عمان، الأردن – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات حصول سلسلتين من المكانس الكهربائية الروبوتية، Bespoke AI Jet Bot Steam و Bespoke Jet Bot Combo، بالإضافة إلى ثلاجات Bespoke AI، على شهادة اعتماد لأمن إنترنت الأشياء من TÜV Nord، وهي منظمة اعتماد عالمية مقرها ألمانيا.

وتمثل هذه المرة الأولى التي تحصل فيها أجهزة سامسونج المنزلية الرقمية على شهادة الأمان من TÜV Nord، ما يعكس مكانة الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المنزلية وأمن البيانات على حد سواء.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سيونغ مون: "مع تزايد الاهتمام العالمي بأمن المنازل الذكية، تواصل سامسونج تقديم حماية فائقة عبر منصة Knox Security. وتؤكد هذه الشهادة متانة تقنياتنا الأمنية، وسنواصل تعزيز الحماية المتميزة لبيانات عملائنا".

وتُعتبر TÜV Nord من أبرز المؤسسات العالمية المرموقة، ومعترف بها كهيئة وطنية للاعتماد وفق نظام IECEE. وتعتمد الشهادة على معيار ETSI EN 303 645 الصادر عن المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، والذي يحدد متطلبات الأمان والخصوصية لأجهزة إنترنت الأشياء الاستهلاكية طوال دورة حياتها، بدءاً من التصميم والتطوير مروراً وصولاً إلى التوزيع والتشغيل. وتشمل المعايير الأساسية تشفير البيانات، والتحقق من الهوية والتحكم في الوصول، والتحديثات الآمنة للبرامج، وحماية البيانات الشخصية، وإدارة الثغرات الأمنية.

ويشهد السوق الأوروبي بالفعل تشديد متطلبات الأمان من خلال تحديثات توجيه معدات الراديو (RED)، والتطبيق المرتقب لقانون الاتحاد الأوروبي للمرونة السيبرانية (CRA). وفي هذا السياق، تؤكد شهادة TÜV Nord جاهزية سامسونج للامتثال للمعايير الدولية المتطورة، والتزامها بحماية المستخدمين في البيئات المتصلة.

وعززت سامسونج أجهزتها المنزلية بمجموعة متكاملة من تقنيات الأمان Knox، التي توفر حماية متعددة الطبقات لبيانات المستخدمين. ويشمل ذلك التحقق من أي تعديلات غير مصرح بها على البرامج الثابتة عند تشغيل الجهاز. كما تُشفّر جميع مقاطع الفيديو وأوامر المستخدم الخاصة بالمكنسة الروبوتية، ولا يُسمح بفك تشفيرها إلا عند وصولها إلى وجهتها المقصودة.

وتعزز ثلاجات Bespoke AI المعتمدة لعام 2025 ومكانس Bespoke AI Jet Bot Steam قدرات الأمان بشكل إضافي من خلال دمج نظامي Knox Matrix وKnox Vault. ويتيح Knox Matrix للأجهزة إجراء فحوصات أمان متبادلة، ما يضمن تنبيه المستخدمين فور اكتشاف أي مخاطر لسرقة البيانات. أما Knox Vault فيعمل على حماية المعلومات الشخصية الحساسة، مثل كلمات المرور، عبر معالجتها وتخزينها في نظام فرعي مخصص بالأجهزة.

وسيتم الكشف عن مكنسة Bespoke AI Jet Bot Steam خلال معرض IFA 2025 في شهر أيلول المقبل، في حين يجري طرح مكنسة Bespoke Jet Bot Combo وثلاجات Bespoke AI بالفعل في أسواق مختارة حول العالم.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء.

-انتهى-

#بياناتشركات