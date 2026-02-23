تعلن شركة إمكان مصر عن اطلاق أحدث مراحل مشروع البروچ، إحدى أبرز المجتمعات العمرانية المتكاملة في شرق القاهرة. U by Clubside الذي يأتي وراء رؤية " السكن لم يعد مجرد مكان، بل تجربة حياة كاملة". يقدم مشروع البروچ نموذجًا عصريًا للحياة المتوازنة، حيث يلتقي التصميم الذكي مع أسلوب المعيشة المتميّز والاتصال الحقيقي بالطبيعة والمجتمع.

يمتد مشروع البروچ على مساحة تقارب 1,200 فدان في موقع استراتيجي بهليوبوليس الجديدة، بالقرب من التجمع الخامس ومدينة الشروق. يضم المشروع مجموعة من المراحل المتكاملة التي صُمّمت لتوفر مجتمعًا شاملًا يجمع بين السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والترفيه، والمساحات الخضراء المفتوحة، مستوحاة من الانسجام الطبيعي بين العناصر المختلفة لتقدّم بيئة مترابطة ومتوازنة.

وفي هذا السياق، صرح أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لإمكان مصر قائلًا:

U by Clubside يمثل التزامنا العميق بابتكار مجتمعات متكاملة، حيث لا يقتصر التركيز على التصميم الفاخر أو التشطيبات الراقية فحسب، بل يمتد ليشمل كل جانب من جوانب الحياة اليومية لسكانه. هدفنا أن تصبح الصحة الجسدية، والرفاهية النفسية، والترابط الاجتماعي، والاستمتاع بالمساحات المفتوحة، وتجربة الحياة اليومية بشكل عام، جزءًا طبيعيًا من الروتين اليومي لكل فرد. "



و أضاف:"نحن نسعى لخلق بيئة تشجع على النشاط، وتدعم الإنتاجية، وتتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة معًا، وتبني شعورًا حقيقيًا بالانتماء إلى مجتمع نابض بالحياة U by Clubside .ليس مجرد مشروع سكني، بل تجربة حياة متكاملة تعكس رؤيتنا لمجتمعات المستقبل التي تجمع بين الاستدامة، والتفاعل الاجتماعي، والرفاهية، والانسجام مع الطبيعة."

يتميّزU by Clubside بموقعه المباشر على نادي البروچ الرياضي، مما يتيح للسكان تجربة يومية مليئة بالنشاط والحيوية ونمط حياة صحي فالمساحات المفتوحة والإطلالات الواسعة والبيئة المحيطة تشجع على ممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي، وتسهّل الحفاظ على توازن يومي طبيعي دون جهد إضافي.

وتتكامل هذه الرؤية من خلال مساحات خارجية مدروسة بعناية، تشمل ممرات خضراء، وتراسات واسعة، ومساحات عمل خارجية مبتكرة لدعم الإنتاجية والإبداع مع البقاء على اتصال بالطبيعة. كما توفر الأفنية الداخلية مناطق آمنة للأطفال ومساحات مظللة للاسترخاء، لتسمح لكل أفراد الأسرة بالانتقال بسهولة بين العمل،والراحة داخل مجتمع متكامل.

وتعكس الوحدات السكنية هذا النهج الشامل، حيث تأتي كاملة التشطيب باستخدام خامات فاخرة ولمسات عصرية، مع تراسات واسعة تعزز الضوء الطبيعي والإحساس بالاتساع. كما يساهم وجود الجراجات تحت الأرض في تعزيز سهولة وأمان التنقل سيرُا على الأقدام، بما يتماشى مع رؤية تصميمية مدينة البروچ التي تركز على الاستدامة، وتضع احتياجات الإنسان في المقام الأول، لتعيد تعريف مفهوم الحياة المتوازنة داخل مجتمع عصري نابض بالحياة.

الجدير بالذكر أن شركة أمكان مصر هي الذراع المصري لمجموعة أبو ظبي كابيتال جروب (Adcg) في مجال التطوير العقاري، والتي تستند إلى سجلها الحافل من الشركات مثل إمكان العقارية، إمكان المغرب،ومشروعاتها في سريلانكا وسيشيل، وخبرات شركاتها التابعة المنتشرة عبر ثلاث قارات. وتعد إمكان مصر أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث تنطلق من فلسفة تتمحور حول الإنسان أولًا، قائمة على الأبحاث والدراسات العميقة لسلوكيات الناس واحتياجاتهم وتطلعاتهم.

-انتهى-

