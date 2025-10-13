القاهرة– أعلنت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركةVT Batteries SL الإسبانية، الموزع العالمي الحصري لبطاريات Girling الإنجليزية ذات الجودة العالية والاعتماد العالمي، لتصبح بموجبها تويوتا إيجيبت الموزع الحصري للعلامة العريقة في السوق المصري. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول العالمية لعملائها وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق خدمات ما بعد البيع في مصر.

تُجسد هذه الشراكة الخطوة الرسمية لإطلاق بطاريات Girling الإنجليزية في السوق المصري عبر شبكة خدمات تويوتا إيجيبت المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك مراكز الخدمة المعتمدة ونقاط البيع. وتُعد Girling علامة انجليزية تاريخية معروفة بجودتها واعتمادها منذ أكثر من 80 عامًا، حيث تميّزت بكونها من أبرز العلامات العالمية في مجال البطاريات الأصلية (OEM) ، بما يضمن للعملاء المصريين منتجات عالية الأداء مدعومة بخدمات ما بعد البيع الموثوقة.

وفي هذه المناسبة، صرّح الأستاذ/ أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت قائلاً: "نفخر بهذه الشراكة التي تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة لعملائنا في السوق المصري، بما يتماشى مع المعايير العالمية. ويُعد إطلاق بطاريات Girling الإنجليزية إضافة مهمة لمنظومة خدمات ما بعد البيع لدينا، كما يؤكد ثقة كبرى العلامات العالمية في مكانة تويوتا إيجيبت وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية لمستهلكي السوق المصري."

من جانبها، أعربت شركة VT Batteries عن تطلعها لتعزيز حضور علامة Girling الإنجليزية في مصر عبر هذه الشراكة مع مجموعة تويوتا إيجيبت، في إطار استراتيجية تستهدف التوسع في الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه مجموعة تويوتا إيجيبت تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في مصر، حيث نجحت المجموعة على مدار مسيرتها في بناء شبكة واسعة من مراكز الخدمة والموزعين المعتمدين، إلى جانب إدخال أحدث الطرازات والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب توجهات السوق العالمية.

يُذكر أن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، التي تأسست عام 1979، تعد واحدة من أبرز الشركات العاملة في قطاع السيارات بالسوق المصري، حيث تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا. وخلال مسيرتها، رسخت الشركة مكانتها كعلامة رائدة تقدم مجموعة متكاملة من خدمات مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية، إلى جانب مبادرات نوعية مثل خدمة "أوتومارك" لبيع واستبدال السيارات المستعملة المعتمدة، وحلول التقسيط والتأمين داخل معارض تويوتا. كما تلتزم الشركة بتوفير زيوت تويوتا ولكزس الأصلية في جميع أنحاء الجمهورية لضمان أعلى مستويات الأداء والحماية لسيارات عملائها.

نبذة عن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت:

تفخر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت والتي تأسست عام 1979، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في مجال السيارات بمصر ، أنها استمرت خلال هذه الفترة في النمو والتطوير لترسخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 1000 عاملاً وموظفاً. تُعد مجموعة شركات تويوتا إيجيبت الوكيل الحصري لعلامتي تويوتا ولكزس في مصر، وتقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات من خلال شبكة واسعة من الفروع والموزعين المعتمدين تشمل: مبيعات السيارات الجديدة، خدمات ما بعد البيع، بيع قطع الغيار الأصلية، والمعدات الصناعية، والإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي وبالمعدات الصناعية. هذا بالإضافة إلى حلول مبتكرة مثل خدمة أوتومارك لبيع واستبدال السيارات المستعملة المعتمدة، وخدمات التقسيط والتأمين داخل صالات العرض. كما تلتزم الشركة بتوفير زيت تويوتا الأصلي وزيت لكزس الأصلي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان أفضل حماية لسيارات تويوتا ولكزس.

والجدير بالذكر أن مجموعة شركات تويوتا أيجيبت تمتلك مركز تدريب ضخم وهو مركزًا معتمدًا من تويوتا العالمية ليخدم دول أفريقيا، وهو مجهز بأحدث أدوات التدريب والأجهزة والمعدات المتطورة، ما يعزز من مكانة المجموعة كمركز إقليمي للمعرفة والتطوير.

نبذة عن VT Batteries:

يقع المقر الرئيسي لشركة VT Batteries SL في إسبانيا، وهي الموزّع العالمي الحصري لبطاريات Girling الإنجليزية. تركّز الشركة على تقديم حلول تخزين طاقة عالية الجودة تتوافق مع معايير المصنّعين الأصليين (OEM) لسيارات الركوب والسيارات التجارية، إضافةً إلى مجموعة واسعة من المعدات الصناعية.

-انتهى-

#بياناتشركات