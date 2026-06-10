دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك دبي التجاري عن إطلاق قرض الذهب، وهو منتج تمويلي متخصص لرأس المال العامل صُمم خصيصاً للشركات العاملة في قطاع المعادن الثمينة. ويمنح هذا المنتج الجديد الشركات العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة إمكانية الحصول على تمويل مقوّم بالذهب (XAU)، ما يوفر توافقاً أكبر بين التمويل والمخزون الأساسي، ويساعد على الحد من مخاطر تقلبات الأسعار دون الحاجة إلى ترتيبات تحوط إضافية.

وقد صُمم هذا التسهيل التمويلي وفق إطار رقمي متطور يتيح تنفيذ معاملات الذهب إلكترونياً من خلال شركاء معتمدين لتداول السبائك، الأمر الذي يسهم في تبسيط العمليات التشغيلية وتقليل الأعباء المرتبطة بالمناولة المادية للذهب، مع الالتزام بالمعايير والممارسات السائدة في القطاع.

ويتيح قرض الذهب للشركات الاقتراض والسداد بالذهب، بما يدعم العمليات التجارية القائمة على إدارة المخزون ويساعد على الحد من التعرض لتقلبات الأسعار. ومن خلال مواءمة الأصول والالتزامات ضمن وحدة قياس واحدة، يوفر هذا الهيكل التمويلي قدراً أكبر من الوضوح والقدرة على التنبؤ في التخطيط المالي، كما يقلل من الاعتماد على استراتيجيات التحوط الخارجية لإدارة مخاطر الأسعار.

وبموجب هذا المنتج، يتم منح القروض بوحدة الأونصة الترويسية من الذهب (XAU)، على أن يتم تسعيرها بالاستناد إلى معدلات تأجير الذهب العالمية، مع إجراء التعديلات اللازمة وفقاً للملف الائتماني لكل عميل. كما تتيح التسهيلات للعملاء مرونة في السحب أو التجديد أو السداد بما يتماشى مع المتطلبات التشغيلية ودورات المخزون.

ولضمان إدارة المخاطر بكفاءة، اعتمد بنك دبي التجاري آليات تسعير متخصصة بإشراف قطاع الخزينة، إلى جانب أطر لتحديد حدود التعرض للمخاطر استناداً إلى الجدارة الائتمانية للعملاء، فضلاً عن أنظمة رقابة مستمرة لمتابعة تقلبات أسعار الذهب وإجمالي مستويات التعرض. ويُطرح المنتج للشركات المتمتعة بأسس مالية متينة في قطاع الذهب والمجوهرات، مع خضوع الاستفادة منه لعمليات التقييم الائتماني والامتثال والرقابة الدورية المستمرة المعمول بها لدى البنك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: " تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر المراكز نشاطًا لتجارة الذهب على مستوى العالم، حيث تتمتع بمنظومة متكاملة وراسخة تشمل التكرير وتجارة الجملة والتجزئة. وتحتاج الشركات العاملة في هذا القطاع إلى هياكل تمويلية متخصصة تتناسب مع طبيعة السوق التي تعمل فيها. ومن خلال تحديد التمويل المقوم بالذهب، فإننا نربط الائتمان بالأصل الأساسي، مما يُبسط إدارة المخاطر ويُحسّن التخطيط المالي لعملائنا، كما يعزز نظاماً بيئياً يعكس كيفية تداول الذهب وتمويله وإدارته عملياً، مع الحفاظ على الانضباط والرقابة اللازمين في البيئة التنظيمية الحالية".

ومن المتوقع أن يسهم إطلاق قرض الذهب في تعزيز قدرات بنك دبي التجاري على خدمة منظومة الذهب والمعادن الثمينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير هياكل تمويلية تتماشى مع المتطلبات التشغيلية والواقع العملي لهذا القطاع الحيوي.

حول بنك دبي التجاري

بنك دبي التجاري (رمز التداول في سوق دبي المالي CBD) هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1969 بموجب مرسوم أميري أصدره الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. يقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات.

وحتى الربع الأول من عام 2026، سجل البنك أصولًا إجمالية بقيمة 157.9 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 912 مليون درهم قبل الضريبة، ما يعكس مكانته القوية في السوق ونموه المستمر. كما يوفر البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد، النخبة، الجهات الخاصة، والأعمال، والشركات والمؤسسات، سواء بالطرق التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويدعم هذه الخدمات منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول من الجيل الجديد ومنصة iBusiness الحائزة على جوائز. ويدعم بنك دبي التجاري، معترف به على مستوى الابتكار والريادة الرقمية، بنشاط الأهداف الوطنية للتنمية من خلال التكنولوجيا المالية، وتمكين المواطنين الإماراتيين، والشراكات الاستراتيجية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة والإعلام في البنك على البريد الإلكتروني: cbd.ogilvypr@ogilvy.com.

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