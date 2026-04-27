مسقط، عُمان – احتفل المشغل الوطني للسفر "Visit Oman" أحد شركات مجموعة عُمران بمرور خمس سنوات على تأسيسه، مسلطاً الضوء على رحلة تحول استثنائية نجحت في ربط، وتمكين مزودي الخدمات السياحية في سلطنة عُمان بالعالم، وتوسيع نطاق التوزيع الرقمي لمنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر أهم قنوات تجارة السفر العالمية.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس عياد بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: "قبل خمس سنوات، وضع المشغل الوطني للسفر "Visit Oman" هدفاً يتمثل في جعل حجز التجارب السياحية إلى سلطنة عُمان عملية سلسة للعالم، ومستدامة لشركائنا المحليين." وأضاف: "اليوم، يقف "Visit Oman" كشركة سفر وطنية تجمع بين الطلب العالمي والمنتجات السياحية العُمانية من خلال تقنيات آمنة وذكية وقابلة للتطوير، مما يثري تجربة الزوار من مرحلة الاستكشاف مروراً بالحجز وحتى الوصول للوجهة."

خلال خمس سنوات من التحول الرقمي، نجح المشغّل الوطني للسفر "Visit Oman" في إحداث نقلة نوعية في المشهد الرقمي لقطاع السفر في سلطنة عُمان. فقد انطلقت المرحلة التأسيسية بإطلاق منصة حجوزات للشركاء التجاريين (B2B)، والحصول على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إلى جانب التكامل مع أنظمة التوزيع العالمية وبناء شراكات مع أكثر من 85 شركة طيران، من بينها الطيران العُماني وطيران السلام، إضافة إلى الربط الرقمي مع أكثر من 140 فندقًا ومنشأة إيوائية في مختلف المحافظات.

ومع توسّع المنصة، استقطبت Visit Oman أكثر من 390 شريكًا تجاريًا من 55 دولة، وربطت ما يزيد على 250 مزود خدمات سياحية محلية عبر منظومة توزيع رقمية متكاملة، يشكّل أكثر من 80% منهم مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

مع رقمنة أكثر من 350 خدمة سياحية، تم التركيز على الحلول المبتكرة. حيث شهد عام 2024 نمو متسارع وتوسع عالمي مع إطلاق "منظومة التوزيع الرقمي الشاملة (B2B2C)" التي تربط المنصة مع شبكات سفر مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتساهم في توزيع الجولات والتجارب العُمانية عالمياً بلغات متعددة في أكثر من 170 سوقاً. كما تم تدشين أول منصة مرخّصة للإقامة القصيرة في عُمان، والتي تشمل النُزل الخضراء والنُزل التراثية وبيوت الضيافة لتوسيع خيارات الإقامة للزوّار. أما على صعيد الترويج والتسويق، قام المشغل الوطني للسفر “Visit Oman” بإطلاق حملات تسويقية رقمية بالتعاون مع شركات عالمية جذبت أكثر من 150,000 زائر وتوفير دورات تدريبية رقمية مخصّصة لوكلاء السفر، استهدفت أكثر من 93,000 وكيل سفر حول العالم.

يواصل المشغل الوطني للسفر “Visit Oman” نموه من خلال منصة متكاملة موجهة للزوار المحليين والدوليين، إلى جانب أدوات تقنية جديدة لوكالات السفر العُمانية، وأول برنامج "توقف" بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة والطيران العُماني. كما شملت الجهود دعم قطاع المؤتمرات والمعارض وحملات رياضية وموسمية مثل "الرجل الحديدي" والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وحملة تشجيع السياحة الداخلية خلال فترة الصيف #في_عُمان، مع تعزيز القدرات الوطنية عبر مواقع فرعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرنامج "تشغيل" للمرشدين السياحيين التابع لوزارة التراث والسياحة.

بناء اقتصاد سياحي شامل ومتكامل

تهدف استراتيجية المنصة إلى خفض الحواجز أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث اتصال الموردين، وخلق واجهة وطنية موحدة لمنتجات السفر العُمانية التي تشمل الطيران، الفنادق، الجولات، والنقل، وصولاً إلى سياحة الفعاليات والرياضة. ويدعم هذا النهج أهداف الحكومة في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والنمو المستدام. واختتم شبيب بن محمد المعمري، المدير العام للمشغّل الوطني للسفر “Visit Oman”، قائلاً:

"تركّز المرحلة المقبلة على توسيع نطاق التوزيع الرقمي للتجارب السياحية للوصول إلى شرائح أوسع من الأسواق المستهدفة في دول المنشأ، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي، إلى جانب مواصلة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورها على خارطة السياحة الرقمية العالمية."

دعوة للمشاركة:

ندعو مزودي السياحة المحليين للانضمام إلى منظومتنا الوطنية المتنامية عبر التسجيل في:

https://visitoman.om/supplier

كما ندعو المسافرين والشركاء لاستكشاف وحجز تجارب عُمانية لا تُنسى عبر:

https://booknow.visitoman.om

نبذة عن المشغل الوطني للسفر "Visit Oman"

تأسس المشغل الوطني للسفر في عام 2021م كإحدى الشركات التابعة لمجموعة عُمران، وهي أول منصة للحجز الإلكتروني في سلطنة عُمان والمُعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي، لتلبي الاحتياجات المحلية والدولية لقطاع السفر.

من خلال الشراكات الاستراتيجية، تربط منصة المشغل الوطني للسفر خدمات السفر والسياحة المقدمة من الشركات المحلية للسياحة والمؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة الموثوقة بشركاء من الأسواق المستهدفة على النطاق الدولي. حيث تشمل الخدمات رحلات الطيران والإقامة والنقل ووكلاء الرحلات والجولات والأنشطة وغيرها من الخدمات ذات صلة، والتي قد تم تقييمها وفقًا لمعايير صارمة لضمان الجودة.

يوفر المشغل الوطني للسفر ثروة من المحتوى، ليلهم الزوار باستكشاف إمكانيات سلطنة عُمان السياحية التي لا حدود لها. وتمكن المشغل من خلال خدمات السفر المتنوعة والفريدة من نوعها بتوفير الحجوزات المباشرة والتأكيدات الفورية، مما يسهل لوكلاء السفر الدوليين العثور على الجولات والأنشطة المناسبة للسياح من فئات مختلفة وللشركات المحلية لترويج خدماتهم في الأسواق المستهدفة على نطاق عالمي.

يتعهد المشغل الوطني للسفر بالالتزام باستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 من خلال تعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية رائدة عبر الأسواق المستهدفة بدعم من وزارة التراث والسياحة بهدف إبراز الجمال الطبيعي والتراث العريق والغني الذي تتميز به سلطنة عُمان. وسيواصل المشغل الوطني للسفر تسهيل عمليات الحجز ورقمنتها في الوقت ذاته.

