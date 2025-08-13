دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - اختارت شركة أوليفر لتطوير الأعمال (OBD) القابضة منصة "تُــوم" (Tuum)، مزوّد الخدمات المصرفية الأساسية من الجيل التالي، لدعم خدماتها المصرفية الإلكترونية المرخصة حديثاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تُعرف بإسم "بنك أبتكس" Uptex Bank. وبموجب هذه الشراكة، تكتسب منصة "تُــوم" (Tuum) أول عميل لها في الشرق الأوسط، وتعزز استراتيجيتها لدعم المؤسسات المالية القائمة على الابتكار في الأسواق سريعة النمو والخاضعة للأنظمة الرقابية.

بعد حصولها مؤخراً على ترخيص الخدمات المصرفية الإلكترونية، تطلق شركة أوليفر لتطوير الأعمال (OBD) "بنك أبتكس" الذي يقدم مجموعة من خدمات المحافظ الرقمية وخدمات الدفع المصممة خصيصاً لتوحيد منظومتها المالية المتنامية. وتشمل هذه الخدمات "أبتكس بروكر" (Uptex Broker)، وهو وسيط تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و"ريزبيز" (Rizzbees)، وهي منصة تداول العملات الرقمية المرخصة من الاتحاد الأوروبي. وسيتم تشغيل هذا المنتج الجديد على منصة "تُــوم" (Tuum) النموذجية والمتأصلة في السحابة، وسيتم نشره عن طريق "خدمات أمازون ويب" (AWS) في أوروبا، والمُصممة خصيصاً لتكون قابلة للتوسع والامتثال وسرعة طرح المنتجات في السوق.

وفي إطار سعيه لتوسيع نطاق أعماله، كان "بنك أبتكس" يبحث عن شريك قادر على مساعدته في طرح منتج يتيح توفير "منتج الحد الأدنى من المقوّمات" (MVP) خلال وقت قصير للغاية، من دون التأثير على حجم العمل أو الجاهزية التنظيمية. وتمثّل نهج منصة "تُــوم" (Tuum) في كونها شريكاً حقيقياً، وليس مجرد مورد، مما شكّل عاملاً أساسياً في بلورة تلك الأهداف.

وقال أرشي سول، المسؤول الرئيسي للتسويق: "نحن نُنشئ منصة فريدة من نوعها للأموال الإلكترونية تجمع بين الخدمات المالية التقليدية والجيل الجديد في منظومة متكاملة واحدة." وأضاف، "برزت "تُــوم" (Tuum) كمنصة ساعدتنا على تحقيق هذه الرؤية. فمن خلال تقنيتها المتطورة وسرعة استجابة فريقها، كان من الواضح أنها ليست مجرد مورد وحسب، بل شريك حقيقي على قدر عال من الكفاءة والخبرة. إننا من خلال منصة "تُــوم" (Tuum)، لا نتمكن من طرح خدماتنا بسرعة فائقة وحسب، بل ندعمها ونعزز بنيتها أيضاً لتوسيع نطاق أعمالنا. وأود الإشارة إلى أن "بنك أبتكس" قد صُمّم خصيصاً لتلبية تطلعات أولئك الذين سئموا من الطريقة القديمة التي تتعامل بها البنوك معهم، وذلك بدءاً من الجيل Z، والمتمرسين في استخدام الخدمات الرقمية، وصولاً إلى العملاء العاديين الذين يبحثون عن تجربة أسرع وأكثر إنصافاً ومشاركة. ونحن اليوم، من خلال منصة "تُــوم" (Tuum) المرنة، التي تُركز على واجهة برمجة التطبيقات (API)، نُقدم تجربة مصرفية عصرية وإنسانية، مُصممة لتواكب نمط حياة الناس الحالي وليس أسلوب عمل البنوك بحد ذاته.

والأهم من ذلك، أن البنية التحتية التي تُركز على واجهة برمجة التطبيقات (API) من منصة "تُــوم" (Tuum) تُتيح لـ "بنك أبتكس" دمج خدماته المصرفية الإلكترونية الجديدة بسلاسة مع خدمات الوساطة وتداول العملات الرقمية الحالية، مما يُتيح بيئة مالية موحدة وقابلة للتشغيل البيني بين جميع علاماته التجارية. يتوافق هذا الحل كلياً مع الإطار التنظيمي لسلطنة عُمان، بما في ذلك متطلبات البنك المركزي العُماني وهيئة سوق المال. كما ستتيح تقنية "تُــوم" (Tuum) لشركة أوليفر لتطوير الأعمال (OBD) إمكانية دعم المحافظ الرقمية والمدفوعات متعددة العملات (الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال العماني، والريال السعودي) منذ اليوم الأول.

تتوقع المجموعة استقطاب أكثر من 50,000 مستخدم في عامها الأول، مع توقعات بإنجاز ملايين المعاملات عبر محفظة التكنولوجيا المالية الخاصة بها.

وقد جاء اختيار "بنك أبتكس" (Uptex Bank) لمنصة "تُــوم" (Tuum) نتيجة عملية تنافسية، حيث برزت السرعة وقابلية التوسع والاستعداد التنظيمي كعوامل رئيسية تميزه عن نظرائه. واليوم، مع إطلاق "منتج الحد الأدنى من المقوّمات" (MVP) المزمع إطلاقه في غضون أشهر، منحت "تُــوم" (Tuum)، بفضل ما تتسم به من قدرات مثبتة على سرعة الاستجابة وتوفير تحكم على مستوى المؤسسات، "بنك أبتكس" الثقة للمضي قدماً نحو مستقبل واعد. وإلى جانب المنصة الأساسية، تعاونت "تُــوم" (Tuum) أيضًا بشكل وثيق مع "بنك أبتكس" لجمع شركاء النظام الإيكولوجي المناسبين للمبادرة، وذلك لضمان توافق كل منهم مع حالات الاستخدام ونموذج الأعمال الخاص بـ "بنك أبتكس".

من جهته تحدث ميلجان ستامنكوفيتش، رئيس قسم الإيرادات في "تُــوم" (Tuum)، قائلاً، "تشكل هذه الشراكة خطوة تاريخية بالنسبة لمنصة "تُــوم" (Tuum). فهي تُبرز الطلب المتزايد على منصات الخدمات المصرفية الأساسية الحديثة والمتكاملة في الشرق الأوسط. من جهتها تواصل شركة أوليفر لتطوير الأعمال (OBD) تطوير عروض ومزايا منتجاتها الطموحة والمتميزة في سلطنة عُمان، ونحن فخورون بتوفير البنية التحتية اللازمة له.

نبذة عن "بنك أبتكس"

بنك أبتكس هو منصة خدمات مصرفية إلكترونية من الجيل التالي تُحدث نقلة نوعية في كيفية وصول الأفراد إلى أموالهم وإدارتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. صُمّم البنك لتوفير للسرعة والتعامل المبسط والموثوق، ويقدم خدماته إلى مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك الجيل Z، والأفراد المتمرسين في التعامل مع الخدمات الرقمية، ورواد الأعمال الناشئين، والعملاء الذين يبحثون عن بديل للخدمات المصرفية التقليدية.

ويُشكّل "بنك أبتكس"، المطور من خلال شركة أوليفر لتطوير الأعمال (OBD)، جزءاً من منظومة مالية أوسع تشمل "أبتكس بروكر" Uptex Broker، وهي منصة مرخصة لتداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات، و"ريزبيز" (Rizzbees)، وهي منصة تداول عملات رقمية مرخصة من الاتحاد الأوروبي. تُقدّم هذه الخدمات معًا تجربة سلسة ومتوافقة مع مختلف الخدمات المصرفية والتداول والأصول الرقمية.

يدعم "بنك أبتكس" قدرات المستخدمين، ويُمكّنهم من التحرر من قيود الأنظمة القديمة والتحكم في مستقبلهم المالي من خلال تقديم منصة حديثة وذكية ومتوافقة كلياً مع الاتجاهات الحديثة.

نبذة عن منصة "تُــوم" (Tuum)

"تُــوم" (Tuum) هي منصة الخدمات المصرفية الأساسية لعالم من الخدمات المصرفية بلا حدود.

صُممت "تُــوم" (Tuum) للمؤسسات المستعدة للتحديث والتوسع والريادة، حيث تساعد البنوك والمقرضين وشركات التكنولوجيا المالية على التحرر من قيود الأنظمة القديمة والانطلاق نحو حقبة جديدة من المرونة والابتكار والنمو.

بفضل تصميمها السحابي المرن والقابل للتطوير، تدعم "تُــوم" (Tuum) جميع نماذج الأعمال المالية الرئيسية، من الإقراض والمدفوعات إلى الخدمات السحابية كخدمة (BaaS) والخدمات المصرفية الإسلامية، على منصة واحدة قابلة للتوسيع. يمكن للعملاء التحديث تدريجيًا، وإطلاق المنتجات في غضون أسابيع، والتوسع في أسواق جديدة دون المساس بالتحكم أو الامتثال أو الأداء.

بفضل قابلية التوسع على مستوى المؤسسات، والمعالجة في الوقت الفعلي، وبنية واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة ، توفر "تُــوم" (Tuum) المرونة اللازمة للتكيف بسرعة – مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية بشكل كبير وتحويل الميزانيات نحو الابتكار.

تحظى تُــوم بثقة المؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل الخدمات المصرفية – مستقبل بلا حدود.

"تُــوم" (Tuum). خدمات مصرفية بلا حدود.

-انتهى-

#بياناتشركات