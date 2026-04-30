أبرز ثلاثة دوافع لرائدات الأعمال في مصر: تحقيق الحلم (29%)، النمو الشخصي والمهني (29%)، والاستقلال المالي (27%).

تعتمد الرائدات بشكل أساسي على المدخرات الشخصية (63%)، ودعم الأصدقاء والعائلة (43%)، ورأس المال الاستثماري (38%).

النساء في طليعة تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم (56%) منهن روبوتات الدردشة أو المساعدين الافتراضيين، و(55%) يعتمدن على تحليل البيانات.

القاهرة، مصر – أعلنت شركة Visa المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق الدورة الثالثة من مبادرتها العالمية "She’s Next" في مصر، مقدمةً شكلاً جديداً ومبتكراً بالتعاون مع قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك التجاري الدولي (CIB)، وللمرة الأولى بالشراكة مع برنامج "Shark Tank". تهدف هذه المبادرة إلى تمكين رائدات الأعمال من تبني التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتزويدهن بفرص فريدة للنمو والظهور والدعم الاستراتيجي.

وبالتزامن مع إطلاق المسابقة، كشفت Visa عن نتائج مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء SMB و التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر. ويظهر المؤشر وعياً متزايداً واعتماداً متسارعاً على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بين صاحبات الأعمال، مما يسلط الضوء على دورهن في تحصين أعمالهن ضد التحديات المستقبلية. وتؤكد هذه النتائج على أهداف حملة "She’s Next" والتزام Visa بدعم الرائدات اللاتي يعملن بنشاط على تمويل وإدارة وتوسيع مشاريعهن.

تم فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "She’s Next" بدءًا من 4 أبريل وحتى 9 مايو 2026. وتدعو المبادرة رائدات الأعمال في جميع أنحاء مصر لتقديم طلباتهن للاستفادة من هذه الفرصة المميزة، وتحث المتقدمات المهتمات على التسجيل خلال هذه الفترة لضمان مشاركتهن في هذه المبادرة التحولية.

وفي إطار سعيها لفهم تحديات واحتياجات رائدات الأعمال، أجرت Visa مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في عام 2025، والذي استطلع آراء صاحبات الأعمال المصريات اللاتي يشغلن مناصب قيادية بارزة. يقيم المؤشر الشركات بناءً على خمسة مؤشرات: التواجد عبر الإنترنت، قبول المدفوعات الرقمية، الوعي بأمن المدفوعات، تفاعل العملاء، والحفاظ عليهم. و يعكس ذلك التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، حيث لم تعد الشركات التي تقودها النساء مجرد مشروعات تكميلية، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام ومبتكر.

صرحت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، وليبيا، والسودان: "تطلق مبادرة She’s Next الإمكانات اللامحدودة لرائدات الأعمال، وتوفر لهن حجر الأساس للتوسع والنمو. بالتعاون مع Shark Tank مصر هذا العام، نمنح لرائدات الأعمال منصة فريدة لعرض أفكارهن والحصول على دعم استراتيجي. لقد أظهرت دراستنا التأثير الاقتصادي الإيجابي لهذه الشركات، وعلى الرغم من التحديات الشخصية وسعيهن المستمر نحو التطور، فإن رائدات الأعمال مدفوعات بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي وخلق بيئات عمل داعمة تُسهم في تمكين المجتمعات، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع رسالة Visa في تمكين الجميع في كل مكان. كما تتبنى رائدات الأعمال تقنيات المدفوعات والذكاء الاصطناعي لتجاوز التحديات ودفع أعمالهن إلى الأمام، بما يعكس عقليتهن المتقدمة."

ومن جانبها، قال هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر) (CIB :“يفخر البنك بمواصلة دوره كشريك مصرفي حصري للدورة الثالثة على التوالي في مبادرة She’s Next ، مما يعزز التزامنا بتمكين رائدات الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر. ويجسد تعاوننا مع Visa و Shark Tank إيماننا بأن دعم ريادة الأعمال ليس مجرد ضرورة تجارية بل أولوية وطنية للتنمية المستدامة. ومن خلال توفير منصة لرائدات الأعمال لعرض أفكارهن، وتعزيز حضورهن، وإتاحة فرص أوسع أمامهن، نساهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لأحد أهم محركات التقدم الاقتصادي."Top of FormBottom of Form

وأكد أن الشركات التي تقودها النساء باتت تمثل شريحة حيوية ومتنامية ضمن محفظة البنك الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يضع البنك نجاح هذه الشركات في قلب رؤيته الاستراتيجية الرامية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة. ولتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، يحرص البنك على تقديم برامج تمويلية متخصصة ومصممة خصيصاً لتذليل العقبات أمام رائدات الأعمال إلى التمويل اللازم لتنمية أعمالهن. وبالتوازي مع برامج التمويل، نطلق أيضًا مبادرات للدعم الفني وبناء القدرات بهدف تعزيز مهاراتهن وتسريع وتيرة النمو. وعلى الصعيد الداخلي، يلتزم البنك التجاري الدولي بضمان تمثيل عادل للمرأة داخل المؤسسة من خلال برنامج التنوع بين الجنسين، حيث تمثل النساء حاليًا 36% من إجمالي الموظفين، ويساهمن بشكل رئيسي في صافي نمو القوى العاملة.

ومن أبرز النتائج التي تضمنتها دراسة مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء:

التحديات والدوافع والدعم في مجال الأعمال

يواجه 58% من رائدات الأعمال تحدي التمييز بين الجنسين، بينما تشير 29% إلى وجود مفاهيم تشكك في قدرتهن على الفصل بين العمل والحياة الشخصية، و29% إلى التشكيك في قدرتهن على اتخاذ القرارات الصعبة وقيادة الفرق، و27% إلى التنافس والدافع لتحقيق النجاح.

تؤكد 40% من رائدات الأعمال أن تحسين العمليات اللوجستية يمثل تحديًا رئيسيًا، إلى جانب أن 38% يواجهن صعوبات في ابتكار المنتجات والخدمات، و37% في الوصول إلى التمويل، و35% في فرص التوسع في السوق.

أبرزت النتائج ثلاثة عوامل رئيسية تحفز رائدات الأعمال في مصر عند تأسيس مشاريعهن؛ حيث أشارت 29% إلى تحقيق الحلم، و29% إلى التطور الشخصي والمهني، بينما ترى 27% أن الاستقلال المالي هو الدافع الأساسي، في حين تسعى 23% إلى خلق بيئة عمل داعمة للنساء، مقارنة بـ10% من الرجال الذين تحفزهم الرغبة في حل المشكلات الواقعية.

التمويل والدعم المالي

كشفت النتائج أن 63 % من رائدات الأعمال يعتمدن بشكل أساسي على المدخرات الشخصية لتمويل مشاريعهن، و 43 % على المساعدة من الأصدقاء أو العائلة ، و 38 % على رأس المال الاستثماري.

المدفوعات والأمن وتكامل الذكاء الاصطناعي

تُظهر الشركات المملوكة من النساء توازناً استراتيجياً لتحقيق انتشار أوسع في الأسواق، حيث تستخدم 66 % منها قنوات البيع التقليدية والإلكترونية. وتُساهم المبيعات عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 49% من إيراداتهن.

مع إطلاق مبادرة "She’s Next" في مصر، تتخذ Visa خطوة تحولية لتمكين وربط رائدات الأعمال بفرص وموارد جديدة. إن هذه الرؤى المستمدة من مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، لا تظهر فقط مرونة وابتكار الشركات التي تقودها النساء، بل تؤكد أيضاً على التزام Visa الراسخ بدعم التقدم الاقتصادي الشامل. ومع تبني النساء المصريات للحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق مشاريعهن وقيادة التغيير الإيجابي، تواصل Visa دعم الوصول والفرص والأمان للجميع، وضبط الركائز لمستقبل عادل حيث يمكن لكل شركة وكل فرد أن يزدهر.

منذ عام 2020، استثمرت Visa عالمياً 3.8 مليون دولار في أكثر من 250 منحة وجلسة تدريبية لصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كجزء من التزامها بدعم الأعمال دولياً.

عن شركة Visa:

تعتبر (NYSE: V) Visa الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم. تهدف مهمتها إلى ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات مبتكرة وآمنة، مما يسمح للأفراد والشركات والاقتصاديات بالازدهار والنمو.

Visa

Eman ElGamal

Eelgamal@visa.com

-انتهى-

#بياناتشركات