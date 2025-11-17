دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، اليوم عن عقد شراكة استراتيجية مع Udrive، الشركة الرائدة في توفير خدمة تأجير السيارات عند الطلب في دولة الإمارات، بهدف تعزيز أجندة التنقل المستدام في الدولة.

وفي إطار هذا التعاون، قامت Udrive بضم 150 مركبة هجينة من BYD إلى أسطولها، وتخطط لضم 500 مركبة أخرى خلال العام القادم. ويتماشى هذا التعاون مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويؤكد التزام Udriveو الفطيم للتنقل الكهربائي بخفض الانبعاثات عبر توفير حلول تنقل أكثر ذكاءً ونظافةً وكفاءةً للجميع. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه Udriveتحولاً كبيراً في مجال التنقل الأخضر ضمن أسطولها الذي يضم أكثر من 1700 مركبة، مما يجعلها واحدة من أكبر مزودي خدمات التنقل المشترك وأكثرها تنوعاً على مستوى المنطقة.

يشمل الاتفاق الحالي 100 مركبة BYD Song Plus، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية هجينة تجمع بين الأداء والكفاءة والراحة الذكية ومخصصة للرحلات داخل المدينة وبين المدن؛ و50 مركبة BYD Qin Plus، وهي سيارة سيدان كهربائية هجينة أنيقة مصممة للتنقل الحضري الحديث، وتجمع بين الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة وميزات السلامة المتقدمة.

تم تسهيل هذه الشراكة من قبل قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) في شركة هيرتز لتأجير السيارات، وذلك عن طريق توقيع مذكرة تفاهم توسعية بين Udriveوالفطيم تتضمن دمج 500 مركبة أخرى، وهو ما يتماشى مع رؤية التنقل الهجين والكهربائي في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال حسيب خان، مؤسس Udrive:" نرحب بانضمام مركبات BYD الهجينة المتقدمة إلى أسطول Udrive، خصوصاً وأنها تلبي تطلعات سائقي اليوم الذين يبحثون عن الراحة والمرونة بالتوازي مع التكنولوجيا الذكية والابتكار المستدام، وهو ما توفره أنظمة BYD الهجينة الذكية. ومن خلال هذه الشراكة، نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات التنقل، ونمضي قدماً نحو مستقبل أكثر نظافةً وذكاءً في مجال التنقل الحضري بدولة الإمارات".

من جانبه، قال لوكاس بيليود، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: "يشكل تعاوننا مع Udriveدليلاً ملموساً على التزامنا بتحقيق رؤية الإمارات في مجال التنقل المستدام. ومن خلال تزويد Udriveبمركبات الطاقة الجديدة من BYD ، لا نقوم بتوفير المركبات فحسب؛ وإنما نساهم كذلك في بناء منظومة نقل أكثر نظافةً وكفاءة. ومع مذكرة التفاهم التوسعية التي تشمل ضم 500 مركبة أخرى، تؤكد هذه الشراكة سعينا الدائم لجعل التنقل الكهربائي الهجين في متناول الجميع في دولة الإمارات".

وفي إطار حديثه عند توقيع مذكرة التفاهم، قال سيباستيان بيكون، المدير العام لشركة هيرتز: "يفخر قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) في شركة هيرتز بدوره المحوري في عقد هذه الشراكة التحويلية بين Udrive شركة الفطيم للتنقل الكهربائي ، ويتماشى ذلك مع التزامنا بدعم مثل هذه المبادرات المستدامة. ويسعدنا أن نكون شريكاً رئيسياً في رحلة Udriveنحو مستقبل كهربائي بالكامل، إذ يعزز هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول تأجير مبتكرة ومرنة تساهم في دفع عجلة التقدم بهذا المجال".

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمشاركة حسيب خان، مؤسس شركة Udrive؛ ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي؛ وسيباستيان بيكون، المدير العام لشركة هيرتز ورئيس قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) في هيرتز.

لمزيد من المعلومات حول طرازات BYD وميزاتها ومواصفاتها المتوفرة في دولة الإمارات، يرجى زيارةhttps://www.byduae.ae/en//

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

نبذة عن "بي واي دي" (BYD)

تعتبر "بي واي دي" الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة، حيث باعت ثلاثة ملايين مركبة في جميع أنحاء العالم في عام 2023 لوحده. وفضلاً عن أنها من أنجح الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في جميع أنحاء العالم، تُعدّ "بي واي دي" الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات. وتمتاز "بي واي دي" بعملياتها الناجحة في أسواق متقدمة عديدة، من بينها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية، كما تملك حصة مهيمنة في السوق الصينية، وهي مرشحة بقوة حالياً لريادة التحول إلى التنقل المستدام في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نبذة عن Udrive

Udrive ﻫﻲ أول ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮل ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺮﻳﺤﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺒﺮ دﺑﻲ واﻹﻣﺎرات اﻷﺧﺮى. ﻣﻊ أﺳﻄﻮل ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1,700 ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺗﻤﻜّﻦ Udrive اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﺰوار ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻧﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺪﻋﻢ رؤﻳﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ووﻗﻮد.

Udrive ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻴﻒ

.1 ﺳﺠﻞ ﻓﻲ دﻗﺎﺋﻖ

ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ Udrive، وﺳﺠﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ورﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ. ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻮانٍ، ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰًا ﻟﻼﻧﻄﻼق.

.2 اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ

اﻓﺘﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻌﻚ. اﺣﺠﺰ ﺳﻴﺎرﺗﻚ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر — ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أوراق، وﻻ اﻧﺘﻈﺎر.

.3 اﻓﺘﺢ واﻧﻄﻠﻖ

ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﺴﻴﺎرة، واﻓﺘﺤﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، واﺑﺪأ اﻟﻘﻴﺎدة. ﺳﻴﺎرات Udrive ذاﺗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ — ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺬﻛﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻔﺘﺎح.

.4 ادﻓﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ

اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻳﻮﻣﻴﺔ أو أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

اﻟﻌﺎﻣﺔ.

.5 أﻧﻪِ رﺣﻠﺘﻚ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن

ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء، ارﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ Udrive وأﻧﻪِ رﺣﻠﺘﻚ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

-انتهى-

