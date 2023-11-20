أول مجموعة مصرفية في العالم تطلق حلول دفعات VISA، المتوافقة بشكل كامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع شركة Visa العالمية الرائدة بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، لتزويد حاملي بطاقات المصرف المغطاة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول تقسيط المشتريات المزود من شركة Visa .

وبموجب هذه الاتفاقية يمكن لحاملي بطاقات Visa المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي، عند توفر الخدمة قريباً، الاستفادة من خيار دفعات Visa، والذي يُتيح للمتعاملين سداد قيمة المشتريات المؤهلة على دُفعاتٍ شهرية متساوية لدى نخبة من تجار التجزئة، وذلك سواءً عبر الإنترنت أو في المتاجر، مما يمكّن المتعاملين من إدارة ميزانياتهم بشكل فعّال وتحمّل تكاليف المشتريات الأكبر دون أي أعباء.

وتأتي هذه الشراكة في ضوء تنامي إقبال المستهلكين على خيارات الدفع بالتقسيط التي تتماشى مع احتياجاتهم المالية وتفضيلاتهم. وقد أكد استطلاع أجرته شركة "يورومونيتور" في دولة الإمارات أن 48% من المستهلكين يجدون أن تقسيط المشتريات عبر الدفعات تجعل الأسعار المرتفعة أكثر قابليةً للإدارة، في حين يعتقد 37% أن الأقساط تساعد على التعامل مع النفقات الطارئة. وبالاستناد إلى هذه الرؤى القائمة على البيانات، يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي و Visaبتمكين المستهلكين من خلال حلّ التقسيط المبتكر الذي يمنحهم تيسيراً مالياً ومرونةً أكبر وطريقة تمويل مدروسة. علاوةً على ذلك، يوفر حلّ الدفعات طريقةً مرنة للدفع، فضلاً عن تحفيز حامل البطاقة على استخدامها وتعزيز العلاقات التجارية.

وفي إطار تعليقه على الشراكة، قال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: "ندرك أن تزويد المتعاملين بحلول تقسيط شفافة وآمنة ومرنة أمرٌ بالغ الأهمية لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة. واستجابةً لهذه الحاجة، نفخر بأن نكون أول مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة يقدم هذا الحل الجديد لحاملي بطاقات Visa لدينا. وسيرتكز هذا التعاون إلى خبرتنا المالية وشبكة Visa العالمية ومقدراتها التكنولوجية، لنؤكد من خلاله التزامنا بالابتكار وتعزيز تجربة المتعامل. ويمكن لحاملي بطاقة Visa المغطاة من مصرفنا الاستفادة الآن بتجارب دفع سلسلة خالية من أي عناء مع تحقيق أقصى قيمة مضافة من الخدمات المقدمة".

ومن جهتها، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "متحمسون للإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع شريكنا المصرفي الأول في دولة الإمارات، مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي يأتي تلبيةً لتنامي الطلب على حلول الدفع بالتقسيط في الدولة، وخاصةً بالنسبة للمشتريات الضخمة، مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمجوهرات والنفقات التعليمية. ونؤمن بأن هذا العرض المبتكر سيعالج احتياجات المستهلكين المتنامية، وسيسهم بحفز التحول الرقمي للسوق الإماراتية في الوقت ذاته".

وتعكس هذه الإضافة الأخيرة إلى محفظة البطاقات المغطاة المتنوعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، التزام المصرف بتقديم خدمات استثنائية لمتعامليه والاستجابة لمتطلباتهم المصرفية المتغيرة.

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