دبي، الإمارات العربية المتحدة، والرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت منصة WINGIE، الرائدة في سوق السفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توسيع منصتها متعددة اللغات من 19 إلى 27 لغة، في خطوة تعزز مكانتها كقوة تقنية إقليمية، وتهدف إلى جعل تخطيط السفر أكثر سهولة وملاءمة لملايين المستخدمين في المنطقة والأسواق العالمية.

وأوضح أوركون أوزكان، رئيس قسم الرحلات الجوية في مجموعة Wingie Enuygun Group، أن هذا التوسع يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو WINGIE العالمية، قائلاً:

"أولويتنا هي جعل تخطيط السفر أكثر وضوحًا وسرعة وسلاسة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال زيادة دعم اللغات في منصة WINGIE من 19 إلى 27 لغة، نساعد المستخدمين على البحث عن خيارات السفر ومقارنتها وحجزها بلغاتهم الأم. ويعد هذا التوسع خطوة مهمة في مهمتنا لإزالة حواجز اللغة وجعل السفر أكثر سهولة على مستوى العالم".

وأضاف أوزكان أن توسيع قائمة اللغات يمكّن WINGIE من الاستجابة بسرعة للاحتياجات المحلية وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز منصات السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: "بصفتنا شركة متجذرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا ملتزمون بتطبيق نهجنا المحلي على نطاق عالمي. ومن خلال إضافة المزيد من اللغات، يمكننا تزويد المسافرين حول العالم بتجربة سفر سلسة، ومخصصة، ومبتكرة".

وتتيح اللغات الجديدة لمنصة WINGIE التوافق بشكل أفضل مع الفروق الثقافية وعادات المستخدمين، مع الحفاظ على نهج يضع المسافر في المقام الأول. وتوفر المنصة الآن خدماتها بـ27 لغة تشمل، العربية، والإنجليزية، والتركية، والألمانية، والإسبانية، والروسية، والأذرية، والفرنسية، والإيطالية، والكازاخية، والقرغيزية، والليتوانية، والهولندية، والبولندية، والبرتغالية، والرومانية، والصربية، والطاجيكية، والأوزبكية، والصينية، والجورجية، والهندية، واليابانية، والكورية، والأردية، والتاميلية، والتايلاندية، في انعكاس لالتزامها بتوفير تجربة سفر سلسة ومبتكرة للمستخدمين إقليميًا وعالميًا.

نبذة عن مجموعة Wingie Enuygun

تعد مجموعة Wingie Enuygun Group واحدة من أبرز منصات السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص بخدمات رحلات الطيران عبر منصاتها wingie.com، وsa.wingie.com، وwingie.ae، وenuygun.com. وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من خدمات السفر، تشمل حجوزات الطيران، والفنادق، وتأجير السيارات، وتذاكر الحافلات. وتشتهر المجموعة بابتكاراتها المتواصلة، حيث تتصدر مشهد السفر الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطوير التقنيات الحديثة ودفع التحول الرقمي في القطاع.

وتعتمد Wingie على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في توفير تجربة استخدام سلسة، تشمل ميزة الربط الافتراضي بين الرحلات الجوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. وتتوفر المنصة بـ27 لغة، ويعمل لديها أكثر من 400 موظف، كما تستقطب نحو 200 مليون زائر سنويًا، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز الخيارات المفضلة لدى المسافرين.

