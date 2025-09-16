برنامج طموح يتيح الوصول إلى نماذج "ليلي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدرّبة بناءً على بيانات علمية غنية دعماً لجهود اكتشاف الأدوية الجديدة

حلٌّ جديد يعزز خدمات برنامج Lilly Catalyze360 المقدمة للمشاريع الدوائية الناشئة

أعلنت شركة "ليلي" عن إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة Lilly TuneLab التي تقدم لشركات التكنولوجيا الحيوية إمكانية الوصول إلى نماذج ذكية معدّة لاكتشاف الأدوية الجديدة وتطويرها، حيث تم تدريب هذه النماذج بناءً على بيانات بحوث الشركة، وهي ثمرة سنوات من جهود البحث والتقصي العلمي.

وأشارت "ليلي" إلى أن الإصدار الأول من نماذج الذكاء الاصطناعي يتضمن بيانات مملوكة للشركة تتجاوز تكلفتها التقديرية مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر قواعد البيانات المستخدمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع من حيث القيمة، والتي تُتاح لشركات التكنولوجيا الحيوية للاستفادة منها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور دانيال سكوفرونسكي كبير المسؤولين العلميين ورئيس "مختبرات أبحاث ليلي وعلوم المناعة" في "ليلي": "أثمرت جهود ’ليلي‘ في إجراء الأبحاث العلمية على مدار عقود من الزمن عن تأسيس قواعد بيانات شاملة تدعم مساعي اكتشاف الأدوية. ونحن اليوم بصدد مشاركة ثمرة هذا الاستثمار للارتقاء بأبحاث التكنولوجيا الحيوية. لذلك جاء تأسيس Lilly TuneLab كمنصة عالية الكفاءة تمكّن الشركات الأصغر حجماً من الوصول لمجموعة من قدرات الذكاء الاصطناعي المستخدمة يومياً من قبل علماء ’ليلي‘. ونتطلع قدماً من خلال هذه الخطوة لتعزيز قدرات اكتشاف أدوية جديدة ليستفيد منها المرضى الذين يحتاجون لها".

وتعتمد Lilly TuneLab على قواعد بيانات "ليلي" الكاملة المعنية بمسار الأدوية داخل الجسم وسلامتها والبيانات ما قبل السريرية التي تمثل معلومات تجريبية تم التوصل إليها بناءً على مئات الآلاف من الجزيئات الفريدة. وبالعودة للوصول لهذه البيانات، تسهم مجموعة مختارة من شركات التكنولوجيا الحيوية الشريكة في بيانات التدريب، الأمر الذي يعزز التحسين المستمر لما فيه فائدة الأطراف الأخرى المعنية ضمن المنظومة ويصب بنهاية المطاف في صالح المرضى.

ويستضيف مزوّد مستقل هذه المنصة التي تعتمد على أسلوب التعلّم الموحّد، وهو نهج يحافظ على الخصوصية ويتيح لشركات التكنولوجيا الحيوية الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "ليلي" دون الكشف المباشر عن بياناتها المملوكة أو بيانات "ليلي". وقد جرى تطوير Lilly TuneLab عبر شراكات مع أبرز مزوّدي التكنولوجيا العالميين وخبراء الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وتعتزم "ليلي" توسيع خصائص المنصة وقدراتها إلى ما بعد الإصدار الأول، بما في ذلك إضافة نماذج تنبؤية للجزيئات الصغيرة في التجارب الحية، والتي ستكون متاحة حصرياً عبر منصة Lilly TuneLab.

وتعدّ Lilly TuneLab أحدث إضافة إلى مجموعة خدمات Lilly Catalyze360 المخصصة لشركاء "ليلي" في قطاع التكنولوجيا الحيوية، والتي تشمل رأس المال الاستثماري الاستراتيجي عبر Lilly Ventures، والمختبرات المتطورة في Lilly Gateway Labs، إلى جانب خبرات تطوير الأدوية من خلال برنامج Lilly ExploR&D.

من جانبها قالت الدكتورة نيشا ناندا، نائب رئيس المجموعة ورئيسة برنامج Lilly Catalyze360: "يعتبر الوصول للقدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة أمراً في غاية الصعوبة للعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة. وبينما يرتفع سقف التوقعات من هذه التقنيات الذكية في القطاع نظير قدرتها على حفز وتيرة الابتكار، تواجه معظم شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة صعوبات جمّة في الوصول إلى البيانات الضخمة وعالية الجودة التي تحتاجها لتعزيز كفاءة قراراتها وتدريب نماذج فعالة".

وأضافت: "من خلال إطلاق Lilly TuneLab فإننا لا نشارك موارد هامة فحسب، بل نضع ثمرة عقود من التعلم ضمن نموذج ذكي يسهل الوصول إليه. فهذه المنصة تساعد شركاءنا من شركات التقنيات الحيوية على إطلاق القدرات الكامنة في الرؤى العلمية، واتخاذ قرارات التطوير بشكل أكثر ذكاءً وفي وقت مبكر، بما يعزز فرص نجاحها".

نبذة عن شركة ليلي الشرق الأوسط وتركيا

"ليلي" هي شركة أدوية تحرص على إطلاق قدرة الشفاء من المرض الكامنة في العلوم لتحسين حياة الناس حول العالم. ونعمل على تحقيق اكتشافات نوعية تغيّر من حياة المرضى منذ نحو 150 عاماً، وتساعد أدويتنا اليوم أكثر من 51 مليون شخص حول العالم. وعبر تسخير قدرات التقنيات الحيوية، والكيمياء، والطب الجيني، يعمل علماؤنا على التوصّل لاكتشافات جديدة سريعاً تضع حلولاً فعّالة لمجموعة من أكثر تحديات الصحة إلحاحاً حول العالم، وترسم ملامح جديدة لمعايير رعاية السكري، وعلاج السمنة، مع الحد من تداعيات هذه الأمراض على المدى الطويل، في حين نواصل حرصنا على معالجة صعوبات مرض الزهايمر، ونقدم حلولاً صحية لمجموعة من أكثر الاضطرابات المناعية صعوبة، ونغيّر سبل التعامل مع أنواع السرطان التي تتسم بصعوبة العلاج وتحويلها لأمراض من الممكن إدارتها. نسير نحو عالم أكثر صحة مدفوعين بمبدأ واحد: تحسين سبل حياة الملايين من سكان العالم. ويشمل ذلك إجراء التجارب السريرية المبتكرة التي تعكس تنوع العالم ونعمل على ضمان توافر أدويتنا لكل من يحتاجها بتكلفة يسيرة.

