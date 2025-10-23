افتتاح المكتب الجديد في الرياض بحضور مسؤولين محليين وإطلاق النسخة الثانية من معسكر الأكاديمية السعودية الرقمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأتمتة

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH)، الرائدة عالمياً في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في حي الملك عبدالله المالي بالرياض، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن استثماراتها في المملكة.

وشهد حفل الافتتاح حضور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UiPath دانيال داينز، ورئيس الشركة في الأسواق الدولية مارك غيبس، إلى جانب سعادة محمد عبدالعزيز العريفي، وكيل الوزارة المساعد لريادة الأعمال في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وممثلين عن عدد من أبرز العملاء في المملكة، ومن بينهم الشركة السعودية للكهرباء وبرنامج الخدمات المشتركة، تأكيداً على الدور الحيوي للأتمتة والذكاء الاصطناعي في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

ويتم استخدام حلول UiPath لدى عدد من أبرز الجهات السعودية، بما في أرامكو وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك ووزارة السياحة، حيث تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية والشركات الكبرى. وسيعمل المكتب الجديد كمركز لخدمة العملاء والشركاء في المملكة، في خطوة تعكس سعي UiPath لتمكين المؤسسات السعودية في توسيع نطاق اعتمادها على تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقال دانيال داينز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UiPath: "تسير المملكة بخطى متسارعة نحو مستقبل الابتكار، ونحن في UiPath نفخر بأن نساهم في هذه المسيرة من خلال تقديم منصة متقدمة قائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويجسد افتتاح مكتبنا الجديد في الرياض التزامنا الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030، فيما يعكس تعاوننا مع الأكاديمية السعودية الرقمية إيماننا العميق بأهمية التعليم وتنمية المهارات. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والمواهب المحلية، نساعد المؤسسات في المملكة على اغتنام فرص جديدة للنمو والكفاءة وتعزيز الإنجازات البشرية".

كما أعلنت UiPath والأكاديمية السعودية الرقمية عن إطلاق النسخة الثانية من معسكر الأكاديمية، عقب النجاح الكبير الذي حققه برنامج “المدرسة السعودية للأتمتة” العام الماضي. ويمتد البرنامج من 31 أغسطس حتى 20 نوفمبر 2025، لتدريب وتأهيل 25 شاباً وشابة من الكفاءات الوطنية، وتزويدهم بالمهارات الأساسية في مجالي الأتمتة والذكاء الاصطناعي بما يعزز مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الرقمي للمملكة.

وقالت سارة آل الشيخ، نائب الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لشركة UiPath في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين: "تحتل الأتمتة والذكاء الاصطناعي مكانة محورية في رحلة التحول لدى المؤسسات السعودية، ونفخر في UiPath بدعم هذا الطموح. فمع اعتماد حلولنا من قبل أبرز الجهات الوطنية، واقتراب تخريج الدفعة الثانية من المشاركين في المعسكر، نلمس أثر التزامنا بمستقبل المملكة الرقمي. ويعد هذا المكتب مساحة تجمع العملاء والشركاء والمبتكرين لتسريع النتائج وبناء جيل من المهنيين السعوديين القادرين على قيادة الاقتصاد الرقمي للمملكة خلال السنوات المقبلة".

لمحة عن شركة UiPath

تعد UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH) من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث تمكن المؤسسات من الاستفادة الكاملة من قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العمليات المعقدة وتحسينها بشكل ذاتي. وتدمج منصة UiPath™ نماذج التحكم الذكي ومرونة التطوير والتكامل السلس بشكل فريد ما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق الأتمتة بثقة وأمان. وتدعم UiPath، بالتزامها الصارم بأعلى معايير الأمان والحوكمة والتشغيل التفاعلي، المؤسسات في رحلتها نحو مستقبل تعتمد فيه الأتمتة الذكية على الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في مختلف القطاعات.

