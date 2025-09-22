إنفاق المصريين عبر بطاقات Visa المميزة يرتفع بنسبة 44% خلال صيف 2025 مقارنة بالعام الماضي.

الرحلات الطويلة تستحوذ على 66% من إجمالي الإنفاق على السفر، بينما الإنفاق على الرحلات القصيرة إلى أوروبا ارتفع بنسبة 54 % .

الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية بين حاملي بطاقات Visa المميزة ارتفع بنسبة 55%، في مؤشر على تزايد الاعتماد على طرق الدفع الالكترونية .

القاهرة: كشفت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، عن أحدث تقريرٍ لها حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي لفترة العطلة الصيفية لعام 2025 في مصر، والذي يستند إلى مؤشرVisa Consulting & Analytics Retail Spend Monitor.

سلط التقرير الذي أعدته Visa Consulting & Analytics (VCA) تحت عنوان Retail Spend Monitor، الضوء على نشاط التجزئة والسفر والترفيه خلال عطلة الصيف في مصر في الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس. واستند التقرير إلى مجموعة من بيانات شبكة VisaNet، إلى جانب تقديرات مدعومة باستبيانات لوسائل دفع أخرى.

وكشف التقرير عن زيادة بنسبة 44% في إجمالي الإنفاق الصيفي باستخدام بطاقات Visa المميزة مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس استمرار النمو في المدفوعات الرقمية والعمليات عالية القيمة، إلى جانب تطور أنماط السفر لدى المستهلكين.

تغير سلوك المستهلك هذا الصيف

أوضح التقرير أن الإنفاق الصيفي في مصر، لم يقتصر على تحقيق زيادة مقارنة بالعام الماضي، بل عكس أيضاً تغيرات في سلوك المستهلكين. حيث ارتفعت رحلات السفر سواء إلى الوجهات السياحية الخارجية الشهيرة أو عبر الإجازات المحلية داخل مصر بنسبة 27%.

وأظهر التقرير أن 9% من المسافرين بدأوا التخطيط لرحلاتهم قبل 3 أشهر على الأقل، فيما خطط 13% لرحلاتهم قبل فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، في حين فضل 78% التخطيط في اللحظة الأخيرة خلال أقل من شهر. وسجل الإنفاق على تناول الطعام والترفيه ارتفاعًا بنسبة 57%، بينما شهد استخدام المدفوعات الرقمية بين حاملي البطاقات المميزة زيادة بنسبة 85%، ليسجل 46% من إجمالي الإنفاق الصيفي.

اتجاهات السفر: الرحلات القصيرة مقابل الإجازات الطويلة

وعن اتجاهات السفر أظهر التقرير أن المستهلكين في مصر يفضلون الإجازات القصيرة (أقل من ثلاثة أيام) والرحلات الطويلة، حيث استحوذت الأخيرة على 66% من إجمالي إنفاق السفر مع متوسط إنفاق أعلى. كما سجلت الوجهات الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليونان زيادة في الإنفاق على الرحلات القصيرة بنسبة 54% .

السفر إلى الخارج

وبالنسبة للسفر إلى الخارج، أشار التقرير إلى أن الإنفاق الخارجي سجل أعلى مستوياته في كل من، الإمارات وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، بنسبة نمو 28%. في حين ارتفع إنفاق حاملي بطاقات Visa المميزة على السفر الخارجي الصيفي بنسبة 28%، ليشكلا ما يقارب 81% من إجمالي إنفاق السفر الخارجي.

الوافدون إلى مصر

وبالنسبة للوافدين إلى مصر، كشف التقرير أن إنفاق حاملي بطاقات Visa المميزة القادمين من الشرق الأوسط – خاصة من الإمارات والكويت والأردن ، ارتفع بنسبة 35%. بينما سجل القادمون من أوروبا ، خصوصاً من فرنسا وإيطاليا وهولندا ، نمواً أقوى وصل إلى نسبة 139%

استمرار نمو المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية

وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية، لفت التقرير إلى أن الإنفاق الرقمي بين حاملي بطاقات Visa المميزة ارتفع بنسبة 85%. كما زاد الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية في هذه الشريحة بنسبة 55%، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على وسائل الدفع البديلة.

قالت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر: "إن المستهلكين في مصر يتجهون بشكل متزايد هذا الصيف إلى تبني خيارات الدفع الرقمية وتجاربها أكثر من أي وقت مضى. وأكدت أن Visa ملتزمة بدعم هذه التوجهات من خلال توفير حلول دفع آمنة وسلسة. "

وأضافت: "أن الاتجاهات التي رصدتها الشركة هذا الصيف، خاصة في مجالات الإنفاق على الطعام والترفيه، تعكس تحولاً واضحاً نحو الراحة والثقة وتجارب أكثر تميزاً. وأشارت إلى أن المصريين باتوا يعتمدون على الوسائل الرقمية أولاً في التخطيط والمدفوعات والاحتفالات."

قال نيقولاوس خوري، نائب الرئيس الأول ورئيس Visa Consulting & Analytics لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA): "إن الخبرات الإقليمية لـ Visa Consulting & Analytics ، وإمكانيات VisaNet العالمية، تمكن العملاء من الحصول على رؤى عملية حول سلوكيات المستهلكين المتغيرة. وأوضح أن هذه الاتجاهات تساعد الشركات على التخطيط الاستراتيجي، والاستجابة بسرعة لتقلبات الطلب، واستغلال فرص النمو الجديدة، خاصة خلال المواسم الرئيسية مثل عطلة الصيف، بما يتيح لهم تعزيز قدراتهم التنافسية في السوق."

حول تقرير Visa Retail Spend Monitor

يوفر التقرير رؤى حول مبيعات التجزئة الوطنية عبر جميع أنواع الدفع. وتستند النتائج إلى جزء من نشاط مبيعات التجزئة ضمن شبكة مدفوعات Visa، وكذلك من خلال الاعتماد على تقديرات تستند إلى استبيانات لوسائل دفع أخرى. ويقدم هذا التحليل الشامل رؤى قيّمة حول سلوكيات المستهلكين واتجاهاتهم، بما يساعد تجار التجزئة على التخطيط الاستراتيجي وتحديد موقعهم في السوق.

تعريف البطاقات المميزة: تشمل هذه الفئة بطاقات: VISA SIGNATURE، VISA SIGNATURE PREFERRED، VISA INFINITE، VISA INFINITE PRIVILEGE، VISA PLATINUM، VISA ULTRA HIGH NET WORTH.

حول Visa

تُعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V) الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تسهّل الشركة المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم. مهمتنا هي ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات مبتكرة وموثوقة وآمنة، بما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تحتضن الجميع في كل مكان قادرة على تمكين الجميع في كل مكان، ونعتبر أن الوصول هو الأساس لمستقبل حركة الأموال. يمكنكم معرفة المزيد عبر Visa.com.

وجهات النظر أو التقديرات الواردة هنا هي آراء فريق Visa Consulting & Analytics، ولا تعكس بالضرورة مواقف الإدارة التنفيذية لشركة Visa أو موظفيها أو شركائها. هذه المادة لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب الاعتماد عليها كنصيحة تشغيلية أو تسويقية أو قانونية أو مالية أو غيرها. ولا تقدم Visa أي ضمان بشأن اكتمال أو دقة المعلومات الواردة هنا، ولا تتحمل أي مسؤولية ناتجة عن الاعتماد عليها. هذه الرؤى تعتمد غالباً على أوضاع السوق الحالية وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

