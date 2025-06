برنامج WELL at scale" " يعزز ريادة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خلال التزام قوي بصحة وسلامة الموظفين ورفاهيتهم

" يعزز ريادة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خلال التزام قوي بصحة وسلامة الموظفين ورفاهيتهم الشهادات ضمن برنامج " WELL at scale " تتيح للبنك قياس الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة في المجالات المؤثرة على "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" والصحة

" تتيح للبنك قياس الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة في المجالات المؤثرة على "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" والصحة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تحظى بالفعل بالتقدير كأفضل مؤسسة في القطاعين التجاري والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحصولها على شهادة LEED من الفئة البلاتينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبح بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يلتزم بالحصول على شهادة برنامج "WELL at scale" الطموح من "معهد ويل الدولي للأبنية" (IWBI)، الهيئة العالمية المعنية بتطوير استراتيجيات تُعنى بصحة ورفاهية الأفراد في المباني والمؤسسات والمجتمعات.

ويعد برنامج "WELL at scale" معياراً عالمياً يُعطي الأولوية للأفراد والأداء في ظل سعي المؤسسات لتطوير اقتصاداتها على نطاق واسع. وتُشكل شهادة "WELL" خارطة طريق قائمة على الأدلة لدعم الأفراد والمؤسسات.

وتُعد هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة، وستوحد مكاتب بنك الإمارات دبي الوطني حول رؤية مشتركة للصحة من خلال استراتيجية شاملة تُبرز التزام البنك بصحة وسلامة ورفاهية موظفيه. وستساهم هذه المبادرة في تقريب بنك الإمارات دبي الوطني من أن يكون المؤسسة المصرفية الرائدة في مجال الرفاهية والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.

وبهذه المناسبة، قالت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا التعاون مع ’معهد ويل الدولي للأبنية‘، والالتزام بتطبيق معايير برنامج "WELL at scale" في المجموعة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية كبنك، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني مسيرته الداخلية في مجال الاستدامة والصحة والسلامة من خلال تعزيز ممارسات أعمالنا بما يضمن عمل موظفينا في بيئات عمل تُعنى في المقام الأول بصحتهم وراحتهم وإنتاجيتهم."

وأضافت: "لطالما لعب بنك الإمارات دبي الوطني وما زال، دوراً بارزاً في أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤمن بأن التغيير يبدأ من داخل المجموعة، وأن موظفينا هم أساس كل ما حققناه ونطمح إليه من تقدم، وأن صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم هي أساس نجاحنا."

ومن جانبه، قال تيخا سليم، نائب الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "معهد ويل الدولي للأبنية": "يمثل التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة قوية للأمام للمنطقة. فمن خلال تبنيه لبرنامج "WELL at scale"، يضع البنك الصحة والسلامة والرفاهية والتجربة الإنسانية في صميم دعم مساحات العمل لديه للموظفين والعملاء والجهات المعنية الرئيسية."

وأضاف: "باعتباره أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتخذ هذه الخطوة، فإن بنك الإمارات دبي الوطني يرسي بذلك معياراً جديداً للقطاع المالي، مبيناً ما تعنيه الريادة الهادفة."

بالإضافة إلى برنامج "WELL at scale"، عزز البنك التزاماته المتعلقة بالاستدامة بالتوقيع على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة في عام 2024، ومواءمة استراتيجياته المصرفية مع اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي أبريل 2025، حققت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً متميزاً، حيث جاءت في صدارة المؤسسات في القطاعين التجاري والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط، بامتلاك أكبر عدد من المشاريع الحاصلة على الشهادة البلاتينية بموجب نظام LEED للتصميم الداخلي والبناء (ID+C)، مما يؤكد التزام البنك الراسخ بالإدارة المسؤولة للبيئة والريادة في مجال المباني الخضراء، وبما يتماشى مع "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

وتماشياً مع التوسع المستمر لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية، تخطط المجموعة لتوسيع نطاق شهادات اعتماد "WELL at scale" لتشمل المباني والفروع في المملكة في إطار "مبادرة السعودية الخضراء" ورؤية 2030.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات