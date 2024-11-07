دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق باقات “Ultimate” المتميزة، وهي مجموعة من الحلول الرقمية الحصرية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة النمو والحضور الرقمي ورفع مستويات الأمان لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع عملاق التكنولوجيا الرائدة عالمياً، شركة مايكروسوفت. وتعمل الباقات الجديدة على تقديم ودمج تطبيقات وحلول البرمجيات السحابية المعروفة Microsoft 365)) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمنحها الأدوات الإنتاجية المتطورة وميزات الأمان اللازمة لتعزيز نمو الأعمال ودفع التحول الرقمي.

وتعزز الشراكة مع مايكروسوفت التزام "دو" المستمر بالعمل على دعم وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير الحلول الرقمية القوية القادرة على زيادة قدرات الشركات على مواجهة التحديات الحديثة، وتسريع رحلة التحول الرقمي، وتعزيز مستوى التميز المؤسسي في مجال الأعمال.

وصرح كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو"، قائلا: "نحن سعداء بتقديم باقات “Ultimate”، المتميزة من "دو"، والتي تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. ومن خلال تقديم ودمج تطبيقات وحلول مايكروسوفت Microsoft 365)) ضمن باقاتنا وعروضنا، فإننا نعمل على تزويد الشركات بالأدوات القوية والأمان الشامل لدفع عملية التحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات التميز في إدارة العمليات التشغيلية، حيث إن هدفنا هو توفير حلول شاملة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الازدهار في بيئة تتسم بالتنافسية".

باقات : “Ultimate”مُصممة خصيصاً لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتقدم باقات “Ultimate”من "دو"، مجموعة واسعة من الحلول المُبتكرة المُصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان تعزيز إمكانات الشركات وقدراتها على العمل بالكفاءة القصوى. كما تُلبي الباقات المتنوعة المتميزة الاحتياجات المختلفة لقطاع الأعمال، مع سرعات إنترنت تتراوح من 200 ميجابت في الثانية إلى 1 جيجابايت في الثانية، حيث تضمن اتصالاً سريعاً وموثوقاً بشبكة الانترنت. وتتضمن تلك الباقات أيضاً مجموعة من خدمات الإنترنت المجمعة والخدمات الصوتية المتعددة، إلى جانب توفير الأجهزة الأساسية مثل خطوط الاتصال والهواتف اللاسلكية.

وتوفر باقات “Ultimate”من "دو"، مستوى فائق من الأمان الشامل، مع التراخيص القانونية لاستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وجدار الحماية المدمج، الذي يعمل بقوة على حماية المعلومات والبيانات. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً صناعة حضورها الرقمي القوي على الانترنت مع اسم نطاق انترنت محلي (.ae)، والذي يُمنح مجاناً مع مجموعة أخرى من الأدوات اللازمة لتدشين أنشطة وأعمال التجارة الإلكترونية خلال العام الأول. كما يتم دعم إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التراخيص القانونية لاستخدام تطبيقات (Microsoft 365 Business Basic)، والتي تتضمن المجموعة الأساسية من أدوات الإنتاجية اللازمة للعمليات التشغيلية. علاوة على ذلك، تتسم الباقات بالمرونة، حيث تُقدم مجموعة مختارة من الخدمات الإضافية ودقائق الاتصال المحلية والدولية الشاملة لتلبية المتطلبات الخاصة للأعمال.

تكامل تطبيقات وحلول Microsoft 365)) لرفع مستوى إنتاجية الأعمال

ومن خلال الشراكة مع مايكروسوفت، تدمج الباقات الحصرية المتميزة، “Ultimate” من "دو"، مجموعة من التطبيقات والحلول السحابية لـــ Microsoft 365))، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خدمات تخزين البيانات السحابية والأدوات الداعمة وميزات الأمان المتطورة. وقد تم تصميم تطبيقات وحلول مايكروسوفت Microsoft 365)) لتلبية الاحتياجات المتنوعة والإمكانات المالية المتعددة لمؤسسات الأعمال، مما يضمن وجود حلول مناسبة لكل شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة وفئاتها المختلفة.

وقال أحمد حمزاوي، الرئيس التنفيذي للشراكات في شركة مايكروسوفت، إن "تعاوننا مع "دو" يمثل خطوة مهمة لتقديم حلول مُبتكرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال دمج مجموعة تطبيقات وحلول مايكروسوفت Microsoft 365))، ضمن باقات "دو" الحصرية المتميزة، فإننا نوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة كافة الأدوات الأساسية اللازمة المطلوبة للنجاح، وسبل الأمان الذي تحتاجه للعمل بكفاءة لتعزيز نموها، حيث نعمل باستمرار على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال رحلتها نحو التحول الرقمي لمساعدتها على فتح الآفاق أمام إمكاناتها الكاملة للتطور من خلال الحلول السحابية وأدوات الإنتاجية الذكية".

وتعمل الشراكة بين "دو"، ومايكروسوفت على توفير مجموعة محورية من الميزات المُصممة خصيصاً لتبسيط خدمات الاتصالات وتعزيز كفاءة الأداء في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل تلك الميزات أيضا صندوق بريد إلكتروني بسعة 50 جيجابايت، وعنوان خاص للبريد الإلكتروني، وبرنامج (Microsoft Teams)، مما يعزز جودة وسلاسة الاتصالات الداخلية والخارجية. كما أن توفير تطبيقات وبرامج مثل (Outlook)، و(Word)، وExcel))، وPowerPoint))، وOneNote))، يزود الشركات بأدوات أساسية وقوية للتعامل مع المستندات وإدارة المشاريع بنجاح.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد العملاء من مساحة تخزين (OneDrive)، قدرها 1 تيرابايت، مما يضمن إمكانية الوصول إلى البيانات بسهولة والقدرة على تخزينها بشكل سحابي آمن. كما يتم دمج كافة التدابير والحلول الأمنية المتطورة في الباقات الحصرية، مثل الحماية من التصيد والاحتيال الإلكتروني، وبرامج الفدية، من أجل المزيد من توفير الحماية والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتكتمل كل تلك الميزات مع توفير حلول (Copilot for M365)، والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الدعم المتطور والاقتراحات الذكية، لتعزيز الإنتاجية ودعم عملية اتخاذ القرارات الصحيحة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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