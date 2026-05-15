أعلنت شركة VIE COMMUNITIES، وهي شراكة مصرية–إماراتية استثنائية تجمع نخبة من أقوى الخبرات الاستثمارية والتطويرية من الجانبين المصري والإماراتي، في تحالف يُعد من أبرز وأضخم التحالفات الواعدة في السوق العقاري. ويضم هذا الكيان الفريد (شركة فيوتشر أوف ايجيبت للأستثمار والتنمية) و(شركة جلامور للمجوهرات) و(شركة داماس العقارية - الإماراتية)، ليشكّل مزيجاً غير مسبوق من الرؤى والخبرات والطموحات الاستثمارية. وقد أعلنت الشركة عن الإطلاق الرسمي لمشروعَيها الرائدين (Vie Collective) باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه مصري، و(Vie Halo) باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه مصري، وذلك في قلب القاهرة الجديدة، في خطوة تعكس رؤية طموحة لإعادة تعريف مفاهيم التطوير العمراني والحياة العصرية بمعايير عالمية.

ويعكس إطلاق المشروعين نموذجًا متطورًا للتعاون الإقليمي في قطاع التطوير العقاري، قائمًا على الدمج بين الخبرة المحلية والرؤية الاستثمارية الطموحة، بما يدعم تقديم مشروعات أكثر ابتكارًا واستدامة وقدرة على المنافسة، ويؤكد الثقة المشتركة في قوة السوق المصري وآفاق نموه المستقبلية.

يمثل هذه الشراكة الأستاذ / تامر عبد الشافي – رئيس مجلس إدارة الشركة، والأستاذ طارق سليمان – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور / هيثم سمير – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس / تامر نبيل – عضو مجلس الإدارة. كما تضم الأستاذ توحيد عبدالله – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ سعيد غانم السويدي – عضو مجلس الإدارة، حيث يساهم الجميع بخبرات استثمارية ورؤى استراتيجية تدعم خطط التوسع الإقليمي وتعزز من قدرة الشركة على تقديم مشروعات بمعايير عالمية، بما يعكس قوة هذا التحالف وتكامل الخبرات بين جميع الأطراف.

يمثل مشروع (Vie Collective) أحد أبرز مشروعات الشركة متعددة الاستخدامات، حيث يمتد على مساحة 186 فدانًا في موقع استراتيجي مباشر على الطريق الدائري الأوسطي، بما يعزز سهولة الوصول ويرفع من جاذبيته وقيمته الاستثمارية. ويعتمد المشروع على مفهوم معماري مبتكر يقوم على تقسيمه إلى مناطق متعددة، لكل منها هوية تصميمية مستقلة وطابع معماري مميز، مع الحفاظ على وحدة الرؤية العامة للمخطط الرئيسي. كما يقدم تنوعًا متكاملًا في أنماط الوحدات والمساحات، يشمل الفيلات، التوين هاوس، التاون هاوس، الدوبلكس، وصولًا إلى الشقق السكنية، ومنطقة تجارية وإدارية وفندقية، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء ويحقق توازنًا بين الخصوصية ونمط الحياة المجتمعي الحديث. ويستهدف المشروع تحقيق مبيعات تتجاوز 200 مليار جنيه مصري، بإجمالي استثمارات يتخطى 100 مليار جنيه مصري، بما يعكس حجمه وطموح الشركة في تقديم وجهة عمرانية متكاملة بمعايير تطوير متقدمة.

ويعد مشروع (Vie Halo) وجهة تجارية واستثمارية متكاملة يتم تطويرها بالشراكة مع شركة (Nations of the Sky) داخل مشروع (Zomra East) بالقاهرة الجديدة، ويقدم مفهومًا حديثًا للمساحات متعددة الاستخدامات، حيث يضم المشروع منطقة تجارية وإدارية وفندقية إلى جانب نادى اجتماعى و مجمع طبي متكامل، تم تصميمهم لتوفير تجربة متكاملة تجمع بين الأعمال والخدمات والضيافة والرعاية الطبية في بيئة واحدة متطورة. ويستهدف المشروع تحقيق مبيعات تتجاوز 90 مليار جنيه مصري، فيما تتجاوز استثماراته 50 مليار جنيه مصري، بما يعكس توجه الشركة نحو تطوير مشروعات تجارية واستثمارية ذات قيمة مضافة عالية للسوق المصري.

وصرح الأستاذ تامر عبدالشافي - رئيس مجلس إدارة الشركة " هذا التحالف يمثل نموذجًا قويًا للتعاون الاستثماري القائم على تكامل الخبرات والرؤى بين الجانبين المصري والإماراتي" معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس حجم الثقة المشتركة والطموح الكبير لبناء كيان قادر على تقديم مشروعات عقارية بمعايير عالمية تضيف قيمة حقيقية للسوق المصري وتدعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد الأستاذ طارق سليمان - نائب رئيس مجلس الإدارة "أن مشاريع Vie Collective وVie Halo ترجمة فعلية لرؤية VIE COMMUNITIES في تقديم مشروعات متكاملة تجمع بين الجودة والتنوع والقيمة الاستثمارية، بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء. كما تعكس هذه المشروعات قوة الشراكات التي حرصنا على بنائها مع كبرى الكيانات والخبرات المحلية والعالمية، إيمانًا منا بأن نجاح أي مشروع يبدأ من قوة التعاون وتكامل الخبرات في جميع مراحل التطوير والتنفيذ."

وفي هذا السياق علق الدكتور هيثم سمير- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة الشركة قائلاً: "نحن في VIE COMMUNITIES نؤمن بأن مستقبل التطوير العقاري يعتمد على بناء مجتمعات متكاملة ترتكز على الابتكار والاستدامة والتخطيط طويل المدى، وليس فقط تطوير مشروعات تقليدية. ومن هذا المنطلق، نحرص على تقديم نموذج مختلف يجمع بين جودة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، والرؤية الاستثمارية، بما يعكس طموحنا في بناء علامة قوية قادرة على تقديم قيمة حقيقية للسوق العقاري المصري وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على المدى الطويل."

وقال الأستاذ توحيد عبد الله- عضو مجلس الإدارة: "يعكس هذا التعاون نموذجًا راسخًا للشراكة المصرية–الإماراتية القائمة على الثقة وتبادل الخبرات" ويؤكد الإيمان العميق بقوة السوق المصري وقدرته على استيعاب وتطوير استثمارات نوعية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز فرص النمو ويعكس رؤية مشتركة للتوسع طويل المدى في المنطقة.

وأضاف الأستاذ سعيد غانم السويدي، عضو مجلس الإدارة: "نرى في السوق المصري فرصًا واعدة للنمو طويل المدى، ونسعى من خلال VIE COMMUNITIES إلى تقديم مشروعات ترتقي بمعايير التطوير وتواكب تطلعات العملاء، عبر نموذج استثماري قوي وشراكات استراتيجية فعالة.

