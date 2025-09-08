جدة، المملكة العربية السعودية: عززت "كلية البترجي الطبية" (BMC)، إحدى كليات الطب الخاصة الرائدة في المملكة العربية السعودية مرونة بياناتها وكفاءتها التشغيلية بشكل كبير، وذلك من خلال اعتمادها حزمة حلول متكاملة تشمل منصة Veeam للبيانات (Veeam Data Platform)، وحل نسخ Veeam الاحتياطي لمايكروسوفت 365 (Veeam Backup for Microsoft 365)، وخزنة Veeam السحابية للبيانات (Veeam Data Cloud Vault). جاءت هذه المبادرة الاستراتيجية بالشراكة مع شركة "Veeam للبرمجيات" (Veeam® Software)، الرائدة عالميًا في حلول البرمجيات والمتخصصة في حماية البيانات، لتدعم خطط التوسع الطموحة للكلية، والتي تَتوج بافتتاح فرع جديد لها في دبي. وقد مكّن هذا التعاون الكلية من تقديم تعليم هجين عالي الجودة للطلاب في جميع أنحاء المنطقة، كما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول مؤسسة تعليمية سعودية تُوسع نطاق عملها على المستوى الدولي.

بدافعٍ من روح الريادة، تواصل "كلية البترجي الطبية" توسيع آفاق التميز في جودة تدريسها وممارساتها الطبية والأبحاث العلمية التي تجريها. وفي ظل النمو المضطرد لحجم البيانات الذي تُقدر نسبته بـ 20% سنوياً، مع توقعات بارتفاعه بشكل حاد عقب افتتاح الفرع الجديد، أدركت الكلية الحاجة الماسة إلى حماية هذه البيانات المتزايدة في الحجم وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع. وفي هذا الصدد، علّق "نبيل الصانبي"، مدير عمليات تقنية المعلومات في "كلية البترجي الطبية"، قائلاً: "نسعى في 'كلية البترجي' إلى النمو المتوازن، سواء على صعيد الحجم أو من خلال تطوير نطاق عروضنا التعليمية والخدمية. إذ نحن على أعتاب افتتاح فرعنا الجديد في دبي بنهاية هذا العام. كما نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بتبني أحدث التقنيات، وقيادة مسيرة التحول الرقمي، ورفع شأن حماية البيانات لتكون في صلب أولوياتنا الاستراتيجية، والاستفادة من التقنيات الجديدة المتقدمة لتعزيز الإنتاجية على جميع الأصعدة."

سعياً لتحقيق مرونة بيانات غير مسبوقة لبيئتها التقنية الهجينة، اختارت "كلية البترجي الطبية" حلول Veeam ليكون شريكها التقني في هذه الرحلة. وأوضح "الصانبي" سبب هذا الاختيار قائلاً: "حظيت Veeam بالأولوية في تقييمنا لأنها مصممة للتعامل بسلاسة مع البيانات سواءً في السحابة أو مراكز البيانات المحلية. فقد تفوقت الحلول التي تقدمها على منافسيها في سوق حماية البيانات، وذلك لسهولة استخدامها ويسر عملية نشرها. فالحل لا يتطلب أي تدريب متخصص أو مهارات معقدة للإعداد أو الإدارة، حيث يمكن لأي فرد في فريق تقنية المعلومات لدينا إتقان العمل عليها بسرعة والاستفادة من إمكاناتها بشكل كامل، مما يجعلها استثماراً بالغ القيمة للكلية".

أحدثت حلول Veeam تحولاً جذرياً في قدرات "كلية البترجي الطبية" في مجال النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات. وفي هذا السياق، أشار " الصانبي " إلى الفرق الكبير قائلاً: "كنا في السابق نستغرق ما يصل إلى ساعتين كاملتين لإعادة تشغيل نظام حيوي ووضعه قيد الخدمة مرة أخرى. أما اليوم، ومع استخدام Veeam، فقد أصبحنا نستعيد البيانات الحرجة في غضون 15 دقيقة فقط، مما يمثل انخفاضاً بنسبة تفوق 87% في وقت التعطل. وبشكل عام، تشير تقديراتنا إلى أن Veeam قلصت متوسط وقت استعادة البيانات لدينا بنسبة 80%، وهو تحسن هائل يعزز من مرونة أعمالنا واستمراريتها بشكل غير مسبوق."

لم تقتصر مكاسب التعاون مع Veeam على تسريع استعادة البيانات فحسب، بل امتدت لتشمل تحسينات جوهرية في الكفاءة التشغيلية. فباستخدام أدوات الأتمتة المضمنة في المنصة، حققت الكلية قفزة كبيرة في هذا المجال. وأضاف "الصانبي": "أسفرت حلول Veeam عن نتائج ملموسة، تمثلت في تخفيض وقت العمليات الاحتياطية إلى النصف، وتقليل العبء التشغيلي لإدارة حماية البيانات بنسبة 80%. وعموماً، ساهمت Veeam في خفض الوقت والجهد المخصصين لإدارة مرونة البيانات بما يقارب 80%. كما ساعدت خاصية ضغط التخزين على خفض متطلباتنا من سعة التخزين بنسبة تصل إلى 80% في بعض الحالات. وقد مكنتنا هذه الموارد المحررة من توجيه الاستثمارات نحو أهداف استراتيجية أخرى، مثل تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات و مبادرات الأمن السيبراني، مما يمهد الطريق أمام الكلية لاغتنام فرص جديدة للنمو والتقدم."

من جانبه، علّق "مينا مجلي"، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة Veeam، قائلاً: "يمثل تحوّل 'كلية البترجي الطبية' نموذجاً يُحتذى به في كيفية استثمار مرونة البيانات كوقود للابتكار والنمو. فباختيارها Veeam، لم تنجح الكلية في تسريع عمليات استعادة البيانات وخفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل اكتسبت أيضاً المرونة اللازمة للتوسع على المستوى الدولي وتقديم تعليم طبي بمستوى عالمي. نحن فخورون بدورنا في دعم رحلتهم الريادية، ونحن متحمسون لمواصلة تمكين طموحاتهم الاستراتيجية من خلال حلولنا المتطورة."

مكّنت Veeam "كلية البترجي الطبية" من إنشاء بنية تحتية قابلة للتوسّع لتحقيق مرونة البيانات، مُصممة خصيصًا للتكامل بسهولة مع مجموعة واسعة من التقنيات الأخرى. بفضل هذه الشراكة، لم تعد الكلية تُؤمن بياناتها فحسب، بل اكتسبت أيضًا المرونة الكافية للتوسع دوليًا، وتسريع وتيرة تحولها الرقمي، وتقديم تعليم طبي متواصل بمستوى عالمي.

