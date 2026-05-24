القاهرة، مصر: أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، بالتعاون مع شركة هواوي عن إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف (Fiber-to-the-Room) ، في خطوة تمثل نقلة نوعية تضمن للعملاء تجربة اتصال بالإنترنت عالي السرعة وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في كل طابق وغرفة في المنزل.

وتُجسد تقنية FTTR من هواوي جيلاً جديداً من حلول شبكات الألياف الضوئية الداخلية، صُممت خصيصاً لمعالجة التحديات المتعلقة بتغطية شبكات الإنترنت مثل ضعف الإشارة، ووجود مناطق غير مغطاة، أو تفاوت السرعات أو تباطؤها نتيجة كثرة ازدحام الأجهزة المتصلة في المنازل الكبيرة ذات الغرف والطوابق المُتعددة، وذلك لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف تعد حلاً مثالياً للمنازل الذكية ولمحبي الألعاب الإلكترونية وغيرهم من المستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم، الأمر الذي يتطلب منهم توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت مع أقل وقت استجابة لضمان أفضل أداء ممكن.

وتوفر التقنية بنية تحتية مستقبلية قادرة على تلبية متطلبات الجيل القادم من الترفيه والعمل، في ظل التطور المتسارع للاعتماد على الخدمات الرقمية وتطبيقات المنازل الذكية، حيث تدعم بكفاءة تامة ألعاب الفيديو السحابية السريعة، والعمل والتعلم عن بُعد، وبث المحتوى المرئي فائق الدقة بوضوح يصل إلى 4K و8K، وتتميز الخدمة بقدرتها العالية على استيعاب عدد كبير من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت دون أي تراجع في مستويات الاعتمادية وكفاءة الأداء التشغيلي للشبكة.

ولضمان راحة العملاء، تشتمل الحلول الجديدة على آلية تركيب سريعة ومبسطة تتيح الاستفادة من الخدمة خلال وقت قياسي وبأقل قدر من التأثير على تفاصيل المنزل، بفضل تكنولوجيا الإدارة الذكية والكابلات البصرية المتقدمة، حيث يتم تمديد الألياف الضوئية عبر المسارات المنزلية القائمة أو باستخدام كابلات شفافة مبتكرة، تم تصميمها خصيصاً لتندمج بالكامل مع الديكورات المختلفة وتحافظ على المظهر الجمالي الأنيق للمنزل دون أي تشويه للمظهر العام.

وقال الأستاذ محمد التوني، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للأفراد بالمصرية للاتصالات : "إن إطلاق خدمة FTTR اليوم يعد محطة فارقة في مسيرتنا نحو قيادة مستقبل الخدمات الرقمية في مصر، وتأكيداً على التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة تتجاوز تطلعات عملائنا. نحن لا نكتفي بتقديم سرعات إنترنت أعلى، بل نبني بنية تحتية ذكية ومتكاملة داخل المنازل لتمكين مجتمعنا من الاستفادة القصوى من أحدث التقنيات التكنولوجيا العالمية."

وأضاف: “ويأتي هذا الإطلاق امتداداً لشراكتنا الاستراتيجية مع شركة هواوي، والتي تُمكّننا من تسريع إدخال أحدث التقنيات إلى السوق المصري بشكل ينعكس مباشرة على تحسين تجربة العملاء، سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال، عبر بنية تحتية أكثر كفاءة واستقراراً وقادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية."

من جانبه قال لويس ليو، نائب الرئيس لمجموعة أعمال هواوي كاريير لحلول شبكات الاتصالات في مصر: "تمثل شراكتنا مع الشركة المصرية للاتصالات في إطلاق خدمة FTTR خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والارتقاء بمعايير البنية التحتية للاتصالات إلى مستويات عالمية."

وأضاف: "منذ بدئ مسيرتنا في مصر منذ أكثر من ربع قرن، وهواوي ملتزمة برؤيتها العالمية في بناء عالم متصل وذكي بالكامل، فلا تقتصر أهمية هذه التقنية على تحسين تجربة الاتصال المنزلي فحسب، بل تمتد لتشكل أساساً لحلول اتصال متقدمة تدعم المنازل وبيئات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سرعات فائقة، واستقرار أعلى، وتجربة استخدام أكثر كفاءة واعتمادية، قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر."

وتسهيلاً على العملاء الراغبين في الاشتراك، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE) إطلاق خدمة FTTR تجارياً، مع توفير دعم فني متواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب خدمات التركيب الاحترافي التي يقدمها فريق متخصص من الفنيين المدربين، بما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء بدءاً من تفعيل الخدمة وحتى التشغيل الكامل.

-انتهى-

#بياناتشركات