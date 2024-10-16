دبي: أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، عن توسيع شراكتها مع "UiPath"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات أتمتة الشركات والذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك أول شريك لها في المنطقة يقدم أتمتة العمليات الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كخدمة مدارة ضمن منظومة "إي آند الإمارات" السحابية.

وقال حازم جبيلي، النائب الأول للرئيس لحلول وخدمات الشركات في "إي آند الإمارات": «يظهر تعاوننا مع "UiPath" التزامنا بدعم الشركات بمختلف أحجامها، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ نسعى من خلال دمج أتمتة العمليات الروبوتية مع الذكاء الاصطناعي إلى تمكين الشركات من تبسيط عملياتها والحد من الأخطاء البشرية وزيادة الكفاءة الإجمالية، ما يساعد بدوره في تخفيض التكاليف التشغيلية، ويتيح للشركات التركيز على مهامها الأساسية وتحسين الموارد وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تسريع عملية التحول الرقمي».

وقال عصام محمود، النائب الأول للرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في "إي آند الإمارات": «تتيح لنا هذه الاتفاقية مع "UiPath" الوصول إلى أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لنوفر للشركات خدمة مرنة ومدارة لأتمتة العمليات الروبوتية، عبر فريق شامل من الخبراء في مجال أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي. كما تساعد عملية الدمج المبسطة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حلول الأتمتة على اختلاف خبراتها التقنية أو ميزانيتها، إذ ينصب تركيزنا على دعم الشركات لتحقيق المزيد من النمو والابتكار».

واستمراراً لشراكتهما الناجحة منذ العام 2018، مددت "إي آند الإمارات" اتفاقية ترخيص الشركات مع "UiPath" لمدة ثلاث سنوات أخرى، ما يعزز التزامها بتسهيل الحصول على خدمات الأتمتة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع أتمتة العمليات الروبوتية، ستعمل "إي آند الإمارات" على تنفيذ حلول متقدمة مثل أتمتة الاختبارات وسبر المهام وتحديد العمليات ومعالجة الوثائق في مختلف عملياتها الداخلية أيضاً.

من جهته، قال زكريا حلتوت، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "UiPath": «يمثل توسيع شراكتنا مع "إي آند الإمارات" خطوة مهمة للمضي قدماً نحو تسريع الإنجاز البشري من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. كما إن الجمع بين الانتشار الواسع لشركة "إي آند الإمارات" والبنية التحتية المتطورة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي لشركة "UiPath" من شأنه أن يسرع عملية التحول الرقمي في المنطقة بنحو غير مسبوق.»

ويسهم هذا التحالف أيضاً في ترسيخ مكانة "إي آند الإمارات" باعتبارها أكبر مستخدم لحلول شركة "UiPath" في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تعمل الشركة حالياً على إنتاج أكثر من 1200 روبوت وتنفيذ ما يقارب 1000 عملية مؤتمتة.

وتعمل "إي آند الإمارات" و"UiPath" من خلال شراكتهما هذه على دعم استفادة الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، من الأتمتة. ويؤدي إطلاق أتمتة العمليات الآلية كخدمة مُدارة إلى إنشاء قوة عاملة رقمية تتولى المهام المتكررة والمعرضة للإخطاء، فيما ينصب الجهد البشري على الإبداع واتخاذ القرارات لتعزيز الكفاءة والابتكار والنمو المستدام.

حول "إي آند الإمارات"

تعد "إي آند الإمارات" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة "إي آند" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة، إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب مميزة للعملاء، وتطوير الأداء لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وللاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، تسعى "إي آند الإمارات" إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين ودعم تحولهم الرقمي الذي يلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. وتواصل "إي آند الإمارات" العمل كشريك موثوق ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، تعمل "إي آند الإمارات" على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.etisalat.ae

حول "UiPath"

تسعى شركة "UiPath" إلى تطوير العمل المعرفي، ما يتيح للأفراد العمل بشكل إبداعي وتعاوني واستراتيجي. وتجمع المنصة التي تقدمها الشركة لأتمتة الأعمال بدعمٍ من الذكاء الاصطناعي بين حل أتمتة العمليات الروبوتية ومجموعة كاملة من الإمكانات، لفهم العمليات الشاملة وأتمتتها وتشغيلها، ما يوفر قيمة زمنية كبيرة. وتعتبر هذه الحلول أساسية للمؤسسات التي تسعى للتطور والنمو في ظل التغيرات السريعة.

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