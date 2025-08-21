بيروت، لبنان: أعلنت شركة Whish Money عن تعاونها مع ماستركارد لتقديم حلول متقدمة في مجال التحويلات المالية الواردة والصادرة في لبنان، ما يمكن المواطنين اللبنانيين من إرسال الأموال إلى أكثر من 50 دولة، بينما يمكن للبنانيين المقيمين في الخارج إرسال الأموال إلى وطنهم. ويستند هذا التعاون إلى منصة ماستركارد Move وشبكتها العالمية من المشغلين، بهدف إتاحة خدمة تحويل الأموال لملايين اللبنانيين حول العالم مما يمكنهم من إرسال واستقبال الحوالات بسرعة وأمان، مع إمكانية تنفيذ العمليات في الوقت الفعلي عبر منصة Whish Money.

وبفضل هذا التعاون، سوف يمكن لمستخدمي تطبيق Whish Money على الأجهزة المحمولة الاستفادة من خدمة تحويل الأموال لحظياً بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية إلى أكثر من 50 دولة. ويتيح التطبيق للمستخدمين المرونة في اختيار طريقة استلام المستفيدين للأموال، سواء عبر حساباتهم المصرفية، أو محافظهم الرقمية، أو نقدًا، وذلك وفقاً للمكان تواجدهم. كما أصبح الآن بإمكان المستخدمين تمويل محافظهم باستخدام بطاقاتهم البنكية، إلى جانب إمكانية استخدام النقد. ويُعد هذا التعاون الأول من نوعه بين ماستركارد وشركة متخصصة بتحويل الأموال في لبنان، لتقديم حلول تسهّل عمليات التحويل المالي.

وبهذه المناسبة، قال توفيق كوسا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة Whish Money: "يعتمد عدد كبير من اللبنانيين على الحوالات التي يرسلها لهم الأهل والأقارب المقيمون في الخارج لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، تسهم خدمات تحويل الأموال الدولية في تحسين تدفق العملات الأجنبية الضرورية للبلاد. تتيح لنا منصة Move من ماستركارد إمكانية تقديم خدمات تحويل سريعة وآمنة وعالية الكفاءة لجميع مواطني لبنان".

من جانبه قال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "يتيح هذا التعاون لمنصة Whish Money ما تحتاج إليه من سرعة وشفافية وحضور قوي لتوسيع نطاق أعمالها العابرة للحدود، وتلبية احتياجات المستهلكين في إرسال واستلام الأموال من الخارج. وهي في نفس الوقت، تسهم في توسيع شبكة المدفوعات لشركة ماستركارد، وتقديم خدمات هي الأولى من نوعها في السوق اللبنانية لتحويل وإرسال الأموال. نتطلع للعمل معًا من أجل المساهمة في تحسين حياة اللبنانيين وتلبية احتياجاتهم اليومية".

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن لبنان احتل المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم تحويلات المغتربين في العام 2022، حيث بلغ إجمالي الحوالات قرابة 6.4 مليار دولار، مسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار دولار) والمغرب (11.2 مليار دولار).

وتُعَدُّ منصة MOVE من ماستركارد إحدى الحلول المالية المتخصصة التي طورتها الشركة لتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على إجراء تحويلات مالية بسرعة وكفاءة محلياً ودولياً، مع ضمان أعلى مستويات الأمان. وتوفر المنصة تغطية تمتد إلى 200 دولة، وتدعم أكثر من 150 عملة مختلفة، ما يمنحها مرونة شاملة تتيح الوصول إلى أكثر من 95% من سكان العالم المتعاملين مع القطاع المصرفي.

نبذة عن شركة ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

WWW.mastercard.com

نبذة عن منصة "ماستركارد Move"

وتمثل منصة "ماستركارد Move" منظومة شاملة لقدرات تحويل الأموال، تدعم مجموعة متنوعة من تجارب الدفع، بدءًا من المدفوعات الشخصية وحتى عمليات التحويل ومدفوعات الأعمال. وتغطي خدمات المنصة ما يقرب من 10 مليارات نقطة دفع، مما يتيح الوصول إلى نحو 4.8 مليار شخص حول العالم، بما يعادل أكثر من 95% من السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية. وتوفر هذه المنصة حلولًا متكاملة لتلبية مختلف احتياجات تحويل الأموال عبر مجموعة من المدفوعات والمعاملات المالية.

نبذة عن شركة Whish Money

تُعَدُّ شركة Whish Money، العضو في مجموعة Talaco المؤسسة عام 2004، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية (fintech)، وهي حاصلة على ترخيص من مصرف لبنان وتخضع لرقابته التنظيمية. تتخذ الشركة من لبنان مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم Whish Money خدماتها لقاعدة واسعة من المستخدمين يتجاوز عددها المليون فرد، موزعين في أكثر من 110 دولة حول العالم.

ومستفيدةً من شبكتها الإقليمية الواسعة التي تشمل ما يزيد على 1,200 وكيل في لبنان و3,000 نقطة بيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الشركة تعزيز انتشارها وتأثيرها في السوق. توفر Whish Money مجموعة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية، تشتمل على حلول دفع مرنة، وخدمات تحويل أموال آمنة، بالإضافة إلى أدوات شاملة للتجار، تم تصميمها لتلبية متطلبات كل من قطاع الأعمال والعملاء الأفراد.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://whish.money/، أو توجيه استفساراتكم إلى البريد الإلكتروني media@whish.money.

