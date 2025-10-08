الشراكة تدمج خدمات قطارات الاتحاد في تطبيق سيتي مابر (Citymapper )، مما يوفر تجربة سفر سلسة ومتصلة، ويعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول النقل المستدامة ومتعدد الوسائط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت قطارات الاتحاد وشركة يونايتد ترانس وشركة فيا(Via) ، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة التنقل عبر دولة الإمارات من خلال دمج خدمات قطارات الاتحاد في تطبيق سيتي مابر (Citymapper) ، التطبيق العالمي الرائد لتخطيط الرحلات، والمدعوم من شركة فيا (Via)والمقدم من يونايتد ترانس.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سهولة استخدام وسائل النقل العام وجعلها الخيار المفضل، بما يدعم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال التنقل الذكي متعدد الوسائط والمستدام.

وبموجب المذكرة، سيتمكن الركاب من تخطيط رحلاتهم المتعددة الوسائط بسلاسة عبر تطبيق واحد يدمج خدمات القطارات مع المترو والحافلات والنقل عند الطلب ووسائل التنقل الصغيرة. كما سيتيح التطبيق للمستخدمين معلومات فورية، ومسارات محسّنة، وشفافية في الأسعار، ما يمكّنهم من مقارنة الخيارات واختيار الطريقة الأكثر كفاءة للتنقل.

وقالت عزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد لنقل الركاب:“تعكس هذه المبادرة التزام قطارات الاتحاد بتطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة، تعزز من سهولة التنقل للسكان والزوار على حد سواء. ومن خلال التعاون مع يونايتد ترانس وفيا (Via) ونعمل على تقديم تجربة سفر سلسة ترسخ مكانة القطارات كركيزة أساسية لشبكة النقل العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

وتهدف الشراكة أيضاً إلى تعزيز تكامل القطارات كخدمات النقل الأولى والأخيرة للرحلة، عبر حلول مرنة وميسورة التكلفة مدعومة بتقنيات النقل عند الطلب من شركة فيا(Via) ، وبإدارة تشغيلية من شركة يونايتد ترانس. هذا التكامل سيضمن وصولاً موثوقاً للمناطق السكنية والمراكز الاقتصادية إلى شبكة القطارات دون الحاجة للاعتماد على السيارات الخاصة، بما يسهم في الحد من الازدحام وتعزيز الاستدامة.

من جانبه، قال رائد أبو حجله ، من يونايتد ترانس:

“لطالما التزمت يونايتد ترانس بتطوير حلول التنقل الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إنشاء شبكة متكاملة وسهلة الاستخدام تشجع المزيد من الأفراد على الاعتماد على وسائل النقل المشتركة.”

كما قال كريس سنايدر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيا (Via):

“هذا ما ينبغي ان يكون عليه مستقبل النقل العام – شبكة متصلة، سلسة، تتمحور حول الراكب. ومن خلال إنشاء منصة رقمية موحدة للنقل تدمج شبكة قطارات الاتحاد في تطبيق سيتي مابر (Citymapper) وربطها بخبرتنا في الشبكات المرنة عند الطلب، نوفر تجربة تنقل موحدة وسلسة تسهّل النقل وتجعلها أكثر بساطة وفاعلية.”

وتأتي هذه الشراكة استكمالاً لنجاحات يونايتد ترانس وفيا (Via) في تشغيل خدمات النقل عند الطلب في دبي وأبوظبي وعجمان، بالاعتماد على تقنيات فيا (Via) وخبرة يونايتد ترانس التشغيلية. ويمثل دمج خدمات قطارات الاتحاد في سيتي مابر (Citymapper) نقلة نوعية ترتقي بتجربة التنقل المتكاملة على مستوى الدولة.

نبذة عن يونايتد ترانس

تُعد يونايتد ترانس شريكاً موثوقاً في رسم مستقبل النقل في المنطقة. وتجمع الشركة بين الخبرة الدولية والرؤية المحلية لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الابتكار وكذلك بناء شراكات طويلة الأمد. وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في مشاريع استراتيجية كبرى مثل قطارات الاتحاد ومترو دبي، وتوفر يونايتد ترانس حلول نقل متكاملة وشاملة تضمن التميز التشغيلي والقيمة المستدامة. واليوم، الشركة تدعم الحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة في تلبية احتياجاتها المتنامية في مجال التنقل، وتمكين المجتمعات، وتوصيل الافراد بالفرص المتاحة.

نبذة عن فيا ( Via )

شركة فيا (Via) هي المزود العالمي للتقنيات المتقدمة في مجال النقل العام، وتعمل الشركة على تحويل أنظمة النقل التقليدية إلى شبكات ديناميكية قائمة على البيانات والطلب. وتُستخدم حلول فيا (Via) في مئات المدن ضمن أكثر من 30 دولة، ما يساعد الحكومات والهيئات على خفض تكاليف التشغيل وتحسين تجربة الركاب وزيادة الإقبال على وسائل النقل العام.

