بيئة منظمة وآمنة، تُمكّن المستثمر من اتخاذ قرارات مالية بثقة."

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